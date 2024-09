Les législateurs démocrates et les promoteurs immobiliers approuvent les plans de Harris pour atténuer la crise du logement abordable

5 septembre — Deux législateurs de l’État et le promoteur d’un projet de logements abordables ont rejoint la campagne de Harris à Portland jeudi pour promouvoir les plans du candidat démocrate à la présidence visant à réduire les coûts du logement et à atténuer la pénurie de logements à l’échelle nationale.

« Parlez à presque tous les habitants du Maine à travers l’État qui cherchent à acheter une maison ou à louer, et vous saurez qu’il y a encore du travail à faire », a déclaré la sénatrice Teresa Pierce, D-Falmouth, lors d’une conférence de presse à l’extérieur de Douglass Commons, un projet de logements abordables en construction dans le quartier de Libbytown de la ville.

« Nous avons besoin de dirigeants comme la vice-présidente (Kamala) Harris et Tim Walz qui ont clairement indiqué que le développement de la classe moyenne sera un objectif déterminant de leur administration et qui ont fait leurs preuves en matière de réduction des coûts et de résolution des gros problèmes », a ajouté Pierce, qui copréside le Comité du logement de la législature.

La campagne de Harris a déclaré avoir organisé l’événement jeudi pour attirer l’attention sur l’un des problèmes les plus urgents dans l’esprit des habitants du Maine à l’approche des élections de novembre.

Dans un sondage réalisé par Critical Insights on Maine en juin, 15 % des personnes interrogées ont identifié le logement et le logement abordable comme l’un des principaux problèmes dans le Maine, devant l’économie et le coût de la vie. Le sondage a été réalisé auprès de 609 personnes dans tout l’État en avril et comporte une marge d’erreur de 4 %.

Harris a annoncé des projets pour ses 100 premiers jours au pouvoir qui, selon elle, réduiraient les coûts pour les familles américaines, y compris les coûts de logement.

Harris a appelé à la construction de 3 millions de nouveaux logements au cours des quatre prochaines années. Ses plans comprennent une nouvelle incitation fiscale pour les constructeurs de maisons qui construisent des maisons d’entrée de gamme vendues aux primo-accédants, l’extension d’une incitation fiscale existante pour les entreprises qui construisent des logements locatifs abordables et un nouveau fonds d’innovation de 40 milliards de dollars pour aider les gouvernements locaux à trouver des solutions pour construire des logements, financer la construction et aider à la conception de nouveaux logements.

Harris a également proposé jusqu’à 25 000 $ d’aide à l’acompte pour les acheteurs d’une première maison et a déclaré qu’elle travaillerait à étendre l’aide au loyer en appliquant des lois sur le logement équitable et en réprimant la flambée des prix des loyers pratiqués par les propriétaires d’entreprise.

Un porte-parole de la campagne du républicain Donald Trump a souligné les coûts élevés du loyer, de l’essence et de l’épicerie sous l’administration Biden dans un communiqué jeudi en réponse à l’événement de la campagne Harris à Portland, et a déclaré qu’on ne peut pas faire confiance à Harris pour résoudre la crise de l’accessibilité au logement.

« On peut faire confiance au président Trump pour restaurer le rêve américain parce qu’il a un véritable plan pour vaincre l’inflation, faire baisser les taux hypothécaires et rendre l’achat d’une maison beaucoup plus abordable », a déclaré Karoline Leavitt, attachée de presse nationale de la campagne Trump, dans un communiqué.

« Il va maîtriser les dépenses fédérales, mettre un terme à l’invasion insoutenable des immigrés illégaux qui fait grimper le prix du logement, réduire les impôts pour les familles américaines, éliminer les réglementations coûteuses et libérer des portions appropriées de terres fédérales pour le logement. »

Amy Cullen, vice-présidente et partenaire de projet de la société Szanton, qui construit le projet Douglass Commons avec Maine Cooperative Development Partners, a déclaré lors de la conférence de presse de jeudi que le plus grand obstacle à la construction de logements plus abordables à l’heure actuelle est l’argent.

« Au fil des ans, les fonds destinés au logement abordable ont été réduits », a déclaré Cullen. « Nous avons récemment connu un léger afflux de fonds sous l’administration Biden, et nous aimerions que cela continue. »

Douglass Commons comprend 63 appartements actuellement en construction qui seront accessibles aux familles gagnant moins de 75 000 $ par an et qui devraient ouvrir en août 2025. Les phases futures du projet comprendront 20 unités réservées à l’accession à la propriété abordable et 42 autres unités de location abordables, a déclaré Cullen.

Elle a déclaré que les plans de Harris contribueraient à faciliter des projets similaires.

« La vice-présidente Harris sait que le logement est trop cher et que le rêve américain de devenir propriétaire reste hors de portée de trop de familles », a déclaré Cullen. « C’est pourquoi elle fait du logement abordable une priorité de sa future administration. »

La représentante de l’État Traci Gere, D-Kennebunkport, présidente de la commission du logement de la Chambre, a déclaré que l’État a travaillé dur pour augmenter le financement du logement abordable, mais qu’il en faut davantage.

Elle a déclaré que le fonds d’innovation de 40 milliards de dollars proposé par Harris aiderait à la construction ainsi qu’à « trouver des moyens nouveaux et créatifs pour réduire le coût du logement ».

Cela aiderait également les États et les gouvernements locaux à trouver des moyens de réduire les réglementations et les politiques qui les empêchent d’atteindre leurs objectifs de développement, a-t-elle déclaré.

« Il s’agit d’une initiative très importante sur laquelle nous avons travaillé au sein du Comité du logement et avec les communautés de tout le Maine, et le financement de cette partie du plan Harris serait vraiment utile », a déclaré Gere.

