Cet article a été publié en partenariat avec The 19th, une salle de presse à but non lucratif et non partisane qui traite du genre, de la politique et des politiques.

Cette année, les législateurs de plusieurs États veulent mettre fin aux plans de cours axés sur la centralité de l’esclavage dans l’histoire américaine, tel que présenté dans le projet 1619 du New York Times, prévoyant de nouvelles batailles dans les États pour le contrôle de l’éducation civique.

Les législateurs républicains de l’Arkansas, de l’Iowa, du Mississippi, du Missouri et du Dakota du Sud ont déposé le mois dernier des projets de loi qui, s’ils étaient adoptés, réduiraient le financement des écoles et collèges K-12 qui dispensent des leçons tirées du projet primé. Le projet de loi du Dakota du Sud a depuis été retiré.

Certains historiens disent que les projets de loi font partie d’un effort plus large des républicains, y compris l’ancien président Donald Trump, pour glorifier une vision plus blanche et patriarcale de l’histoire américaine qui minimise l’héritage affreux de l’esclavage et les contributions des Noirs, des Amérindiens, des femmes et des d’autres à la fondation de la nation.

1619:Comment une rencontre accidentelle a amené l’esclavage aux États-Unis

Des batailles politiques ont longtemps été menées, en grande partie dans les conseils scolaires, sur la façon dont les étudiants américains apprennent tout, de la guerre civile aux études ethniques et à la santé. Mais un projet de loi qui pénaliserait les écoles pour l’enseignement de programmes basés sur le projet 1619 signale une nouvelle ère de débat politique sur l’éducation civique qui pourrait de plus en plus se dérouler dans les législatures des États.

Le projet, qui a été publié pour la première fois dans le New York Times Magazine en 2019 et pour lequel son créateur, Nikole Hannah-Jones, a remporté le prix Pulitzer pour ses commentaires, a marqué le 400e anniversaire de l’arrivée des premiers esclaves africains connus dans les colonies britanniques. c’est devenu les États-Unis. Il comprend de l’audio, des essais, des poèmes, des graphiques et des œuvres d’art visuel qui recadrent l’héritage de l’esclavage dans la vie américaine contemporaine, affirmant que les Noirs américains sont le fondement de la démocratie américaine.

Le Centre Pulitzer, en partenariat avec le projet 1619, a mis à disposition des plans de cours connexes et affirme que plus de 4 000 éducateurs des 50 États ont déclaré avoir utilisé ses ressources. Alors que certains historiens ont critiqué certaines parties du projet, le Times l’a soutenu (une note de l’éditeur plus récente défendant davantage le projet reconnaît que la section d’opinion séparée de la salle de presse a publié des articles contre lui), et d’autres historiens ont loué l’approche et la rigueur du projet. et le traitement du rôle de la suprématie blanche dans l’histoire des États-Unis.

Les experts en histoire ont critiqué les législateurs républicains pour avoir soutenu des projets de loi qui font une telle démarche ouverte pour forcer les enseignants à passer sous silence des parties de l’histoire des États-Unis. Cela vient après une année au cours de laquelle de nombreux Américains ont protesté contre le racisme systémique au sein des institutions américaines, et l’éducation n’a pas été à l’abri de cette conversation. Les principaux républicains, dont Trump, ont exprimé leur soutien à la propagande nationaliste, ainsi qu’à la préservation des monuments racistes.

«Voulons-nous des faits historiques et des détails qui sont recherchés et publiés par des experts enseignés? Ou voulons-nous que le nationalisme soit enseigné? » a déclaré T. Jameson Brewer, éducateur et professeur adjoint à l’Université de Géorgie du Nord. «C’est une sorte de suggestion très effrayante, que les écoles s’engageraient dans un nationalisme idéologique pour des besoins politiques.

