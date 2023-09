Les législateurs du Connecticut acceptent de surveiller les élections pour Bridgeport après une course à la mairie entachée par une possible fraude

HARTFORD, Connecticut (AP) — Les législateurs du Connecticut ont voté mardi en faveur d’un financement de 150 000 $ pour un observateur électoral spécial à Bridgeport, alors que la plus grande ville de l’État est plongée dans la controverse après que des caméras de surveillance ont enregistré une femme mettant des morceaux de papier dans une urne de vote par correspondance. une semaine avant la primaire du maire.

En vertu de la nouvelle législation, l’observateur mènera des inspections et des enquêtes pour les élections municipales de 2023 et les élections nationales de 2024 à Bridgeport. L’éventuel incident de fraude électorale fait déjà l’objet d’une enquête électorale nationale et d’une action civile intentée par le candidat qui a perdu la primaire.

La mesure a été approuvée à une écrasante majorité par la Chambre des représentants et le Sénat lors d’une session législative extraordinaire. Les Républicains à l’Assemblée générale contrôlée par les Démocrates ont insisté sur le fait que le Connecticut devait prendre davantage de mesures pour renforcer ses lois électorales et garantir la confiance dans les élections dans tout l’État.

« Il est nécessaire de montrer aux habitants du Connecticut que nous n’allons pas tolérer que des personnes sapent notre processus électoral », a déclaré le sénateur Rob Sampson, républicain de Wolcott. Il a déclaré que la vidéo confirmait ses craintes quant à la manière dont les bulletins de vote par correspondance pourraient être utilisés à mauvais escient. Sampson, ainsi que les républicains de la State House, ont tenté en vain de modifier le projet de loi sur l’observation des élections afin de supprimer les boîtes de dépôt situées à l’extérieur des 169 mairies et mairies.

Les démocrates ont déclaré qu’il fallait en savoir davantage sur la vidéo. Ils soutiennent également que la suppression des urnes priverait les électeurs d’autres communautés de leur droit de vote, qui en sont venus à compter sur ces urnes, qui ont été installées pour la première fois pendant la pandémie par mesure de sécurité.

Le président de la Chambre, Matt Ritter, un démocrate de Hartford, a déclaré que son parti prenait très au sérieux les allégations de fraude électorale.

« La seule question pour aujourd’hui est… adoptez-vous une approche de démolition et interdisez-vous tout pour tout le monde ? » dit Ritter. « Ou essayez-vous d’utiliser davantage une approche au scalpel pour faire face à une situation dont nous sommes tous d’accord qu’elle est grave ? »

Les Républicains ont tenté en vain de faire adopter d’autres mesures, notamment des sanctions pénales plus sévères pour les contrevenants aux lois électorales et des peines de prison minimales obligatoires pour les personnes reconnues coupables de crimes électoraux.

La sénatrice de Bridgeport, Marilyn Moore, une démocrate qui a également perdu une primaire à la mairie face au maire sortant Joseph Ganim en 2019 et qui fait actuellement l’objet d’une enquête criminelle distincte, a déclaré que l’Assemblée générale devrait maintenant se concentrer sur l’observateur des élections et attendre de tenir une audience publique sur d’autres propositions. .

Les 150 000 dollars destinés à l’observateur électoral avaient été approuvés plus tôt cette année pour un poste de deux ans, mais ils avaient été envoyés par erreur à la mauvaise agence d’État.

Le projet de loi, qui attend la signature du gouverneur Ned Lamont, avance également la date de la primaire présidentielle du Connecticut du dernier mardi d’avril au premier mardi – une autre mesure qui avait reçu le soutien des deux partis lors de la session législative ordinaire mais qui a échoué dans les dernières heures. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a signé la semaine dernière un projet de loi fixant la même date des primaires dans son État. Les dirigeants du parti démocrate et du parti républicain espèrent que cette décision entraînera davantage de visites de campagne de la part des candidats à la présidentielle et donnera par la suite aux électeurs du Connecticut une plus grande voix dans l’élection.

L’approbation de l’observateur électoral de Bridgeport intervient alors que John Gomes, qui a perdu la primaire démocrate du 12 septembre face à Ganim par 251 voix, a demandé à un juge de l’État soit de le déclarer vainqueur, soit d’ordonner une nouvelle primaire. Le juge a donné aux avocats jusqu’au mois prochain pour examiner de nombreux éléments de preuve dans cette affaire.

Les vidéos, prises par les caméras de sécurité de la ville, ont été rendues publiques par Gomes, l’ancien directeur administratif de Bridgeport, quelques jours après avoir perdu la primaire démocrate. Des extraits publiés par la campagne Gomes prétendent montrer une femme visitant une boîte de dépôt à l’extérieur de l’annexe de l’hôtel de ville de Bridgeport à plusieurs reprises tôt le matin. En vertu de la loi du Connecticut, les personnes utilisant une boîte de collecte pour voter par correspondance doivent déposer elles-mêmes leurs bulletins de vote complétés ou désigner certains membres de leur famille, la police, les responsables électoraux locaux ou un soignant pour le faire à leur place.

Ganim a déclaré qu’il « ne tolérait en aucune manière les actions entreprises par quiconque, y compris une campagne, une ville ou des élus, qui portent atteinte à l’intégrité du processus électoral ou des biens de la ville ».

Cette histoire a été corrigée pour montrer que les responsables de la Pennsylvanie ne déplacent pas la date des primaires de l’État à la même date que celle du Connecticut. Les législateurs de Pennsylvanie envisagent la date du 19 mars.

Susan Haigh, Associated Press