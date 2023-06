Les législateurs du GOP de Caroline du Nord apportent des modifications à la nouvelle loi sur l’avortement quelques jours avant son entrée en vigueur

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Les législateurs républicains de Caroline du Nord ont déployé jeudi des ajustements aux nouvelles restrictions à l’avortement de l’État qui devraient entrer en vigueur dans quelques jours, abordant certaines dispositions que les litiges visant à bloquer l’application de la loi appellent déroutants et incohérents.

Les sénateurs du GOP ont déclaré que les changements proposés au Sénat étaient minimes, conçus pour affirmer l’intention de la mesure adoptée le mois dernier sur le veto du gouverneur démocrate Roy Cooper qui interdirait en partie à partir du 1er juillet presque tous les avortements après 12 semaines de grossesse.

« Nous le voyons vraiment comme quelque chose de technique et de clarification », a déclaré aux journalistes le sénateur Ralph Hise, un républicain du comté de Mitchell, après que le Sénat a voté pour les modifications à l’avortement, ajoutées à un autre projet de loi en attente de l’agence de santé de l’État. « Cela n’apporte aucun changement substantiel. »

Mais le langage semble tenter de contrecarrer une action en justice fédérale déposée la semaine dernière par Planned Parenthood South Atlantic et un médecin qui pratique des avortements et qui cherche à déclarer tout ou partie de la loi sur l’avortement promulguée inconstitutionnelle. Le contentieux s’est accéléré mercredi lorsque ceux qui ont poursuivi ont formellement demandé de bloquer l’application de la loi beaucoup plus tôt, avant tout éventuel procès. La juge de district américaine Catherine Eagles a prévu une audience la semaine prochaine sur la demande d’ordonnance d’interdiction temporaire.

Le procès a cité plusieurs exigences de la nouvelle loi sur l’avortement qui, selon elle, sont « inintelligibles, intrinsèquement contradictoires, irrationnelles et/ou autrement inconstitutionnelles dans chaque partie du processus d’avortement ».

Le projet de loi de jeudi, qui a été déposé au Sénat avec peu de préavis de procédure, traite de bon nombre de ces dispositions. Par exemple, le projet de loi précise que les avortements médicamenteux sont également autorisés jusqu’à 12 semaines de grossesse et non 10, comme les critiques ont fait valoir que la nouvelle loi sur l’avortement semble le suggérer.

Le projet de loi de jeudi précise également qu’il ne serait pas illégal pour quelqu’un d’aider une femme à obtenir un avortement en dehors de la Caroline du Nord dans les États où la procédure resterait légale, et qu’un avortement légal est une exception à la loi sur l’homicide fœtal de la Caroline du Nord.

Les démocrates du Sénat qui se sont opposés avec véhémence à la nouvelle loi sur l’avortement au printemps ont déclaré que les changements de jeudi auraient pu être évités si les républicains ne s’étaient pas précipités sur les changements sous-jacents à l’avortement pendant trois jours en mai. Maintenant, les litiges en cours les obligent à agir pour tenter de résoudre les problèmes, a déclaré le sénateur Sydney Batch, un démocrate du comté de Wake.

« Si j’étais de leur côté, je le ferais absolument », a déclaré Batch, ajoutant que le langage est « un aveu qu’il y a en fait une ambiguïté et qu’ils essaient de la résoudre ».

Jillian Riley, de Planned Parenthood South Atlantic, a déclaré séparément que la nouvelle loi avait été « rédigée de manière négligente » et « entraînait le refus des soins de santé dont les gens avaient besoin, quel que soit le nombre de changements apportés à la hâte à huis clos ».

Tous les démocrates présents jeudi après-midi ont voté contre le projet de loi, qui nécessitera un autre vote affirmatif la semaine prochaine avant d’être soumis à l’examen de la Chambre. Cette mesure, comme la nouvelle loi sur l’avortement, serait soumise au droit de veto de Cooper. Les législateurs républicains disposent de majorités sans droit de veto dans les deux chambres.

La North Carolina Obstetrical and Gynecological Society, qui s’est opposée à la nouvelle loi sur l’avortement, a déclaré jeudi dans un communiqué qu’elle appréciait la volonté des législateurs de clarifier les règles sur les avortements médicamenteux.

La loi sur l’avortement du 1er juillet modifiera les règles existantes en Caroline du Nord qui interdisent presque tous les avortements après 20 semaines de grossesse, sans exception pour viol ou inceste. Il ajoute également des exceptions, prolongeant la limite à 20 semaines pour le viol et l’inceste et à 24 semaines pour les anomalies fœtales « limitant la vie ».

Les défenseurs des droits à l’avortement affirment que d’autres nouvelles règles sur les patients et les prestataires rendront encore plus difficile pour les résidents pauvres ou ruraux d’obtenir des avortements et pourraient contraindre certaines cliniques d’avortement à fermer. Les partisans de la nouvelle loi appellent la limite de 12 semaines avec des exceptions un terrain d’entente dans l’un des rares États du Sud avec un accès relativement facile à l’avortement suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis de l’année dernière annulant la décision Roe v. Wade.

Le procureur général de l’État, Josh Stein, fervent partisan du droit à l’avortement et candidat démocrate au poste de gouverneur en 2024, a déclaré plus tard jeudi que son bureau ne défendrait pas devant les tribunaux certaines parties de la nouvelle loi sur l’avortement. Stein est répertorié comme un défendeur parce que c’est en partie le travail du procureur général de défendre les lois de l’État.

Mais « après un examen approfondi de l’affaire … j’ai conclu que de nombreuses dispositions de la loi anti-avortement de Caroline du Nord sont inconstitutionnelles », a écrit Stein dans un tweet.

Les responsables de la santé de l’État et les procureurs de district locaux sont également accusés. Les dirigeants législatifs républicains ne sont pas des accusés, mais ils peuvent demander aux Eagles d’entrer dans l’affaire.

Gary D.Robertson, Associated Press