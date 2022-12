Les législateurs démocrates demandent à Musk des informations sur une éventuelle campagne chinoise sur Twitter

Trois membres de la Chambre démocrate font appel Le nouveau propriétaire et PDG de Twitter, Elon Musk, fournira des informations sur une éventuelle “campagne de manipulation de plateforme” sur la plateforme de médias sociaux qui “a restreint l’accès aux informations sur les manifestations en République populaire de Chine (RPC)” ces dernières semaines.

Dans une lettre à Musk mardi, les représentants Raja Krishnamoorthi, D-Ill., Adam Schiff, D-Calif., Et Jackie Speier, D-Calif., Citent un rapport de Le Washington Post qui a découvert que de nombreux comptes en chinois ont commencé à spammer Twitter avec des liens vers des services d’escorte et d’autres offres à la suite des protestations contre les mesures de contrôle restrictives de la Chine.

“Pour s’assurer que les États-Unis sont prêts à contrer, contrecarrer et dissuader les menaces d’influence étrangère en ligne, il est essentiel que nous comprenions l’étendue de la manipulation potentielle de Twitter par la RPC et que nous identifiions comment les changements récents sur Twitter affectent la menace du PCC étranger. influencer les opérations sur les réseaux sociaux », ont écrit les législateurs.

Ils ont demandé si Twitter avait des indications que “l’obstruction de l’accès aux Tweets” sur les manifestations était dirigée par l’État et s’il avait des preuves que des acteurs étatiques ont cherché à supprimer délibérément l’accès aux informations par le biais de robots ou d’autres tactiques de manipulation.

Ils ont également demandé si la plate-forme avait la capacité d’identifier les campagnes de désinformation et de suppression d’informations à grande échelle et les mesures prises par Twitter pour bloquer les efforts visant à supprimer l’accès aux informations sur son service. Ils ont demandé à Musk de répondre d’ici la fin de l’année.

La lettre vient après Musk – qui est également PDG de SpaceX, un entrepreneur américain de la défense, et Tesla , une société multinationale de véhicules électriques avec une usine vitale à Shanghai – a commencé à publier des communications internes de Twitter la semaine dernière à des écrivains politiquement conservateurs, dont Matt Taibbi et Bari Weiss. Taibbi a un accord de podcast exclusif avec l’ami de Musk et investisseur sur Twitter David Sacks via son plateforme de baladodiffusion, Appelle. Taibbi et Weiss écrivent tous deux des newsletters sur Substack, qui est en partie financé par Andreessen Horowitz, co-investisseur dans Twitter avec Musk.

Musk a publié ce qu’il a dit être le premier ensemble de “Twitter Files” pour soutenir les affirmations selon lesquelles la direction précédente de l’entreprise gérait la modération du contenu d’une manière qui était biaisée contre les conservateurs. Musk est même allé jusqu’à dire que Twitter, qu’il possède et dirige maintenant en tant que PDG, a interféré avec les élections américaines. Lors d’une discussion sur Twitter Spaces, Musk a suggéré que davantage de fichiers seraient publiés concernant la manière dont Twitter a géré l’élection présidentielle de 2020, l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis et Covid.

Les recherches menées avant que Musk ne l’acquière ont révélé que Modération du contenu de Twitter l’approche était ne pas politiquement biaisé, mais la société a suspendu les tweets ou les comptes partageant des informations erronées largement acceptées.