Les projets de loi anti-1619 (qui viennent après que le sénateur républicain américain Tom Cotton de l’Arkansas a déposé une législation connexe en juillet dernier) sont brefs et utilisent un langage similaire ou identique. Les législations de l’Arkansas et du Mississippi appellent tous deux le projet «un récit de l’histoire raciste et révisionniste qui menace l’intégrité de l’Union en niant les véritables principes sur lesquels il a été fondé». Le projet de loi de l’Iowa étend sa menace au financement des écoles en suggérant que tout enseignement avec «tout programme élaboré de la même manière» pourrait subir des répercussions. Le projet de loi du Missouri interdirait d’enseigner, d’affirmer ou de promouvoir des revendications, des points de vue ou des opinions présentés dans le projet 1619 comme «un compte rendu ou une représentation fidèle de la fondation et de l’histoire des États-Unis d’Amérique».

Les États font pression pour une éducation « patriotique »

Certains gouverneurs républicains ont également proposé d’utiliser l’argent de l’État pour façonner la façon dont l’histoire est enseignée.

En novembre, le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a proposé de consacrer 3 millions de dollars à un fonds d’éducation patriotique qui permettrait aux écoles et aux organisations à but non lucratif de demander de l’argent pour fournir un enseignement qui «éduque la prochaine génération aux incroyables réalisations de l’American Way». Dans une proposition de budget, il a écrit: «Dans tout le pays, de jeunes enfants ont souffert de l’endoctrinement dans les enseignements socialistes d’extrême gauche qui soulignent les lacunes de l’Amérique par rapport aux réalisations exceptionnelles de ce pays.

Dans le Dakota du Sud, le gouverneur Kristi Noem a proposé le mois dernier de dépenser 900 000 dollars pour un programme qui enseigne aux étudiants de l’État «pourquoi les États-Unis sont la nation la plus spéciale de l’histoire du monde».

Trump a également essayé de promouvoir l’éducation «patriotique», créant une Commission de 1776 qui a publié un rapport sur Martin Luther King Jr. Day qui a été critiqué pour ses inexactitudes et son effacement des Noirs, des Amérindiens et des femmes et a été rapidement démantelé par le président Joe Biden après son entrée en fonction.

« Je pense que ce que nous voyons est un état de droite ou républicain qui prend les rênes pour ainsi dire, essayant de faire avancer exactement le même programme, juste au niveau de l’État », a déclaré Brewer.

Envoi d’un message

James Grossman, directeur exécutif de l’American Historical Association, qui représente plus de 12 000 historiens, a suivi la législation anti-1619 Project. Il s’est dit préoccupé par les efforts déployés au niveau de l’État pour omettre les rôles du racisme et de la suprématie blanche dans l’histoire américaine.

«Vous ne pouvez pas guérir les divisions en prétendant qu’elles n’existent pas», dit-il. «La façon d’aborder les divisions est de comprendre l’histoire de ces divisions.»

Grossman a ajouté que les propositions de programme qui semblent être idéologiques sont une tentative «de gérer le sentiment perçu de« Ce n’est plus mon pays », en en faisant quelque chose qui ne l’a jamais vraiment été.

Koritha Mitchell, professeur agrégé d’anglais à l’Ohio State University, a noté que plusieurs des projets de loi incluent un langage qui cherche à traiter le projet 1619 en tant que cadrage de l’histoire «révisionniste» et qui divise racialement. Mais, a-t-elle dit, la race ne se mêle pas à l’histoire uniquement lorsque des personnes de couleur sont impliquées.

«C’est l’une des principales façons dont se produit ce blanchiment de l’histoire. Nous n’appelons même pas cela la blancheur. Nous appelons ces héros. Pères fondateurs. Les Américains. Pionniers. Nous prétendons que la blancheur n’a rien à voir avec ces étiquettes louables », a-t-elle déclaré.

Mitchell a déclaré que la législation au niveau de l’État vise à envoyer un message à un moment où les républicains détiennent plus de majorités que les démocrates au sein de l’État, mais ont perdu le contrôle au Congrès.

