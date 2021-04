INDIANAPOLIS – Alors que le gouvernement fédéral s’efforce de rendre les vaccins COVID-19 disponibles à tous les Américains, les législateurs de plus de 40 États ont introduit une législation qui interdirait les mandats exigeant que les gens soient vaccinés.

Souvent avancés par des sceptiques en matière de vaccins et parrainés par des républicains, la plupart cherchent à interdire aux entreprises d’exiger que leurs employés soient vaccinés contre le coronavirus ou à limiter les exigences d’admission à la vaccination dans les écoles et les garderies.

Bien que la plupart des projets de loi aient reçu peu de soutien et que peu, voire aucun, ne devienne loi, les efforts révèlent une nouvelle alliance entre des opposants de longue date aux vaccins et des groupes opposés aux mesures de santé publique COVID-19, selon les partisans du vaccin.

«Dès le début de la pandémie, les anti-vaxxers ont fait un travail formidable en passant de l’anti-vax à l’anti-masque et à l’anti-lockdown, et essentiellement anti-gouvernemental», a déclaré Erica DeWald, directrice de la communication stratégique chez Vaccinate Your Family, une organisation de défense des vaccins fondée par l’ancienne première dame Rosalynn Carter.

Les sponsors de ces mesures dire que c’est une question de liberté de choix. Ils s’opposent à toute obligation de faire vacciner une personne pour travailler ou entrer dans des lieux tels que des arènes sportives ou des événements musicaux, arguer de le faire serait une action excessive du gouvernement.

« Cela remonte aux libertés personnelles », a déclaré le sénateur de l’État de l’Indiana, Dennis Kruse, R-Auburn. Lui et d’autres soutiennent que les entreprises ou le gouvernement ne devraient pas dire aux gens quoi mettre dans leur corps.

Le représentant de l’Indiana, John Jacob, R-Indianapolis, a déclaré qu’un mandat de l’État selon lequel les gens prennent le vaccin COVID-19 serait une «violation flagrante de la liberté individuelle des Hoosiers». Kelly Wilkinson / IndyStar

Un projet de loi qu’il a rédigé aurait empêché les entreprises de rendre obligatoire toute vaccination, y compris celles protégeant contre le COVID-19, en raison des croyances religieuses ou de la «conscience» d’une personne.

Après le blocage du projet de loi de Kruse en comité, le représentant de l’État Brad Barrett, R-Richmond, a présenté un amendement à un projet de loi différent interdisant aux entreprises de demander aux membres du public leur statut vaccinal. Il a fait valoir que le vaccin est trop nouveau pour être mandaté. L’amendement a été rejeté sans vote.

«Ce vaccin est toujours (sous) une autorisation d’utilisation d’urgence», a déclaré Barrett. « La science est toujours en suspens. Le vaccin n’est vraiment utilisé que depuis décembre. »

Dans un mouvement de onzième heure la semaine dernière, les législateurs de l’Indiana ont inséré un libellé dans un autre projet de loi d’assurance indépendant qui interdirait l’État et les municipalités. les gouvernements d’exiger des «passeports de vaccination» ou une preuve de vaccination contre le COVID-19.

«La pensée d’un État obligeant les gens à prendre un vaccin qui est encore expérimental selon les fabricants du vaccin serait considérée comme une violation flagrante de la liberté individuelle des Hoosiers», a déclaré le représentant John Jacob, R-Indianapolis.

Les entreprises et les groupes médicaux se sont opposés aux tentatives d’interdire les exigences en matière de vaccination, affirmant qu’elles menacent l’obligation légale des employeurs de maintenir un lieu de travail sûr et pourraient mettre en danger les travailleurs et les clients.

Dans l’Indiana, les mesures se sont heurtées à l’opposition de la Chambre de commerce de l’État, des groupes de soins de santé et des experts en santé publique.

Une telle opposition n’a pas arrêté les efforts là-bas ou ailleurs. Les Statehouses de l’Alabama, de la Floride, du Maryland, du Tennessee et du Wisconsin ont tous des projets de loi en circulation qui interdiraient aux entreprises ou au gouvernement d’exiger une preuve de vaccination ou d’immunité.

Au Kansas, les législateurs ont emballé ensemble une série de mesures controversées liées aux vaccins. Le projet de loi radical empêcherait les employeurs d’exiger que les employés soient immunisés contre le COVID-19 et protégerait les entreprises des poursuites judiciaires dans le cas où un employé deviendrait contagieux.

