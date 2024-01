Les législateurs démocrates prévoient de faire pression pour que le conseiller controversé de Biden soit démis de ses fonctions

Les démocrates à la Chambre des représentants envisagent de demander au président Joe Biden la démission de Brett McGurk, son conseiller très controversé pour le Moyen-Orient, selon un législateur démocrate et un haut conseiller du Congrès.

Dirigé par des progressistes qui considèrent McGurk comme menant une politique contre-productive au Moyen-Orient avec un bilan inacceptable en matière de droits de l’homme, l’effort prendrait la forme d’une lettre à Biden d’un groupe de démocrates de la Chambre, ont-ils déclaré.

Un projet a déjà été rédigé et les partisans de la candidature espèrent obtenir entre 10 et 15 signataires, a déclaré le législateur au HuffPost. L’objectif est de diffuser largement la lettre la semaine prochaine et de soulever la proposition lors de la prochaine réunion du puissant caucus progressiste du Congrès, qui compte plus de 100 membres.

La frustration « a atteint un point d’ébullition » parmi les démocrates qui considèrent McGurk comme responsable de politiques néfastes qui sapent le soutien de Biden, a déclaré le législateur. Les sources de cette histoire ont demandé l’anonymat pour discuter des délibérations en cours. Les porte-parole de McGurk ont ​​refusé de commenter.

Le conseiller de la Maison Blanche a fait l’objet de nombreuses critiques depuis qu’il est devenu coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord lorsque Biden est entré en fonction en 2021.

Les sceptiques affirment qu’il a orienté à tort la politique de Biden au Moyen-Orient sur le renforcement des liens entre les États-Unis et l’Arabie saoudite – une proposition risquée étant donné son bilan de violations des droits humains impliquant les États-Unis et sa résistance aux demandes de Washington sur des questions allant du rapprochement avec la Russie et la Chine à la prévention des pics. dans les prix du pétrole.

En annonçant la nomination de McGurk, Biden casting lui comme faisant partie d’un groupe de “des fonctionnaires expérimentés et éprouvés par la crise [who] travaillera sans relâche pour protéger le peuple américain et restaurer le leadership américain dans le monde.» Des responsables américains actuels et anciens ont déclaré au HuffPost que McGurk exerce une influence majeure sur le président et qu’il a mis à l’écart l’expertise d’autres membres du personnel de sécurité nationale d’agences comme le Département d’État et le Pentagone.

L’attention portée par McGurk aux questions saoudiennes l’a rendu déterminé à élaborer un accord négocié par les États-Unis pour que le royaume établisse des relations avec Israël pour la première fois depuis sa fondation en 1948. De nombreux responsables américains et experts régionaux affirment que les États-Unis font pression en faveur d’un accord entre l’Arabie saoudite et Israël. a inspiré le ressentiment des Palestiniens qui voulaient que les Saoudiens – acteurs majeurs dans le monde à majorité musulmane – résistent à un tel accord sans la création d’un État palestinien. Biden a déclaré publiquement que l’attaque du 7 octobre en Israël par le groupe militant palestinien Hamas visait à contrecarrer les pourparlers saoudo-israéliens.

Mais malgré le massacre d’environ 1 200 personnes en Israël en octobre et le meurtre de plus de 24 000 Palestiniens lors de l’offensive israélienne contre le Hamas soutenue par les États-Unis depuis lors, McGurk a redoublé d’efforts sur l’idée d’un accord entre l’Arabie saoudite et Israël comme moyen d’établir la paix en Israël. au Moyen-Orient, a rapporté le HuffPost. Ces dernières semaines, il a poussé ses collègues responsables américains à lier l’avenir de l’enclave palestinienne de Gaza à l’accord potentiel entre l’Arabie saoudite et Israël, en faisant circuler un plan suggérant que Washington pourrait obtenir des Saoudiens des fonds pour la reconstruction, des concessions israéliennes aux Palestiniens et un Bénédiction palestinienne pour l’accord dans le cadre d’une feuille de route urgente pour la reconstruction de Gazarévélait le HuffPost la semaine dernière.

