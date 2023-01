Les législateurs de Washington entendent des témoignages sur 7 projets de loi sur l’avortement

OLYMPIA, Washington (AP) – Les propositions sur le droit à l’avortement ont été au centre des préoccupations à Olympia, Washington, cette semaine alors que les législateurs de l’État ont entendu des heures de témoignages publics sur sept propositions qui renforceraient l’accès à l’avortement.

L’accent mis sur quatre comités législatifs entendant des témoignages sur des projets de loi sur l’avortement mardi visait à démontrer le soutien de la majorité des démocrates au droit à l’avortement suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe v. Wade, a rapporté le Seattle Times.

La décision de juin a bouleversé près de 50 ans de protection nationale contre l’avortement et a déclenché des actions dans les États de tout le pays.

Les législateurs de Washington ont présenté des projets de loi qui protégeraient les fournisseurs d’avortement à Washington contre les représailles d’autres États et la réduction des coûts pour les patients, entre autres.

“Je pense que c’est une véritable déclaration de notre investissement pour faire en sorte que ces priorités politiques soient non seulement entendues dans les deux chambres, mais suffisamment tôt en session pour que nous puissions tout franchir la ligne d’arrivée”, a déclaré la sénatrice Emily Randall, D-Bremerton, m’a dit.

Les partisans et les opposants au droit à l’avortement ont témoigné en personne et à distance, nombre d’entre eux racontant des histoires personnelles de grossesse et de demande d’avortement.

L’avortement est légal dans l’État de Washington depuis un référendum de 1970 dans tout l’État. Les électeurs de Washington en 1991 ont approuvé l’Initiative 120, qui a codifié Roe dans la loi de l’État.

Le gouverneur démocrate Jay Inslee a demandé aux législateurs cette session de soutenir la modification de la constitution de l’État pour protéger le droit à l’avortement, et il a témoigné mardi en faveur de l’amendement.

“Ce que nous considérions comme fixé dans la constellation américaine des valeurs démocrates s’est avéré très fragile”, a déclaré Inslee aux législateurs. “Et nous ne pouvons pas nous laisser bercer par l’idée que la même chose ne peut pas être le cas dans l’État de Washington.”

L’amendement est confronté à un défi en ce sens qu’il nécessite un certain soutien républicain pour atteindre un seuil des deux tiers dans chaque chambre législative. S’il est adopté, l’amendement apparaîtra devant les électeurs de Washington en novembre.

La sénatrice républicaine Ann Rivers de La Center a interrogé Inslee sur la nécessité d’un amendement constitutionnel, affirmant que la loi de l’État était établie.

«Et regardez la composition de l’Assemblée législative et la composition de notre Cour suprême. … Mis à part le théâtre politique, je ne vois aucun, aucun monde dans lequel l’État de Washington change de cap sur cette question », a-t-elle déclaré.

“J’essaie de dire ceci d’une manière respectueuse : dans quel monde vivez-vous ?” Inslee a répondu « Il y a un parti dans notre État qui se réveille chaque matin pour essayer de retirer ce droit aux femmes. Et dans plusieurs États, malheureusement, dans plusieurs États, ils l’ont fait efficacement.

Six autres projets de loi sur l’avortement nécessitent une majorité simple pour être adoptés et faire face à une voie plus facile. Ils incluent un projet de loi qui empêcherait les entreprises de vendre des données collectées auprès de personnes utilisant des applications qui suivent les règles et enregistrent d’autres données de santé.

The Associated Press