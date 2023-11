Les législateurs démocrates veulent que le président Biden protège les Palestiniens aux États-Unis contre leur retour forcé chez eux

WASHINGTON (AP) — Des dizaines de législateurs démocrates exhortent le président Joe Biden à prendre des mesures pour protéger les Palestiniens aux États-Unis. Les forces israéliennes continuent de combattre les militants du Hamas dans la ville de Gaza et des milliers de personnes fuient la zone dans un contexte humanitaire de plus en plus désastreux.

Dans une lettre adressée mercredi à Biden, les démocrates appellent à la mise en place de protections temporaires pour les Palestiniens par le biais de programmes gouvernementaux empêchant les immigrants de retourner dans des pays ravagés par des catastrophes naturelles ou par la guerre. Les législateurs citent l’augmentation du nombre de morts à Gaza, notamment parmi les enfants, depuis la guerre entre Israël et le Hamas qui dure depuis un mois et le manque de nourriture et d’eau.

« À la lumière du conflit armé en cours, les Palestiniens déjà présents aux États-Unis ne devraient pas être forcés de retourner dans les territoires palestiniens, conformément à l’engagement déclaré du président Biden à protéger les civils palestiniens », ont écrit les législateurs dans la lettre fournie à l’Associated Press en 2017. avant sa sortie.

La lettre constitue un effort notable de la part des démocrates pour défendre et protéger les Palestiniens à un moment où les principaux républicains, dont l’ancien président Donald Trump et d’autres, se disputent l’investiture présidentielle du Parti Républicain, ont appelé les États-Unis à exclure les Palestiniens tenter d’échapper à la guerre à Gaza.

Le mois dernier, alors qu’il faisait campagne dans l’Iowa, Trump a menacé d’étendre l’interdiction de voyager aux musulmans qu’il avait émise par le biais d’un décret au cours de sa présidence. Le gouverneur de Floride. Ron DeSantis a déclaré que les États-Unis ne devraient accepter aucun Des réfugiés palestiniens tentent de quitter Gaza parce que, a-t-il insisté, ils « sont tous antisémites ».

Nikki Haley, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, a souligné que l’Amérique a « toujours été favorable au fait qu’il est possible de séparer les civils des terroristes », ce qui a incité le super PAC de DeSantis à attaquer Haley sur cette question.

La loi américaine donne aux autorités une grande latitude pour refuser l’entrée à des personnes si elles présentent des risques pour la sécurité. Les cas d’extrémistes entrant illégalement aux États-Unis sont également pratiquement inexistants.

La demande des démocrates à Biden ne s’appliquerait qu’aux Palestiniens qui se trouvent déjà aux États-Unis.

Les États-Unis ont délivré environ 7 200 visas temporaires à des personnes titulaires d’un passeport de l’Autorité palestinienne en 2022, selon le Département d’État. En soulignant ce chiffre, les démocrates ont fait valoir que « le nombre de bénéficiaires serait faible, alors que l’avantage pourrait sauver des vies ».

La demande, signée par un peu plus de 100 législateurs, est dirigée par le sénateur de l’Illinois Dick Durbin, deuxième démocrate du Sénat et président de la commission judiciaire, qui supervise la politique d’immigration. Il est également signé par le sénateur Jack Reed, qui dirige le Comité des services armés, Elizabeth Warren du Massachusetts et Bernie Sanders du Vermont. Environ 70 démocrates de la Chambre ont signé, dont les représentants Pramila Jayapal de Washington, qui préside le Congressional Progressive Caucus, et Jan Schakowsky de l’Illinois.

Le statut de protection temporaire est un programme du ministère de la Sécurité intérieure qui offre une résidence provisoire, y compris la possibilité de travailler, aux citoyens non américains actuellement ici dont les pays d’origine sont jugés trop dangereux pour qu’ils reviennent. Les législateurs demandent également à Biden d’utiliser le départ forcé différé, un programme similaire au TPS qui est utilisé à la discrétion du président.

Des protections similaires ont été émises dans le passé, affirment les législateurs. Par exemple, les États-Unis ont offert un statut de protection temporaire aux résidents du Kosovo lors du conflit armé de 1998. À l’époque, le Kosovo était une province de la Serbie et du Kosovo. n’a déclaré son indépendance qu’en 2008.