«Il y a plus de marge de manœuvre au niveau de l’État pour faire quelque chose pour remettre les gens qui ne sont pas des hommes blancs hétéros à leur place», a-t-elle déclaré. «Et qu’ils réussissent ou non, il est important qu’ils exercent ce muscle en rappelant aux gens:« Non, non, non. C’est toujours les États-Unis. Là où les gens qui appartiennent au pouvoir sont des hommes blancs hétérosexuels. »

Perspectives de législation

On ne sait pas si l’un des projets de loi anti-1619 deviendra loi. Phil Jensen, un représentant républicain qui a déposé le projet de loi dans le Dakota du Sud, a déclaré au 19 dans un courrier électronique qu’il avait retiré la législation et se concentrait sur d’autres travaux, y compris une résolution célébrant le Mois de l’histoire des Noirs.

«J’ai choisi de retirer ce projet de loi car je ne pense pas pouvoir y répondre de manière adéquate aussi bien que je le voudrais pour le moment», a-t-il écrit.

La résolution de Jensen sur le Mois de l’histoire des Noirs, qui minimise l’implication de l’Amérique dans l’esclavage en partie en affirmant que le pays a un «bilan positif en matière de race et d’esclavage», a également été publiquement critiquée.

Skyler Wheeler, un représentant républicain qui a présenté le projet de loi dans l’Iowa, a déclaré dans un communiqué: «Le législateur a absolument intérêt à empêcher que la propagande raciste, source de division, inexacte sur le plan historique et factuel, et politiquement déguisée en programme d’histoire, ne soit utilisée par les contribuables. écoles financées. »

Les législateurs républicains qui ont parrainé les autres projets de loi n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Grossman a noté que dans les années 1950, certains législateurs surveillaient les manuels pour voir comment la guerre civile était enseignée et les enseignants étaient accusés d’être communistes.

«Cela a une longue histoire en quelque sorte, des aspects les plus conservateurs de la culture politique américaine sautant sur les enseignants et les programmes d’enseignement et le caricaturant comme étant en quelque sorte antipatriotique», a-t-il déclaré.

Il y a dix ans, les législateurs de l’Arizona ont adopté un projet de loi interdisant les études américano-mexicaines. En 2017, un juge fédéral a déclaré que la loi avait été adoptée pour des raisons raciales et politiques, ce qui la rendait inconstitutionnelle.

Mitchell attribue à Hannah-Jones, également rédactrice au Times, le projet 1619 qui a eu une profonde influence sur la compréhension fondamentale de l’histoire américaine de certaines personnes.

« C’est un retour de bâton à son succès à amener les Américains ordinaires à se tenir à des normes plus élevées », a déclaré Mitchell.

Hannah-Jones, originaire de Waterloo, dans l’Iowa, qui a exprimé sa déception à propos d’un projet de loi présenté dans son État d’origine, a déclaré au 19e qu’elle ne croyait pas que les législateurs qui avaient déposé ces projets de loi avaient en fait lu le projet 1619. Elle les a encouragés, ainsi que d’autres, à lire l’initiative avant de décider ce qu’ils en pensent. Hannah-Jones a également déclaré que peu importe la politique, elle espère que les gens peuvent convenir qu’une éducation consiste à introduire des différences d’opinion et à remettre en question les perceptions.

Michèle Foster, professeur d’éducation à l’Université de Louisville, a dit une grande partie de ce qu’elle a appris sur l’esclavage qu’elle a obtenu de sa famille, pas de l’école. Elle voit un lien entre l’émeute du Capitole le 6 janvier et la liste des factures déposées, les reliant à la peur d’un pays en mutation.

«Je pense qu’il y a des conditions historiques et sociétales qui suscitent cette peur, et une façon de lutter contre la peur est d’adopter une législation qui la limite», a-t-elle déclaré. «Parce que de cette façon, vous sentez que vous pouvez contrôler ce que les gens apprennent, puis vous pouvez avoir le statu quo.»