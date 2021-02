WASHINGTON – Les membres du Congrès se sont joints à la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., jeudi pour parler de leurs expériences lors de l’émeute meurtrière du 6 janvier au Capitole à la Chambre.

Après des jours de contrecoup depuis qu’Ocasio-Cortez a raconté sa propre histoire de ce jour-là sur les réseaux sociaux, la membre du Congrès a organisé une heure visant à «créer un espace pour que les membres puissent parler de leur expérience vécue le 6 janvier et de la nécessité de rendre des comptes».

Dans des discours parfois émouvants, les membres ont parlé de l’endroit où ils se trouvaient le jour où les insurgés ont violé le Capitole et de la nécessité de rendre des comptes pour la rhétorique qui, selon eux, a incité à la violence.

Des membres tels que la représentante Sheila Jackson Lee, D-Fla., Ont reconnu les policiers et autres membres du personnel qui ont mis leur vie en danger ce jour-là pour défendre le Congrès, y compris le policier du Capitole Brian Sicknick, décédé le lendemain des blessures subies dans le attaque et qui a mis à l’honneur au Capitole plus tôt cette semaine.

« Alors que je pleure et honore l’agent Sicknick, comme il a été honoré d’être en état d’honneur dans cette Assemblée, je me suis souvenu des nombreux policiers, Capitol Hill et Metro Police, qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent encore et qui sont souffrance », dit-elle.

Jackson Lee a également rappelé avoir été au Capitole le jour des attentats terroristes du 11 septembre 2001, affirmant avoir vu une réaction similaire au Congrès lorsque les membres ont concentré leur énergie à essayer de protéger leurs employés.

Le représentant Dean Phillips, D-Minn., A déclaré qu’il était l’un des 20 de ses collègues qui se trouvaient dans la galerie et s’étaient mis à couvert par terre parmi les sièges pendant que les émeutiers tentaient de pénétrer dans la pièce.

« Nous savons ce que c’est que de chercher quelque chose, n’importe quoi, avec lequel nous défendre, et réaliser qu’un crayon est à peu près tout ce que nous avions », a déclaré Phillips. « Et nous savons ce que c’est que c’est une réelle possibilité que nous ne reverrions plus nos familles et nos proches. Nous n’oublierons pas. »

La représentante de première année Cori Bush, D-Mo., A comparé l’expérience du 6 janvier à celle de participer à des manifestations contre le racisme et de faire face à la violence de la police et des suprémacistes blancs.

«J’ai l’impression d’être de retour», dit-elle. « J’ai l’impression que c’était l’un des jours dans la rue où les suprémacistes blancs se présentaient et commençaient à nous tirer dessus », a déclaré Bush.

À travers les larmes, la représentante Rashida Tlaib, D-Mich., A déclaré que même si elle n’était pas présente au Capitole le jour du siège, elle regardait à la télévision et craignait pour la vie de ses collègues. Elle a dit qu’elle connaissait les dangers de siéger au Congrès à cause des menaces de mort qu’elle avait reçues depuis son premier jour en fonction: « Chacun m’a paralysé, à chaque fois. »

Pendant qu’elle parlait, Ocasio-Cortez vint la réconforter et quelqu’un d’autre lui apporta une boîte de mouchoirs.

« Tout ce que je pouvais faire, c’est remercier Allah de ne pas être là. J’ai ressenti un soulagement énorme », a déclaré Tlaib. «Et je me sentais mal pour Alexandrie et tant de mes collègues qui étaient ici, mais comme je l’ai vu, je me suis dit:« Dieu merci, je ne suis pas là ». «

L ‘ »heure de commande spéciale » organisée par Ocasio-Cortez est survenue quelques jours après qu’elle a parlé de son temps pendant les émeutes meurtrières pro-Trump.

Lundi, sur Instagram Live, la démocrate de New York a raconté la peur qu’elle avait éprouvée lorsqu’un officier de la police du Capitole qu’elle pensait initialement être un insurrectionnel est entré dans son bureau, et comment elle s’est par la suite mise à l’abri avec la représentante Katie Porter, D-Californie, et a barricadé Porter. portes de bureau pendant des heures.

« La raison pour laquelle je suis ému en ce moment est parce que ces gens qui nous disent de passer à autre chose, que ce n’est pas grand, que nous devrions oublier … ce sont les mêmes tactiques des agresseurs », a déclaré Ocasio-Cortez lundi. « Et je suis un survivant d’une agression sexuelle. … Mais quand nous traversons un traumatisme, le traumatisme s’aggrave l’un l’autre. »

« ‘Pouvons-nous simplement oublier que cela s’est passé pour que je puisse le refaire sans recours?’ Et c’est ce que ces gens demandent », a-t-elle déclaré lors de son Instagram Live.

Jeudi, Ocasio-Cortez a réitéré sa condamnation de certains républicains qui, selon elle, poussaient leurs collègues à passer des événements du 6 janvier, en comparant les actions à celles des agresseurs.

Le représentant Mark Takano, D-Californie, lui a fait écho en exhortant les gens à prendre au sérieux les événements qui se sont produits le 6 janvier et d’autres événements traumatisants.

« Ne laissez personne gaspiller, ni rabaisser ou ignorer ce qui s’est passé le 6 janvier », a déclaré Takano. « C’était un événement sérieux. »