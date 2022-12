Les législateurs de Washington ne prévoient pas de vendre des actions cryptographiques malgré l’effondrement de FTX

L’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX a entraîné une foule d’autres entreprises avec lui et menace la stabilité du marché des pièces numériques, mais certains législateurs de Capitol Hill conservent leurs investissements dans la crypto, même s’ils appellent à des réglementations plus strictes.

Au moins neuf législateurs à Washington à la fois à la Chambre et au Sénat ont échangé plus d’une douzaine d’actions cryptographiques différentes depuis l’année dernière, selon Capitol Trades, un site Web qui suit les transactions boursières des législateurs de Capitol Hill.

Un autre législateur, le sénateur républicain Tommy Tuberville de l’Alabama, a révélé jeudi lors d’une audience du comité sénatorial de l’agriculture sur FTX qu’il détenait également des actifs cryptographiques. Les rapports de divulgation les plus récents de Tuberville de cette année examinés par CNBC ne montrent aucun achat d’actions cryptographiques.

Sur les dix bureaux contactés, un seul a déclaré avoir vendu ses stocks de crypto après l’implosion de FTX. La représentante Marie Newman, D-Ill., Qui a perdu sa candidature pour la réélection des actions de cryptographie détenues jusqu’à la semaine dernière, a récemment vendu ses actions de jetons numériques alors que l’industrie en prenait un coup.

“Le mari de la députée Newman a vendu ses actions basées sur des pièces la semaine dernière en raison de la nature volatile du secteur”, a déclaré Marcus Garza, porte-parole de Newman, à CNBC dans un e-mail.

Les archives du Congrès montrent que Garza et son mari occupaient auparavant des postes dans plusieurs actions liées à la cryptographie, y compris dans Coinbase Global, une plateforme de trading de crypto-monnaie. Newman et son mari ont récemment révélé un achat conjoint en janvier d’actions Coinbase d’une valeur comprise entre 1 001 et 15 000 dollars. Les rapports de divulgation de tous les législateurs ne montrent qu’une fourchette de la valeur de leurs achats d’actions.

Le cours de l’action Coinbase, jeudi matin, a baissé de plus d’un demi-point de pourcentage.

Kedric Payne, avocat en éthique au Campaign Legal Center, a déclaré que les législateurs qui possèdent des actifs cryptographiques ont un conflit d’intérêts en essayant de rédiger des lois pour freiner l’industrie après l’effondrement de FTX.

“C’est un autre exemple de la façon dont même les législateurs bien intentionnés ne peuvent échapper à la perception de la corruption lorsqu’ils possèdent des actions individuelles ou des cryptos”, a déclaré Payne dans un e-mail. “Les électeurs ne feront probablement pas confiance aux législateurs qui possèdent la crypto pour la réglementer à leur détriment. La réforme est inévitable car ces conflits d’intérêts ne disparaissent pas.”

Il a noté que ces conflits peuvent être évités si le Congrès adopte des lois qui interdisent aux membres et aux conjoints de négocier des actions individuelles à moins qu’il n’y ait une fiducie aveugle.

Walter Shaub, qui était le directeur du Bureau américain de l’éthique gouvernementale sous les anciens présidents Barack Obama et, pendant un court passage, Donald Trump, a déclaré que les législateurs ne devraient pas détenir d’actifs cryptographiques lorsqu’ils envisagent de rédiger de nouvelles lois pour renforcer la surveillance de l’industrie à la suite du scandale FTX.

“Il est scandaleux que des membres du Congrès soient investis dans la crypto-monnaie et des sociétés apparentées à un moment où le scandale FTX a nécessité une surveillance du Congrès et une éventuelle réforme”, a déclaré Shaub. “C’est précisément pourquoi le Congrès doit interdire à ses membres de négocier ou de posséder des investissements conflictuels.”

L’absence de contrôles internes et un certain nombre de décisions douteuses de l’ancien PDG Sam Bankman-Fried mettent en lumière le peu de surveillance de l’industrie. Certains des législateurs qui détiennent des actions cryptographiques ont critiqué l’échec du Congrès à adopter des lois qui donneraient aux régulateurs financiers comme la Securities and Exchange Commission plus de pouvoir pour contrôler l’industrie.

