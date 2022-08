Les législateurs demandent instamment des modifications du décompte électoral pour corriger les défauts exploités par Trump

La législation désignerait également le gouverneur ou un autre fonctionnaire de l’État clairement spécifié comme la seule personne capable de soumettre une liste d’électeurs présidentiels d’un État pour éviter que des groupes d’électeurs concurrents ne se présentent.

Cela aussi était une réponse à ce qui s’est passé après les élections de 2020, lorsque M. Trump et ses alliés ont élaboré un plan pour proposer de fausses listes d’électeurs qui voteraient pour M. Trump malgré son échec à remporter le vote populaire dans leurs États. .

Certains détracteurs du projet de loi ont fait valoir que davantage de changements étaient nécessaires pour protéger l’intégrité du décompte électoral. Ils ont réclamé une période plus longue pour que les juges examinent les certifications des élections d’État que les six jours autorisés dans le projet de loi. Ils veulent également une définition plus stricte des «événements extraordinaires et catastrophiques» qui permettraient aux responsables de l’État de prolonger le jour du scrutin. Et ils ont insisté pour qu’il soit encore plus difficile pour les législateurs de contester les résultats électoraux, avec des motifs clairement spécifiés que de telles objections devraient citer.

Les responsables de la Chambre s’attendent à rendre leur proposition publique d’ici quelques semaines. Les deux chambres devraient s’entendre sur un compromis final si l’un d’entre eux devait devenir loi.

Certains démocrates de la Chambre demandent que tout projet de loi final inclue des protections plus larges pour les électeurs proposées après que certains États ont adopté de nouvelles limites à l’accès des électeurs après les élections de 2020. Mais ces plans ne peuvent pas dégager le Sénat, où ils ont déjà été bloqués à plusieurs reprises par des flibustiers républicains.

“Pouvons-nous faire beaucoup plus?” a demandé le sénateur Joe Manchin III de Virginie-Occidentale, le principal auteur démocrate de la législation. “Absolument. Les gens en veulent beaucoup plus. Mais en fin de compte, cela fait le travail qu’il est censé faire pour empêcher qu’un 6 janvier ne se reproduise jamais.