Les législateurs dévoilent un projet de loi de 1,7 milliard de dollars pour éviter la fermeture et stimuler l’Ukraine

Par KEVIN FREKING (Associated Press)

WASHINGTON (AP) – Les dirigeants du Congrès ont dévoilé mardi matin un programme de dépenses de 1,7 billion de dollars à l’échelle du gouvernement, qui comprend une autre importante série d’aide à l’Ukraine, une augmentation de près de 10% des dépenses de défense et environ 40 milliards de dollars de dépenses d’urgence, principalement pour aider les communautés à travers le pays se remettant de la sécheresse, des ouragans et d’autres catastrophes naturelles.

Le projet de loi, qui compte 4 155 pages, comprend environ 772,5 milliards de dollars pour des programmes discrétionnaires non liés à la défense et 858 milliards de dollars pour la défense et durerait jusqu’à la fin de l’exercice à la fin septembre.

Les législateurs ont travaillé pour intégrer autant de priorités que possible dans le paquet tentaculaire, probablement le dernier projet de loi majeur du Congrès actuel. Ils se précipitent pour terminer le passage avant la date limite du vendredi à minuit ou font face à la perspective d’une fermeture partielle du gouvernement avant les vacances de Noël.

Les législateurs menant les négociations ont publié les détails du projet de loi peu avant 2 heures du matin mardi.

Le programme de dépenses comprend environ 45 milliards de dollars d’aide d’urgence à l’Ukraine. Ce serait la plus grande aide américaine à l’Ukraine, au-delà même de la demande d’urgence de 37 milliards de dollars du président Joe Biden, et garantirait que le financement afflue à l’effort de guerre pour les mois à venir.

Les États-Unis ont fourni environ 68 milliards de dollars à l’Ukraine lors de précédents cycles d’aide militaire, économique et humanitaire.

“L’amertume de l’hiver s’est abattue sur l’Europe de l’Est, et si nos amis ukrainiens espèrent triompher de la Russie, l’Amérique doit se tenir fermement aux côtés de nos amis démocrates à l’étranger”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y.

La législation comprend également des révisions historiques de la loi électorale fédérale qui visent à empêcher tout futur président ou candidat à la présidentielle de tenter d’annuler une élection. La refonte bipartite de la loi sur le décompte électoral est une réponse directe aux efforts de l’ancien président Donald Trump pour convaincre les législateurs républicains et le vice-président de l’époque Mike Pence de s’opposer à la certification de la victoire de Biden le 6 janvier 2021.

“Nous sommes maintenant un pas de plus vers la protection de notre démocratie et la prévention d’un autre 6 janvier”, a déclaré la sénatrice Amy Klobuchar, D-Minn.

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, avait averti que si la mesure de dépenses pour l’exercice 2023 ne parvenait pas à obtenir un soutien bipartisan cette semaine, il chercherait un autre patch à court terme l’année prochaine, garantissant que la nouvelle majorité républicaine à la Chambre pourrait façonner le paquet .

McConnell a déclaré que les négociations du GOP avaient finalement abouti. Il a présenté le projet de loi sur les dépenses à plus long terme comme une victoire pour le GOP, même si de nombreux républicains voteront sans aucun doute contre. Il a déclaré que les républicains avaient réussi à augmenter les dépenses de défense bien au-delà de la demande de Biden tout en réduisant une partie de l’augmentation souhaitée par Biden pour les dépenses intérieures.

“Nous avons transféré d’énormes sommes d’argent de la liste de dépenses des démocrates vers notre défense nationale et nos forces armées, mais sans permettre au coût global du paquet d’augmenter”, a déclaré McConnell.

Mais un groupe de 13 républicains actuels et entrants de la Chambre a menacé de s’opposer aux priorités législatives l’année prochaine de tous les sénateurs qui votent pour le projet de loi, y compris McConnell. Et le prochain orateur probable de la Chambre, le représentant Kevin McCarthy, R-Californie, a tweeté mardi qu’il était d’accord avec eux.

“Quand je serai président, leurs projets de loi seront morts à leur arrivée à la Chambre si cette monstruosité de près de 2 milliards de dollars est autorisée à aller de l’avant malgré nos objections et la volonté du peuple américain”, a tweeté McCarthy.

Le sénateur John Thune, le républicain n ° 2 au Sénat, a déclaré aux journalistes que «les tensions sont élevées à la Chambre. Il se passe beaucoup de choses là-bas en ce moment, mais en fin de compte, je pense que lorsque la poussière sera retombée et que la fumée se dissipera, les républicains à la Chambre et au Sénat devront trouver un moyen de travailler ensemble l’année prochaine.

