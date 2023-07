Les législateurs du Costa Rica utilisent ChatGPT pour réglementer l’IA

ChatGPT a été utilisé pour rédiger une loi visant à réglementer l’IA au Costa Rica.

De nombreux pays d’Amérique latine ont débattu de lois pour réglementer l’IA.

La promotion de l’innovation locale pourrait empêcher le « colonialisme de l’IA ».

Lorsque les législateurs costariciens ont voulu attirer l’attention sur la nécessité de réglementer l’intelligence artificielle, ils ont demandé à ChatGPT de rédiger une nouvelle loi pour eux.

Les membres du Congrès ont dit au chatbot de « penser comme un avocat » et de rédiger un projet de loi conformément à la constitution. Ils ont ensuite envoyé le texte résultant textuellement au législateur.

« Nous avons eu de nombreuses réactions positives et de nombreuses personnes ont pensé que c’était très risqué », a déclaré la députée Vanessa Castro, qui a dirigé l’introduction du projet de loi, à la Fondation Thomson Reuters.

ChatGPT a recommandé au Costa Rica de créer une institution pour réglementer les systèmes d’IA régis par les principes de responsabilité, d’explicabilité, de prévention des préjugés et de protection des droits de l’homme.

Le projet de loi a été présenté en mai, mais est actuellement discuté dans des forums publics avant d’être soumis à la commission parlementaire pour amendements et débat plus approfondi au Congrès.

« Nous avons appris que l’intelligence artificielle n’est qu’un autre outil législatif qui a encore besoin de la main de l’homme », a déclaré Castro.

Le Costa Rica est le huitième pays d’Amérique latine à discuter ou à approuver une loi réglementant l’IA au cours de l’année écoulée.

La députée costaricienne Johana Obando a déclaré qu’elle soutenait la réglementation de l’IA, mais qu’elle s’opposait au projet de loi parce que ChatGPT constituait simplement des statistiques et des articles de la constitution costaricienne.

Mais sa principale objection était qu’elle a dit que le projet de loi n’était qu’une simple « liste de bons voeux » sans beaucoup de mordant – une préoccupation commune concernant la législation sur l’IA en cours de discussion en Amérique latine.

ChatGPT a déclaré que « nous devrions réglementer sur la base des droits fondamentaux et des conventions internationales », a déclaré Obando. « Mais quels sont ces droits et ces conventions? Le projet de loi ne les mentionne pas. »

Les législateurs latino-américains font pression pour une réglementation motivée par la loi sur l’IA de l’Union européenne, qui comprend des règles interdisant l’utilisation de la technologie dans la surveillance biométrique et pour qu’il soit clair quel contenu est généré par l’IA.

Au Mexique, un projet de loi présenté en mars encourage la création d’un cadre éthique pour le développement de l’IA, basé sur la protection des droits de l’homme et des données personnelles.

Le cadre éthique lui-même, cependant, n’a pas été décrit dans le projet, qui est maintenant également discuté dans des forums publics avec des experts et des législateurs.

En juin, le Congrès péruvien a approuvé la première loi de la région pour réglementer l’IA, qui n’attend que la signature du président pour entrer en vigueur.

La loi désigne une autorité nationale pour superviser le développement de l’IA, sur la base des principes de sécurité numérique et d’éthique.

Le membre du Congrès péruvien José Cueto, qui a dirigé l’introduction du projet de loi, a déclaré que la législation n’était qu’une petite partie d’une stratégie nationale indispensable pour la cybersécurité et la protection des données.

« Le cœur de la loi est de créer un environnement dans lequel nous pouvons faire une utilisation éthique, transparente et durable de l’IA », a déclaré Cueto, expert en cybersécurité et ancien amiral.

Racisme et discrimination

Le Brésil s’est engagé dans un débat intense sur la réglementation de l’IA au cours des quatre dernières années, avec trois projets de loi en instance devant son Congrès.

Un cadre juridique de l’IA, approuvé par la Chambre des représentants en 2021, mais bloqué par le Sénat, se concentrait principalement sur les principes et manquait de mécanismes d’application, a déclaré Tarzício Silva, chercheur sur les biais algorithmiques et membre de la Mozilla Foundation, une organisation américaine à but non lucratif. organisation.

Ce projet de loi a conduit à la création d’une commission sénatoriale qui a publié un rapport de 900 pages proposant une réglementation basée sur les risques, dans laquelle les systèmes d’IA susceptibles de nuire aux personnes ou de cibler les populations marginalisées sont considérés comme « extrêmement risqués » et sont interdits.

Par exemple, le rapport recommande d’interdire l’utilisation des systèmes d’IA pour le scoring social, qui conditionne l’accès aux services publics en fonction d’un score que les gens reçoivent pour leur comportement.

Les défenseurs de l’antiracisme comme Silva, cependant, craignent que le débat ait exclu les points de vue des minorités.

« Cette commission était composée de 18 juristes, 80 experts, et pas un seul d’entre eux ne faisait partie des minorités raciales au Brésil », a déclaré Silva. « Ils n’ont pas considéré les Noirs et les Autochtones. »

La réglementation de l’IA est un sujet brûlant au Brésil, car un nouveau projet de loi – basé sur les trois en attente au Congrès – a été présenté au Sénat en mai et sera bientôt discuté par une commission parlementaire.

Pour Silva, un élément important du débat est d’empêcher l’utilisation de systèmes de reconnaissance faciale qui pourraient permettre l’arrestation disproportionnée de populations marginalisées, et de systèmes d’embauche automatisés qui discriminent les minorités raciales.

« Nous plaidons pour le droit de revoir les décisions algorithmiques et discutons de ce que pourraient être les droits à réparation », a déclaré Silva, faisant référence à une éventuelle indemnisation des personnes lésées par les systèmes d’IA.

Les législateurs de la région conviennent que la lutte contre les préjugés et la discrimination dans les systèmes d’IA devrait être au cœur des nouvelles réglementations, mais une grande partie de la législation proposée est vague sur la manière de la prévenir, d’enquêter et de la sanctionner.

Le colonialisme de l’IA

Un élément commun aux discussions régionales sur la réglementation de l’IA est la nécessité de créer un environnement qui favorise l’expérimentation locale, permettant la concurrence avec des sociétés multinationales comme Microsoft et Google.

Au Brésil, l’un des projets de loi propose une autorisation gouvernementale pour créer un « bac à sable réglementaire » – un cadre qui permet aux entreprises locales d’expérimenter la technologie de l’IA dans un environnement contrôlé.

« Nous sommes actuellement colonisés par les produits de quelques multinationales américaines », a déclaré Francisco Garijo, président de la Société ibéro-américaine d’intelligence artificielle, qui rassemble des experts de toute la région.

« La meilleure façon de faire face à ce colonialisme est de favoriser le développement de produits locaux qui peuvent les concurrencer », a-t-il déclaré.

Les systèmes d’IA doivent également être créés spécifiquement par et pour les Latino-Américains, en tenant compte de leurs langues et de leurs cultures, ont déclaré des experts qui se sont réunis en mars lors d’un sommet régional sur l’IA dans la capitale uruguayenne.

« Dans la création de technologies d’IA pour la région (il est nécessaire de) valoriser leur participation (latino-américaine) à la recherche et au développement, et pas seulement en tant que simples producteurs de données brutes et d’annotation manuelle », ont déclaré des experts qui ont signé la déclaration de Montevideo sur Intelligence artificielle.