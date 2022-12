Les législateurs démocrates accusent les grandes pétrolières de “greenwashing”

“En 2021, le gaz naturel a contribué à 34% des émissions américaines liées à l’énergie et à 22% des émissions mondiales”, indique la lettre. “Les documents obtenus par le Comité montrent que les entreprises de combustibles fossiles et les groupes de pression cherchent à positionner publiquement le gaz naturel comme une source d’énergie propre et comme faisant partie de la transition vers les énergies renouvelables, alors même que l’industrie planifie en privé une production accrue de gaz naturel à long terme. ”

“Chacune des entreprises s’est publiquement engagée à atteindre des émissions de gaz à effet de serre” nettes nulles “d’ici 2050”, indique la lettre. “Cependant, les experts ont constaté qu’aucune des promesses de zéro net de BP, Shell, Exxon ou Chevron n’est alignée sur le rythme et l’ampleur des réductions nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris et éviter un changement climatique catastrophique.”

La lettre détaille également les moyens par lesquels les compagnies pétrolières ont fait des efforts insuffisants pour décarboner leurs activités et souligne des documents internes qui montrent comment les entreprises continuent d’investir dans la production de combustibles fossiles et d’augmenter leur production.

“L’incapacité de l’industrie des combustibles fossiles à faire des investissements significatifs dans une transition à long terme vers une énergie plus propre est particulièrement scandaleuse à la lumière des énormes profits que ces entreprises engrangent aux dépens des consommateurs – dont près de 100 milliards de dollars de bénéfices combinés pour Exxon , Chevron , Coquille et BP au cours des deux derniers trimestres seulement », lit-on dans la lettre.

Ces efforts sont particulièrement offensants, ont déclaré Maloney et Khanna, en raison de la somme d’argent que gagnent actuellement les plus grandes compagnies pétrolières.

“Ces documents démontrent comment l’industrie des combustibles fossiles a ” blanchi ” son image publique avec des promesses et des actions dont les dirigeants du pétrole et du gaz savaient qu’elles ne réduiraient pas de manière significative les émissions, même si l’industrie a agi de manière agressive pour verrouiller la production continue de combustibles fossiles pour les décennies à venir – actions cela pourrait saper les efforts mondiaux pour prévenir un changement climatique catastrophique », lit-on dans la lettre.

Brûler des combustibles fossiles libère du dioxyde de carbone dans l’atmosphère et provoque le réchauffement climatique. Le comité de surveillance a commencé son enquête sur ce qu’il appelle une campagne de “désinformation climatique” en septembre 2021 et a tenu une audition avec de hauts dirigeants de géants pétroliers et gaziers le 28 octobre de la même année.

Carolyn B. Maloney, présidente du principal comité d’enquête de la Chambre des représentants des États-Unis, le comité de surveillance et de réforme, et Ro Khanna, membre du même comité et président du sous-comité de surveillance de l’environnement, envoyé une lettre de 31 pages vendredi au reste des membres du comité avec les dernières conclusions de leur enquête en cours sur l’industrie des combustibles fossiles.

Vendredi, deux législateurs démocrates ont accusé les plus grandes compagnies pétrolières des États-Unis de “verdir” leur image publique et de ne pas en faire assez pour décarboner assez rapidement pour atteindre les objectifs en matière de changement climatique.

Les compagnies pétrolières visées par cette enquête nient catégoriquement les allégations faites par le House Committee.

“L’enquête de quatorze mois du Comité, qui comprenait plusieurs heures de témoignages de dirigeants et près d’un demi-million de pages de documents, a échoué sur tous les fronts à découvrir des preuves d’une campagne de désinformation sur le climat”, a déclaré Curtis Smith, responsable des médias pour Shell North America. CNBC. “En fait, la poignée de documents cités à comparaître que le Comité a choisi de mettre en évidence de Shell sont la preuve des efforts considérables de l’entreprise pour fixer des objectifs agressifs, transformer son portefeuille et participer de manière significative à la transition énergétique en cours.”

Exxon affirme que les législateurs du comité de la Chambre ont été malhonnêtes dans leur représentation de l’engagement de la compagnie pétrolière.

“Notre PDG a témoigné sous serment à ce sujet lors de deux audiences du Congrès d’une journée entière devant deux comités distincts, nous sommes en communication régulière avec le comité depuis plus d’un an et avons fourni au personnel plus d’un million de pages de documents, y compris les documents du conseil d’administration et les communications internes”, a déclaré à CNBC Todd Spitler, conseiller principal en relations avec les médias d’entreprise pour Exxon.

“Le rapport du comité de surveillance de la Chambre a cherché à déformer la position d’ExxonMobil sur la science du climat et son soutien à des solutions politiques efficaces, en refondant des débats politiques internes bien intentionnés en une tentative de campagne de désinformation de l’entreprise. Si des membres spécifiques du comité sont si certains qu’ils ‘ n’est-ce pas, pourquoi ont-ils dû prendre tant de choses hors contexte pour prouver leur point ? »

Le groupe commercial de l’industrie, l’American Petroleum Institute, affirme qu’il se concentre à la fois sur la fourniture de sources d’énergie sûres et sur la lutte contre le changement climatique en même temps.

“Notre industrie se concentre sur la poursuite de la production d’une énergie abordable et fiable tout en s’attaquant au défi climatique, et toute allégation contraire est fausse. L’industrie américaine du gaz naturel et du pétrole a contribué aux progrès significatifs réalisés par les États-Unis dans la réduction des émissions américaines de CO2. à des creux quasi générationnels avec le utilisation accrue du gaz naturel“, a déclaré à CNBC Megan Bloomgren, vice-présidente principale de l’American Petroleum Institute.

L’API a également souligné l’accent mis par l’industrie sur le développement des technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS) et de l’hydrogène.

“Nous sommes sur le point d’être un leader dans la prochaine génération de technologies à faible émission de carbone, y compris le CCUS et l’hydrogène – des technologies largement reconnues comme essentielles pour atteindre les objectifs mondiaux de réduction des émissions. L’API continuera de travailler avec les décideurs politiques des deux côtés de l’allée pour des politiques qui soutiennent l’innovation de l’industrie et renforcent les progrès que nous avons réalisés en matière de réduction des émissions », a déclaré Bloomgren.

Chevron a refusé de commenter. En juin, le PDG de Chevron, Mike Wirth, a écrit une lettre ouverte au président Joe Biden disant que la compagnie pétrolière avait produit le plus grand volume de pétrole et de gaz de ses 143 ans d’histoire en 2021. Et Wirth a souligné que les émissions de carbone associées à des segments de son la production de pétrole et de gaz était inférieure aux moyennes mondiales.

“À environ 15 kg d’équivalent CO2 par baril, l’intensité carbone du bassin permien de Chevron est inférieure d’environ deux tiers à la moyenne mondiale de l’industrie. La production américaine dans le golfe du Mexique a une intensité carbone juste une fraction de la moyenne mondiale de l’industrie”, a écrit Wirth. Dans la lettre, Wirth a également déclaré que la compagnie pétrolière investissait 10 milliards de dollars pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les technologies de capture du carbone et de l’hydrogène et accroître sa production de carburants liquides renouvelables.

BP n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire.