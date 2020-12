Des substituts aux commotions cérébrales devraient être introduits dans le football. Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

La Football Association fera appel à des remplaçants permanents pour commotions cérébrales dans les plus brefs délais après que l’International Football Association Board (IFAB) a approuvé les essais mondiaux mercredi.

Il vient après de longues discussions par le groupe d’experts sur les commotions cérébrales de l’IFAB, qui se compose d’experts en commotion cérébrale, de médecins d’équipe, de représentants de joueurs et d’entraîneurs, qui se sont mis d’accord sur une philosophie «en cas de doute, éliminez-les». Les sentiers commenceront en janvier et se termineront jusqu’en mars 2022, date à laquelle l’IFAB analysera les résultats.

Les clubs de Premier League devraient tenir un vote jeudi et ont rejoint la FA pour permettre à chaque équipe d’avoir jusqu’à deux sous-marins de commotion cérébrale dans chaque match. Si une équipe est obligée de changer, l’opposition se verra attribuer un remplaçant supplémentaire à utiliser.

Une option d’essai alternative proposée par l’IFAB ne donnerait qu’un seul substitut de commotion cérébrale par équipe, mais l’opposition ne serait pas autorisée à faire un autre changement aussi.

« Alors que deux commotions cérébrales présumées dans une équipe sont incroyablement improbables, c’est néanmoins une possibilité », a déclaré le PDG de la FA, Mark Bullingham. « Nous pensons donc qu’il est préférable d’avoir une option là où c’est possible. Il y a des avantages et des inconvénients des deux modèles, mais l’avantage du modèle où vous pouvez avoir des remplaçants pour l’autre équipe, nous pensons que c’est plus juste.

« Nous ne pensons pas que l’équipe devrait tirer avantage d’une personne soupçonnée de commotion cérébrale. Nous pensons qu’en fait, l’autre équipe ayant un remplaçant est plus juste. »

Toute association nationale ou compétition à travers le monde, à n’importe quel niveau, peut organiser des essais mais doit attendre les documents officiels de l’IFAB sur le protocole, mais ils devraient commencer en janvier. La FA introduira des sous-marins contre les commotions cérébrales au troisième tour de la FA Cup (Diffusez des jeux EN DIRECT sur ESPN +) le week-end du 9 janvier si possible, mais il faudra peut-être retarder le quatrième tour le 23 janvier si la documentation n’est pas reçue à temps.

La FA a confirmé que les essais se tiendraient dans la FA Cup féminine, tandis que la Super League féminine s’y est également engagée.

Une déclaration de la FA se lit comme suit: « La Fédération de football se félicite de l’annonce faite aujourd’hui par l’IFAB d’approuver les essais d’un remplaçant permanent supplémentaire pour traumatisme crânien. Le bien-être des joueurs est d’une importance capitale et la FA a joué un rôle actif dans le lobbying pour que l’IFAB soutienne l’introduction des remplaçants pour traumatismes crâniens dans les règles du football. «

Le FIFpro, le syndicat des joueurs, souhaitait que l’IFAB fasse appel à des remplaçants temporaires pour une période d’évaluation de 10 minutes, mais il a été décidé que les problèmes de bien-être des joueurs signifiaient que les remplaçants permanents seraient plus sûrs.

« Il y a deux étapes dans l’évaluation d’un joueur, la première est: pourraient-ils être victimes d’une commotion cérébrale? Et c’est une décision qu’ils doivent toujours prendre rapidement sur le terrain », a déclaré le Dr Charlotte Cowie, responsable de la médecine de la FA. « Le second est une confirmation pour savoir si vous pensez qu’ils ont une commotion cérébrale ou non. Et cela se fait en dehors du terrain et où il y a un remplacement temporaire qui est fait en 10 minutes avec une possibilité que la fin de ces 10 minutes, ils disparaissent de retour sur le terrain, ce qui est potentiellement une décision très pressée.

« Ce que nous suggérons, c’est que vous allez sur le terrain, y a-t-il une possibilité que ce joueur soit victime d’une commotion cérébrale? Oui. D’accord, faites-le sortir du terrain, mettez le remplaçant et prenez votre temps pour décider si ce joueur est victime d’une commotion cérébrale ou non. .

« Le risque du remplaçant temporaire que nous avons des données que nous avons du rugby mondial à partir de leur évaluation des protocoles en termes de substituts temporaires suggère que le taux de faux négatifs est d’environ 15%. Vous parlez donc de 15% des joueurs qui ont été renvoyés sur le terrain, qui s’est avéré plus tard a eu une commotion cérébrale. Et c’est ce que nous essayons d’éviter. «

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a soutenu l’idée après la blessure de David Luiz après s’être heurté à l’attaquant des Wolverhampton Wanderers Raul Jimenez le 29 novembre. Jimenez a été enlevé du terrain sur une civière et a ensuite subi une opération sur une fracture du crâne. Le jeu a repris 10 minutes plus tard et Luiz a été autorisé à continuer à jouer la tête bandée avant d’être remplacé à la mi-temps.

La FA a également confirmé que cinq remplaçants seraient autorisés dans ses compétitions pour le reste de la saison. Cela vient après que l’IFAB a prolongé la mesure temporaire pour permettre à toutes les compétitions nationales d’utiliser cinq sous-marins jusqu’à la fin de 2021, et pour les compétitions internationales jusqu’à l’été 2022. Les dates seront à nouveau revues lors de la prochaine réunion de l’IFAB en avril.

Bullingham s’est dit surpris que la Premier League soit l’une des seules grandes compétitions au monde à ne pas utiliser cinq remplaçants dans un calendrier tronqué par la pandémie de coronavirus.

« Nous reconnaissons que la pré-saison a été courte, nous reconnaissons que nous sommes dans une saison très encombrée maintenant et nous pensons qu’il est approprié d’avoir la possibilité d’avoir cinq remplaçants et nous appliquerons cela à notre compétition », a ajouté Bullingham. « En ce qui concerne la Premier League, c’est évidemment quelque chose sur lequel les clubs de Premier League doivent décider. »

« Est-ce que nous préférerions que la Premier League apporte cinq sous-marins? Oui, nous le préférerions. Est-ce notre décision? Non, ce n’est pas le cas et nous comprenons qu’il y a des arguments dans les deux sens et nous comprenons la réticence des gens à apporter quelque chose en milieu de saison. Il est quelque chose qui, j’en suis sûr, continuera d’être réévalué. Mais notre préférence serait de voir cinq sous-marins. «

Les clubs devraient à nouveau voter sur cinq sous-marins lors de la réunion de jeudi.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.