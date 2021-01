Les législateurs du GOP considèrent à tort le décompte par le Congrès de la victoire électorale de Biden comme une mission d’enquête. Ce n’est pas

WASHINGTON – Lorsqu’une session conjointe du Congrès se réunit mercredi pour certifier la victoire électorale du président élu Joe Biden, la tâche des législateurs est simple: compter les votes du collège électoral soumis par les États.

Aucun autre rôle n’est défini dans la Constitution.

Mais avec des plans pour s’opposer aux résultats du Collège électoral dans les États que le président Donald Trump a perdus, 13 sénateurs républicains et peut-être plus de 100 membres de la Chambre chercheront à exercer un énorme pouvoir fédéral dans le choix d’un président qui serait sans précédent dans l’histoire américaine moderne.

Les experts en droit électoral affirment que les efforts – voués à l’échec à la Chambre contrôlée par les démocrates et même au Sénat contrôlé par les républicains – méconnaîtraient la souveraineté de l’État dans l’administration des élections, marquant un abus dramatique de l’autorité et du statut fédéraux.

«Le travail est de compter», a déclaré Rebecca Green, directrice du programme de droit électoral de la William and Mary School of Law. « Il est très clair que les États sont ceux qui évaluent les allégations d’irrégularités. Et c’est le travail du Congrès de compter les certifications officielles des États. Le Congrès n’est pas censé être l’organe approprié pour que le Congrès vérifie les irrégularités électorales. »

« Nous entendrons les preuves », jure Pence

Les loyalistes de Trump au Sénat et à la Chambre ont présenté la session conjointe comme le moment où la vérité sortira enfin – une mission d’enquête – sur les allégations de fraude électorale qui ont été démystifiées devant les tribunaux au cours des deux derniers mois.

« Je vous promets, venez ce mercredi, nous aurons notre journée au Congrès », a déclaré lundi le vice-président Mike Pence, qui supervisera la session, lors d’un rassemblement électoral en Géorgie avant le second tour des élections au Sénat. entendre les objections. Nous entendrons les preuves. «

Le sénateur Josh Hawley, R-Mo., Qui fait partie des 13 sénateurs qui ont l’intention de rejeter les votes électoraux, a déclaré: « À tout le moins, le Congrès devrait enquêter sur les allégations de fraude électorale et adopter des mesures pour garantir l’intégrité de nos élections. »

Pourtant, la session conjointe n’est pas une enquête ou un procès, selon les juristes. Il ne peut y avoir aucun témoin ou témoignage sous serment pour présenter des preuves.

En vertu de la loi sur le décompte électoral de 1887, la Chambre et le Sénat devraient se réunir séparément chaque fois que les votes électoraux d’un État reçoivent des objections écrites de la part d’un membre de la Chambre et d’un sénateur. Les républicains de la Chambre devraient viser des résultats dans six États – Arizona, Géorgie, Michigan, Nevada, Pennsylvanie Wisconsin – tandis que les sénateurs se sont engagés à s’opposer à trois.

Chaque objection pourrait déclencher des heures de débat, mettant en place une session marathon avec chaque législateur limité à parler pendant cinq minutes au maximum.

« Le seul travail du Congrès est de déterminer s’il a obtenu les votes des électeurs nommés. Il ne recompose pas le vote populaire sous-jacent. Il ne fait rien de tel », a déclaré Edward Foley, directeur des élections à l’Ohio State University. programme de droit. «Tout ce qu’il fait, c’est dire: » L’État a-t-il nommé des électeurs? Et qui sont les électeurs que l’État a effectivement nommés? » Et une fois que le Congrès a répondu à cette question, c’est fait. Il ne compte que le vote. »

Les tribunaux, pas le Congrès, le forum pour entendre les allégations de fraude électorale

Depuis les élections du 3 novembre, la Cour suprême a refusé à deux reprises d’entamer des poursuites approuvées par Trump qui cherchaient à annuler les résultats des élections. Les tribunaux fédéraux et d’État ont rejeté les allégations de fraude électorale de Trump plus de 60 fois. Et les récits en Géorgie et au Wisconsin ont confirmé les victoires de Biden dans ces États.

La loi fédérale exige que le Congrès reconnaisse les listes d’électeurs choisis par les États qui ont résolu les conflits juridiques, les recomptages et autres différends électoraux avant la date limite du 6 décembre. Chaque État a respecté la date limite.

Trump a échoué dans sa tentative de convaincre les législatures d’État contrôlées par les républicains dans des États comme le Michigan et la Pennsylvanie de nommer leurs propres listes d’électeurs distinctes. Cela signifie que les seuls votes officiels du collège électoral présentés au Congrès étaient ceux qui montraient que Biden avait vaincu Trump par une marge de 306 à 232.