Le sénateur Pat Toomey, R-Pa., Qui est également le membre le plus important du Comité sénatorial des banques, a tweeté le mois dernier après l’effondrement de FTX que “l’impact sur les Américains du dépôt de bilan d’aujourd’hui par @FTX_Official aurait pu être atténué s’il y avait eu un cadre réglementaire américain sensé et autorisé par la loi pour les actifs numériques.” Toomey se retire du Congrès et est remplacé par le démocrate John Fetterman.

Malgré les appels à une réglementation plus claire, Toomey a signalé à CNBC qu’il n’avait pas l’intention de vendre ses investissements en crypto-monnaie. Lui et sa femme possédaient entre 2 000 $ et 30 000 $, combinés, entre Grayscale Ethereum Trust et Grayscale Bitcoin Trust à la fin de l’année dernière, selon la dernière divulgation financière annuelle de Toomey examinée par CNBC.

Grayscale Ethereum Trust représente un véhicule d’investissement destiné à détenir des actifs Ethereum, une crypto-monnaie. Grayscale Bitcoin Trust est un véhicule d’investissement, dans le but de détenir des Bitcoins.

Toomey a déclaré à CNBC “HODL” lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de vendre son stock de crypto après l’effondrement de FTX. HODL est l’abréviation de “hold on for dear life”, une expression courante utilisée par les investisseurs en cryptographie lorsqu’ils n’ont pas l’intention de vendre leurs actions de l’industrie, même si les prix baissent. Le prix de Grayscale Ethereum Trust a baissé de près de 5 %. Le prix de Grayscale Bitcoin Trust a baissé de près de 2 %.

Les représentants de presque tous les autres législateurs qui ont acheté des actions en crypto-monnaie n’ont pas répondu lorsqu’on leur a demandé si leurs patrons prévoyaient de vendre leurs actifs de jetons numériques après l’effondrement de FTX.

Ryann DuRant, porte-parole de Tuberville, a déclaré à CNBC dans un e-mail que le législateur de l’Alabama continuerait à divulguer “toutes les transactions éligibles”, mais n’a pas répondu à des questions spécifiques sur ses avoirs en actions cryptographiques. “Les sénateurs sont tenus de déposer des rapports périodiques pour certaines transactions sur titres financiers de 1 000 dollars ou plus. Le sénateur a et continue de faire rapport sur toutes les transactions éligibles”, a déclaré DuRant en réponse à une liste de questions.

La sénatrice Cynthia Lummis, R-Wyo., possède entre 100 001 $ et 250 000 $ en Bitcoin, selon son dernier rapport de divulgation financière. Le rapport, qui montre les actifs de Lummis au cours de l’année dernière, indique qu’un “Qualified Blind Trust (QBT) est actuellement en attente d’approbation par le comité d’éthique du Sénat américain”.

Lummis est membre du Comité sénatorial des banques et a coparrainé une législation avec la sénatrice Kirsten Gillibrand, DN.Y., qui classerait les actifs numériques comme des produits de base comme le blé ou le pétrole et habiliterait la Commodity Futures Trading Commission à freiner l’industrie naissante. Depuis l’effondrement de FTX, Lummis a a dit “il est juste temps de réglementer cet espace.”

Après avoir fait pression pour autoriser les crypto-monnaies dans les plans de retraite, Tuberville, qui était entraîneur de football universitaire avant de se rendre à Washington, a comparé la chute de FTX à la perte d’un match de football lors de l’audience de jeudi avec Rostin Behnam, président de la Commodity Futures Trading Commission. Il a également déclaré qu’il devait y avoir plus de règles concernant la cryptographie.

“Cela me rappelle en quelque sorte que j’étais assis sur une chaise après m’être fait tabasser dans le match de football et que je savais que l’autre équipe n’avait pas respecté les règles”, a déclaré Tuberville. “Nous avons tout foiré. Vous devez avoir des règles.”