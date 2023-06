Les législateurs déclarent que la loi britannique prévue pour expulser les migrants de la Manche viole les obligations en matière de droits

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un comité de législateurs britanniques a déclaré dimanche que le Royaume-Uni romprait ses engagements internationaux en matière de droits de l’homme s’il mettait en œuvre les plans du gouvernement visant à détenir et à expulser les personnes qui traversent la Manche dans de petits bateaux.

La commission mixte des droits de l’homme du Parlement a déclaré que le projet de loi sur la migration illégale « viole un certain nombre d’obligations internationales du Royaume-Uni en matière de droits de l’homme et risque d’en violer d’autres ».

La législatrice du Parti national écossais, Joanna Cherry, qui préside le comité, a déclaré que la loi laisserait la plupart des réfugiés et des victimes de l’esclavage moderne sans aucun moyen de demander l’asile en Grande-Bretagne.

« En traitant les victimes de l’esclavage moderne comme des « migrants illégaux » soumis à la détention et à l’expulsion, ce projet de loi violerait nos obligations légales envers ces victimes et risquerait d’augmenter la traite des personnes vulnérables », a-t-elle déclaré.

Le comité a exhorté le gouvernement à apporter des modifications radicales au projet de loi, notamment en exemptant les victimes de la traite et en limitant le pouvoir du gouvernement de détenir des personnes indéfiniment. Le gouvernement, qui s’était engagé à « arrêter les bateaux », ne tiendra probablement pas compte des recommandations.

La législation interdit les demandes d’asile de toute personne qui atteint le Royaume-Uni par des moyens non autorisés et oblige les autorités à détenir puis à expulser les réfugiés et les migrants « vers leur pays d’origine ou un pays tiers sûr », comme le Rwanda. Une fois expulsés, il leur serait interdit de rentrer au Royaume-Uni

Le gouvernement conservateur britannique a déclaré que la loi dissuaderait des dizaines de milliers de personnes de faire des voyages périlleux à travers la Manche et briserait le modèle commercial des gangs criminels à l’origine de ces voyages. Les critiques, y compris l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, ont décrit la législation comme contraire à l’éthique et inapplicable.

La commission parlementaire s’est demandé si la loi aurait un effet dissuasif et a déclaré qu’elle « pourrait amener les gens à emprunter d’autres itinéraires, potentiellement plus dangereux, vers le Royaume-Uni ».

Le projet de loi a été approuvé par la Chambre des communes, où les conservateurs au pouvoir sont majoritaires, mais se heurte à l’opposition de la chambre haute du Parlement, la Chambre des lords. Les Lords peuvent amender la législation mais pas la bloquer.

Plus de 45 000 personnes, dont de nombreux pays en fuite comme l’Afghanistan, l’Iran et la Syrie, sont arrivées en Grande-Bretagne dans de petits bateaux l’année dernière, contre 8 500 en 2020.

Le gouvernement a hébergé bon nombre de ceux qui attendent des décisions d’asile dans des hôtels, ce qui, selon les responsables, coûte aux contribuables des millions de livres (dollars) par jour. Les autorités ont annoncé leur intention de placer les nouveaux arrivants dans des camps militaires désaffectés et une barge amarrée sur la côte sud de l’Angleterre.