« Il n’y a aucun doute cette année quant à qui sont les vrais électeurs, donc le travail du Congrès cette année devrait être facile », a déclaré Foley, ajoutant que Hawley et d’autres sénateurs républicains n’ont pas décrit avec précision leur rôle. « Ils parlent comme si c’était le rôle du Congrès de se pencher sur ces allégations de fraude électorale et de vote populaire. Tout d’abord, les allégations n’ont pas de preuves pour les étayer. Mais juridiquement, le Congrès n’est pas le bon forum pour cela. . Le forum approprié pour cela était dans les tribunaux d’État. «

Le 12e amendement, qui décrit le processus du Collège électoral, dit que le vice-président, dans ce cas Pence, «ouvrira tous les certificats et les votes seront alors comptés».

En sa qualité de président du Sénat, Pence ouvrira les certificats électoraux de chaque État par ordre alphabétique pour compter les votes. La constitution ne donne aucune autorité à Pence pour juger ou rejeter les résultats des élections, seulement pour les compter.

« Lorsqu’une personne compte le nombre de matchs remportés par son équipe préférée, elle n’a pas le pouvoir d’alchimiser les pertes en victoires », ont écrit l’avocat d’appel à la retraite Richard Bernstein et Alan Charles Raul, ancien avocat associé du président Ronald Reagan, à Wall Street. Journal cette semaine.

Aucun précédent pour rendre des jugements électoraux

Onze sénateurs dirigés par le sénateur Ted Cruz, du R-Texas, qui prévoient de rejeter les votes électoraux ont proposé de retarder le décompte du Congrès pour nommer une commission électorale avec « une pleine autorité d’enquête et d’enquête ». La commission superviserait un audit de 10 jours des résultats des élections dans les États contestés. Les sénateurs veulent ensuite que les États convoquent des sessions législatives spéciales pour certifier les changements de vote potentiels.

Derek Muller, professeur de droit à l’Université de l’Iowa, a déclaré que l’article I de la Constitution donne au Congrès un « pouvoir solide » pour juger les élections de ses propres membres. Mais il a dit que le pouvoir de comptage des élections présidentielles est limité. Il a déclaré que les paramètres décrits dans la loi sur le décompte électoral – y compris la limitation du débat à deux heures – sont censés être reportés aux États sur les élections.

« L’idée que le Congrès va essentiellement réévaluer ce qui s’est passé dans un État n’est pas quelque chose avec un précédent du Congrès », a déclaré Muller.

Les républicains ont souligné les périodes récentes dans lesquelles les démocrates du Congrès se sont opposés aux votes électoraux des présidents républicains. Deux de ces moments n’ont reçu le soutien d’aucun sénateur démocrate.

En 2017, une demi-douzaine de membres de la Chambre démocrate ont soulevé des objections formelles au vote du collège électoral sur la victoire de Trump sur Hillary Clinton. Mais ils n’avaient le soutien d’aucun sénateur pour être pris en considération. Biden, alors vice-président, a claqué à plusieurs reprises le marteau, affirmant que les objections ne pouvaient pas être accueillies.

En 2001, Al Gore, alors vice-président, supervisant sa propre défaite électorale face à George W. Bush, a également calmé les membres de la Chambre qui se sont opposés aux votes électoraux avec son marteau parce qu’ils n’avaient pas de parrain au Sénat.

Les démocrates ont eu tort en 2005, selon les juristes

La dernière fois qu’un sénateur a signé une objection de la Chambre est survenue en 2005, lorsque la sénatrice Barbara Boxer, D-Californie, a fait équipe avec la représentante Stephanie Tubbs Jones, D-Ohio, pour s’opposer aux résultats des élections de l’Ohio. Leur objection a été perdue facilement, ne recevant qu’une seule voix au Sénat – Boxer – et 31 voix à la Chambre, toutes des démocrates.

« C’était mal alors », a déclaré Foley à propos de l’effort démocrate de 2005. « Cela n’aurait pas dû arriver. C’était un abus du processus. »

Muller a déclaré que les objections républicaines attendues mercredi sont « cohérentes » avec les objections démocrates passées. Mais il a ajouté: « C’est aussi beaucoup plus de gens qui le disent maintenant et le président est à bord, donc ça ne fait qu’accroître l’inquiétude. »

Josh Kaul, le procureur général démocrate du Wisconsin, qui fait partie des États qui pourraient être contestés mercredi, a déclaré que le choix du Congrès était fondamentalement d’affirmer ou de rejeter les résultats des élections démocratiquement obtenus.

Il a appelé cela « un vote pour savoir si les membres du Congrès soutiennent notre démocratie ».

« Est-ce qu’ils soutiennent un système où le peuple choisit nos dirigeants élus? Ou plutôt soutiennent-ils un système qui ressemble plus à la Russie ou à d’autres pays où, oui, le peuple vote, mais ce sont les politiciens qui finalement choisissent qui nous dirige? » Kaul a déclaré: « Heureusement que cet effort va échouer. Mais c’est profondément préoccupant pour la santé de notre démocratie. »

