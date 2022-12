Les législateurs dévoilent un projet de loi bipartite visant à interdire TikTok aux États-Unis

Un nouveau projet de loi d’un groupe bipartisan de législateurs, s’il est adopté, interdirait TikTok aux États-Unis après des années de vives inquiétudes au sein des administrations Trump et Biden concernant l’influence potentielle du gouvernement chinois sur l’entreprise.

Stocks de médias sociaux, y compris Méta et Instantané étaient positifs mardi lorsque la nouvelle est tombée. Les actions Meta ont augmenté de plus de 6% et Snap a augmenté de plus de 3% en fin de matinée.

TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance, a fait craindre aux États-Unis que des responsables du gouvernement chinois puissent accéder aux données des utilisateurs américains en vertu de la loi chinoise, ce qui pourrait obliger la société à transmettre des informations. TikTok a insisté sur le fait que les données des utilisateurs américains sont stockées en toute sécurité en dehors de la Chine, ce qui, selon lui, devrait les garder hors de portée des responsables gouvernementaux.

Mais les assurances de l’entreprise n’ont pas fait grand-chose pour réduire la chaleur sur TikTok. Le Comité des investissements étrangers aux États-Unis est en pourparlers avec la société sur la manière de résoudre certains des problèmes de données, bien qu’une solution ait aurait été retardé. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a récemment témoigné devant le Congrès qu’il était “extrêmement préoccupé” par l’influence potentielle du gouvernement chinois via TikTok sur les utilisateurs américains.

Le nouveau projet de loi, présenté par le sénateur Marco Rubio, R-Fla., Et les représentants Mike Gallagher, R-Wisc., Et Raja Krishnamoorthi, D-Ill., Interdirait “toutes les transactions de toute entreprise de médias sociaux dans ou sous l’influence de la Chine, de la Russie et de plusieurs autres pays étrangers préoccupants”, selon un communiqué de presse.

La LOI ANTISOCIALE DU PCC – qui signifie Averting the National Threat of Internet Surveillance, Oppressive Censorship and Influence, and Algorithmic Learning by the Chinese Party – nomme explicitement ByteDance et TikTok comme soumis aux restrictions du projet de loi, “à moins que et jusqu’à la date à laquelle le président certifie au Congrès que l’entreprise ne remplit plus aucune des conditions décrites”, comme être soumise à une “influence substantielle” d’un pays préoccupant.

“Il est troublant qu’au lieu d’encourager l’administration à conclure son examen de la sécurité nationale de TikTok, certains membres du Congrès aient décidé de faire pression pour une interdiction politiquement motivée qui ne fera rien pour faire progresser la sécurité nationale des États-Unis”, un TikTok a déclaré le porte-parole. “Nous continuerons d’informer les membres du Congrès des plans qui ont été élaborés sous la supervision des principales agences de sécurité nationale de notre pays – des plans que nous sommes en train de mettre en œuvre – pour sécuriser davantage notre plate-forme aux États-Unis.”