Des responsables américains ont déclaré au HuffPost qu’il était peu probable que le plan réussisse – certains l’ont qualifié de « délirant et optimiste » – et que, même s’il était mis en œuvre sous une forme ou une autre, il ignorerait probablement le mécontentement palestinien, semant ainsi les germes de violences futures. Le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a d’abord refusé de commenter, puis a qualifié cette histoire de « fausse ». Jeudi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a publiquement démenti que le plan pourrait être adopté, affirmant qu’Israël n’accepterait pas la création d’un État palestinien ni même l’autonomie palestinienne limitée à Gaza envisagée par la proposition de McGurk.

Brett McGurk s’exprime lors d’une conférence sur la sécurité à Manama, Bahreïn, le 18 novembre 2023. Mazen Mahdi / AFP via Getty Images

Préoccupations concernant McGurk gestion du conflit israélo-palestinien et la crise de Gaza ne sont que le dernier aspect de son bilan qui inquiète certains observateurs. Il fait partie d’un petit groupe de professionnels non professionnels de la sécurité nationale chargés de la politique au Moyen-Orient sous la direction de quatre présidents de partis différents. Son travail sur la région a commencé en Irak sous le président George W. Bush, puis il est resté principalement concentré sur l’Irak et la Syrie sous les présidents Barack Obama et Donald Trump. Interviewé pour un HuffPost 2022 profilun ancien responsable américain a déclaré que ses collègues au sein du gouvernement considéraient McGurk comme « le bureaucrate le plus talentueux qu’ils aient jamais vu, avec le pire jugement en matière de politique étrangère qu’ils aient jamais vu ».

Sous Biden, il a suscité la colère des démocrates qui n’ont pas soutenu sa campagne visant à encourager le président à se rendre en Arabie saoudite et à rencontrer le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Cette stratégie est devenue encore plus toxique quelques mois plus tard lorsque les Saoudiens ont augmenté les prix du pétrole avant les élections de mi-mandat, ce qui pourrait nuire à Biden et à son parti.

Le représentant Ro Khanna (Démocrate de Californie), un éminent progressiste, à l’époque appelé pour que McGurk témoigne devant le Congrès sur la « visite désastreuse ».

Le sénateur Chris Murphy (Démocrate du Connecticut) exigé une « réévaluation globale » des relations américano-saoudiennes, disant : « Je ne sais tout simplement pas à quoi sert l’alliance actuelle, si nous devons travailler si dur pour amener les Saoudiens à faire ce qu’il faut ».

Murphy et 19 autres sénateurs ont publiquement averti l’équipe de Biden de faire preuve de prudence dans les promesses américaines à l’Arabie saoudite dans le cadre de sa quête d’un accord américano-saoudien-israélien. McGurk a toujours été une voix pro-saoudienne au sein de l’administration, récemment en faisant pression pour que Biden lève son interdiction d’exporter des armes offensives vers le pays, HuffPost révélé en décembre.

Khanna cette semaine a écrit sur X, anciennement Twitter, que McGurk « était impliqué dans l’échec de la politique en Irak, dans la politique désastreuse au Yémen et dans l’initiative de normalisation d’Israël et des États du Golfe, avec une indifférence aux aspirations du peuple palestinien ».

Comme preuve de son expertise et de son succès dans l’orientation de l’approche de Biden au Moyen-Orient, les alliés de McGurk citent souvent son travail sur l’élaboration d’une trêve entre les Saoudiens et une milice soutenue par l’Iran au Yémen, appelée les Houthis, qui a mis sur pause une armée dévastatrice soutenue par les États-Unis et dirigée par l’Arabie saoudite. opération dans le pays.

Pourtant, ces derniers mois, les choix de Biden concernant Gaza ont incité les Houthis à commencer à attaquer les navires commerciaux dans la mer Rouge, une zone vitale, incitant les États-Unis et leurs partenaires à commencer à bombarder le Yémen dans le cadre d’une campagne alarmante pour les hauts Saoudiens et qui risque de déclencher un conflit plus large. Deux collaborateurs du Congrès affirment qu’il n’est pas clair dans les cercles de politique étrangère de Washington si McGurk et l’administration ont un plan allant au-delà du lancement de frappes sur des cibles Houthis, comme ils l’ont fait à plusieurs reprises depuis la semaine dernière après que le HuffPost a annoncé pour la première fois leur décision de commencer à le faire.

Lorsqu’on lui a demandé jeudi si sa réponse avait été efficace, Biden a répondu : « Quand vous dites ‘travailler’, est-ce qu’ils arrêtent les Houthis ? Non. Vont-ils continuer ? Oui.”