Les législateurs de Virginie-Occidentale approuvent les projets de loi sur la réduction de l’impôt sur le revenu et le crédit d’impôt pour la garde d’enfants

CHARLESTON, Virginie-Occidentale — Les projets de loi visant à réduire le fardeau fiscal des habitants de Virginie-Occidentale sont dirigés vers le bureau du gouverneur Jim Justice.

L’une d’entre elles réduirait l’impôt sur le revenu des personnes physiques de 2 %. Un autre projet consisterait à accorder un crédit d’impôt pour aider les familles à payer les frais de garde d’enfants. Le gouverneur républicain devrait signer les deux propositions.

Les réductions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ont été une priorité pour Justice, qui approche de la fin de son deuxième mandat de gouverneur et se présente au Sénat américain. Il a signé une réduction d’impôt de 21,25 % entrée en vigueur l’année dernière, et la taxe devrait être baisser encore de 4 % au cours de la nouvelle année, conformément à un élément déclencheur de la loi de 2023 qui autorise de nouvelles réductions d’impôts si l’État atteint des recettes plus élevées que prévu.

La justice avait initialement poussé le Parlement à envisager de réduire la taxe de 5 % supplémentaires, mais a modifié cette proposition pour une réduction plus conservatrice de 2 % lundi.

Une réduction de 2 % des taux d’imposition sur le revenu des particuliers entrerait en vigueur le premier jour de la nouvelle année et rapporterait environ 46 millions de dollars aux contribuables. Del. Vernon Criss, président du comité des finances de la Chambre, a déclaré qu’il aurait préféré une réduction d’impôt de 5 %, mais qu’un accord n’a pas pu être conclu avec le Sénat pour soutenir cette réduction.

« Je pense toujours que nous allons dans la bonne direction », a-t-il déclaré. « C’est ce que nous voulons tous. »

L’argent destiné à financer la réduction d’impôts provient d’une obligation fiscale qui arrive à expiration et 27 millions de dollars d’économies, selon l’administration de la Justice, provenaient de la dissolution de l’ancien ministère de la Santé et des Ressources humaines en trois nouvelles agences d’État plus tôt cette année.

Plusieurs démocrates se sont prononcés contre la proposition, exprimant leur inquiétude quant au fait que l’administration de la Justice n’ait pas fourni de détails sur l’origine des économies et sur l’impact que les réductions pourraient avoir sur les programmes de l’État. La Virginie occidentale a le taux par habitant d’enfants placés en famille d’accueil le plus élevé du pays.

La démocrate Del. Kayla Young a déclaré qu’elle n’avait jamais voté contre une réduction d’impôt proposée pendant son mandat à l’Assemblée législative, mais la source de financement de cette réduction la préoccupait.

« Je ne me sens pas à l’aise de ne pas savoir d’où vient cet argent », a-t-elle déclaré.

Le leader de la minorité parlementaire, Sean Hornbuckle, a déclaré que la réduction d’impôts n’aurait pas d’impact significatif sur les budgets de la plupart des travailleurs de Virginie occidentale – environ 40 cents d’économies par semaine, soit 200 $ par an. Il a déclaré que le système de déclenchement inclus dans le projet de loi de l’impôt sur le revenu de 2023 constitue une approche plus responsable, et s’est demandé pourquoi le gouverneur poussait une nouvelle réduction d’impôt « en dehors de sa portée dans la 25e heure précédant les élections ».

« La politique est de retirer de l’argent aux enfants », a-t-il déclaré. « Et si nous devons procéder à une réduction d’impôts, je proposerais à cet organisme que nous – nous tous – fassions un peu plus de travail et veillions à ce que cet argent n’affecte pas les enfants. »

Le républicain Del. Larry Kump du comté de Berkeley a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec l’idée qu’une réduction de 2 % ne serait pas significative pour les familles. Il a dit qu’il a grandi et vit dans un quartier pauvre et que ses voisins doivent prendre des décisions entre la nourriture et le chauffage.

« Même un petit peu a du sens. Un gallon de lait aide à subvenir aux besoins d’une famille », a-t-il déclaré. « Tout ce que nous pouvons faire pour réduire le fardeau fiscal de nos contribuables est une bonne chose. »

Un crédit d’impôt pour enfants et personnes à charge adopté par la législature de l’État permettrait aux gens de recevoir un crédit non remboursable d’environ 225 $ à appliquer sur leurs impôts s’ils reçoivent le crédit d’impôt fédéral pour la garde d’enfants, qui est d’environ 450 $ par an. Environ 16 000 familles de Virginie occidentale bénéficient du crédit d’impôt fédéral pour la garde d’enfants.

Le crédit devrait rapporter environ 4,2 millions de dollars aux contribuables de l’État.