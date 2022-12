Les législateurs des deux partis doivent se respecter davantage – Shaw Local

Le débat législatif de l’État la semaine dernière sur la modification des dispositions de la loi sur l’équité avant le procès dans le cadre de la loi controversée SAFE-T a présenté bon nombre des mêmes obscurcissements et désinformations pures et simples qui ont caractérisé la campagne d’automne des républicains et bon nombre des mêmes réponses insuffisantes des démocrates.

L’un des problèmes que rencontrent les démocrates de la super majorité dans les deux chambres est que lorsqu’ils savent que leur projet de loi va être adopté, ils ne prennent généralement pas suffisamment au sérieux les objections des républicains pour s’engager pleinement avec eux. Mais sur des projets de loi comme celui-ci, la désinformation peut se propager lorsque les points ne sont pas suffisamment réfutés.

Pour un seul exemple, lors du débat à la Chambre, le chef républicain Jim Durkin et son successeur à la direction, le représentant de l’État Tony McCombie, R-Savanna, ont critiqué à plusieurs reprises les démocrates pour avoir forcé les victimes de crimes violents, via la loi sur l’équité avant le procès, à être traîné devant le tribunal pour des audiences dans les 48 heures suivant une arrestation.

Durkin a fait valoir cet argument dans les lieux publics pendant des mois, donc les démocrates devaient savoir que cela allait arriver.

Durkin a semblé furieux que les démocrates n’aient pas corrigé ce qu’il prétendait être leur erreur flagrante dans la rédaction du projet de loi original en 2021 et a affirmé qu’il violait directement les protections de la Constitution de l’Illinois pour les victimes d’actes criminels. Il a prédit que cela aurait un impact horrible sur les victimes en les victimisant à nouveau.

Mais la seule réponse fournie par le sponsor, le représentant de l’État Justin Slaughter, D-Chicago, était que certaines organisations de défense des droits des victimes soutenaient la loi.

McCombie a amplifié la rhétorique encore plus loin que Durkin en demandant que si sa nièce de 8 ans était enlevée par deux hommes, brutalement violée, enterrée vivante et sauvée, alors elle serait obligée d’aller au tribunal pour une audience de détention.

Après avoir dit que le projet de loi “n’a pas rendu cela possible”, Slaughter a ensuite déclaré que la loi rendrait cela plus difficile. McCombie a déclaré que ce que Slaughter affirmait n’était pas vrai, et cette affirmation a été suivie d’allers-retours plus émotionnels et non éclairés.

Slaughter avait raison, mais l’explication réelle qu’il aurait pu proposer et qu’il n’a pas faite est assez simple. Avant la loi sur l’équité avant le procès, les juges disposaient d’un pouvoir discrétionnaire total pour contraindre une victime à comparaître à une audience sur la culpabilité et la dangerosité d’un accusé. Ce n’est plus le cas.

La loi a été modifiée en 2021 pour obliger les juges à expliquer pourquoi ils faisaient droit à une demande, puis ils ne pouvaient “faire droit à la demande que si le tribunal conclut par des preuves claires et convaincantes que l’accusé subira un préjudice matériel si le témoin plaignant ne comparaît pas”. .” C’est l’une des raisons pour lesquelles les groupes de défense des droits des victimes ont soutenu les réformes globales.

Avant que les changements n’aient été apportés en 2021, les juges ont été avertis de “prendre en considération le bien-être émotionnel et physique du témoin”, et ce langage législatif particulier n’a pas été modifié.

La loi sur l’équité avant le procès a même éliminé le langage législatif précédent qui donnait aux accusés criminels « le droit de présenter des témoins en sa faveur » lors de ces audiences. Donc, prétendre que cette révision est une horrible aubaine pour les criminels violents accusés n’a tout simplement pas de sens.

Les démocrates ont décidé d’exclure les républicains législatifs des pourparlers de révision, peut-être parce qu’ils pensaient que le GOP était plus intéressé par le théâtre que par la négociation responsable du nouveau projet de loi. On négocie rarement avec quelqu’un qui finira sans aucun doute par être un “non” dur et public. C’est compréhensible à un niveau. Je comprends.

Mais, encore une fois, ce problème ne concerne pas seulement la loi sur l’équité avant le procès ou la loi SAFE-T. Maintes et maintes fois, j’ai vu les démocrates rester muets tandis que les républicains fustigeaient leur législation, rédigée sans la contribution du GOP, puis l’ont bloquée avec leurs chiffres supérieurs. C’est une arrogance du pouvoir et cela a entraîné beaucoup de brouillage au cours de la dernière saison électorale alors que des revendications farfelues ont été faites au sujet du projet de loi qu’ils avaient adopté.

D’un autre côté, cependant, le fait que cet amendement n’ait été officiellement opposé par aucun groupe d’application de la loi à l’échelle de l’État (qui ont tendance à être dominé par les républicains) aurait dû inciter au moins certains républicains législatifs à trouver un terrain d’entente et peut-être à orienter le produit final va encore plus loin dans leur direction. Peut-être qu’ils n’avaient tout simplement personne d’assez ouvert d’esprit ou d’assez courageux pour affronter leurs compatriotes républicains en négociant. Ni l’un ni l’autre n’est bon signe.

Ce que je préconise ici, c’est plus de respect de la part des deux parties l’une pour l’autre, pour le processus législatif et pour l’État dans lequel nous habitons tous et les personnes qu’ils représentent tous.