Shalanda Young, directrice du Bureau de la gestion et du budget, a déclaré dans un communiqué qu’aucune des deux parties n’avait obtenu tout ce qu’elle voulait. Mais elle a salué l’accord comme “bon pour notre économie, notre compétitivité et notre pays, et j’exhorte le Congrès à l’envoyer au bureau du président sans délai”.

Les dépenses consacrées aux programmes non liés à la défense augmenteront d’environ 6 %. Ce nombre comprend une augmentation de 22% des soins médicaux VA pour aider à payer une expansion des services de soins de santé et des prestations aux anciens combattants exposés à des foyers de combustion toxiques pendant leur service. Certains groupes de défense de l’environnement ont exprimé leur frustration face aux dépenses d’agences telles que l’Agence de protection de l’environnement et le Service des parcs nationaux, qui, selon eux, ne suivent pas l’inflation.

Le dévoilement du projet de loi a été retardé de plusieurs heures en marchandant sur le langage lié à l’emplacement du futur siège du FBI. Les législateurs du Maryland ont fait valoir que s’assurer que les communautés à prédominance noire obtiennent leur juste part des investissements fédéraux devrait être une considération plus importante dans le processus de sélection. Ils plaident pour la construction du siège social sur l’un des deux sites du comté de Prince George dans le Maryland, un comté à majorité noire. Virginia est également en compétition pour le siège.

Une disposition a été incluse dans le projet de loi pour garantir que l’administration des services généraux mènerait des «consultations séparées et détaillées» avec des personnes représentant les sites du Maryland et de Virginie pour obtenir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise.

Le projet de loi sur les dépenses contient des dizaines de changements de politique que les législateurs ont travaillé avec acharnement pour inclure afin d’éviter d’avoir à recommencer au nouveau Congrès l’année prochaine.

Les exemples incluent une disposition du sénateur Josh Hawley, R-Mo., qui interdit TikTok sur les téléphones portables du gouvernement en raison de problèmes de sécurité. Une autre disposition ajoutée à la demande des législateurs du Maine a obtenu une pause de six ans sur la réglementation de la pêche au homard et au crabe Jonah qui était proposée pour aider à sauver les baleines noires de l’Atlantique Nord en voie de disparition en réduisant leur risque d’enchevêtrement dans les engins de pêche.

Les législateurs soutiennent que la réglementation menacerait ces industries sans protéger de manière significative les baleines, mais les groupes de défense de l’environnement ont assailli la pause.

“Dans cent ans, personne ne se souviendra ou ne se souciera des victoires insignifiantes que les démocrates tenteront de revendiquer dans cette législation, mais ils pleureront la perte de la baleine franche”, a déclaré Brett Hartl, directeur des affaires gouvernementales au Center for Diversité biologique, dans une réponse cinglante.

Certains changements politiques proposés n’ont pas réussi à faire la coupe finale après des mois de négociations, décevant ceux qui voyaient la législation, appelée omnibus, comme leur dernière et meilleure chance d’action rapide.

Les démocrates ont échoué, par exemple, dans leurs efforts pour étendre le crédit d’impôt pour enfants. La législation bipartite qui aurait permis à des dizaines de milliers d’Afghans admis aux États-Unis de demander la résidence permanente légale après avoir passé des vérifications supplémentaires de leurs antécédents a également été omise.

Sur le front des soins de santé, le projet de loi oblige les États à maintenir la couverture des enfants inscrits à Medicaid pendant au moins un an, ce qui, selon les défenseurs, augmente l’accès aux soins préventifs, mais le projet de loi aide à payer cet investissement en permettant aux États d’agir plus rapidement pour mettre fin Couverture Medicaid pour certaines des millions de personnes qui ont été prolongées lorsque le gouvernement fédéral a déclaré la pandémie de COVID-19 une urgence de santé publique.

Les législateurs sont sur le point d’achever le programme de dépenses 2023 avec près de trois mois de retard. Il devait être terminé le 1er octobre, lorsque l’exercice financier du gouvernement a commencé.

La dernière fois que le Congrès a promulgué tous ses projets de loi de dépenses à ce moment-là, c’était en 1996, lorsque le Sénat a terminé ses travaux le 30 septembre, le tout dernier jour de l’année budgétaire. Le président de l’époque, Bill Clinton, l’a signé le même jour.

Le Sénat devrait d’abord voter sur le projet de loi de dépenses, et le soutien d’au moins 10 sénateurs républicains sera nécessaire pour l’adopter avant qu’il ne soit examiné par la Chambre.

____

Les rédacteurs de l’AP Mary Clare Jalonick et Amanda Seitz ont contribué à ce rapport.