Bien qu’aucun vaccin COVID-19 ne soit actuellement autorisé pour les enfants de moins de 16 ans, le projet de loi interdirait également aux responsables de la santé de l’État d’exiger de nouveaux vaccins pour fréquenter les garderies et les écoles. Le pouvoir serait plutôt donné à la législature.

Lors d’une audience la semaine dernière, le sénateur Mark Steffen de l’État du Kansas, R-Hutchinson, a déclaré que « les dangers à long terme ne seront pas connus pendant des décennies » du vaccin COVID-19. Il a qualifié les clichés d ‘«expérimentaux».

«Utilisés de manière appropriée, les vaccins sont une excellente chose. En tant que médecin, je les ai recommandés à de nombreuses personnes », a déclaré Steffen. «Je n’ai jamais demandé de traitement une seule fois.»

Au Missouri, un projet de loi ne nécessiterait l’immunisation que pour les enfants des écoles publiques et faciliterait les exemptions.

«Nous devons freiner nos écoles et nos services de santé», a déclaré la représentante Suzie Pollock, du R-Liban.

Le plus grand nombre de projets de loi interdisent aux employeurs privés d’exiger la vaccination contre le COVID-19 comme condition d’emploi – un problème qui vient au premier plan avec près de 54% des adultes américains vaccinés lundi, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Les travailleurs américains semblent divisés sur la question de savoir si les entreprises devraient exiger des vaccinations. Quarante-neuf pour cent des travailleurs américains ont convenu que les employeurs devraient exiger une preuve de vaccination avant d’autoriser les employés à retourner sur le lieu de travail, selon un sondage réalisé ce mois-ci par la société d’opinion publique Ipsos.

«Un autre problème épineux pour les employeurs est de savoir comment gérer les employés qui choisissent de ne pas être vaccinés», a déclaré Melissa Jezior, présidente-directrice générale d’Eagle Hill Consulting, qui a commandé l’enquête. «Devraient-ils être autorisés à interagir en personne avec des collègues et des clients ou recevoir des allocations spéciales pour travailler à domicile? »

Un tiers des travailleurs ont déclaré que les employés non vaccinés ne devraient pas être autorisés à travailler en personne avec des collègues.

De telles exigences sont autorisées par la US Equal Employment Opportunity Commission. En décembre, la commission Les employeurs annoncés pourraient exiger que les travailleurs soient vaccinés contre le COVID-19 tant qu’ils ne violeraient pas les lois sur les Américains handicapés et les droits civils.

Les projets de loi proposés par les législateurs des États répondent en partie aux conclusions de la commission. Cependant, les exigences globales en matière de vaccins ne sont pas encore devenues un problème majeur d’emploi.

Avant le COVID, peu d’entreprises en dehors des hôpitaux et des établissements de soins de santé exigeaient que les travailleurs soient vaccinés. Même maintenant, seule une poignée d’employeurs, principalement des maisons de retraite, ont exigé la vaccination contre le COVID-19.

Un seul cas d’employé refusant de se faire vacciner, au Nouveau-Mexique, a été classé jusqu’à présent, a déclaré Sam Halabi, professeur de droit à l’Université du Missouri et chercheur à l’Institut O’Neill pour le droit national et mondial de la santé à Université de Georgetown.

De nouvelles lois ne sont pas nécessaires, a déclaré Halabi, car peu d’employés se battent contre les nouvelles exigences de vaccination COVID et la plupart des États ont déjà des lois existantes qui permettent aux gens de se retirer facilement.

«Si vous ne voulez vraiment pas vous faire vacciner, votre capacité à dire:« Je refuse de le faire sur la base de ma conscience »est vraiment répandue», a-t-il déclaré.

Une législation permettant aux personnes, en particulier aux enfants, de se retirer de la vaccination est systématiquement proposée et souvent adoptée dans les législatures des États, en particulier dans les États plus conservateurs. Ce qui a été différent dans la flambée des factures de vaccins COVID-19, c’est la nouvelle coalition qu’ils représentent.

«Cela a une toute autre sensation», a déclaré Diane Peterson, directrice associée des projets de vaccination à l’association à but non lucratif Immunization Action Coalition, une organisation à but non lucratif qui travaille avec les CDC pour diffuser des informations sur les vaccins.

Le mouvement anti-vaccin a «fusionné avec les gens anti-masque et anti-verrouillage. Ils sortent de plus en plus comme le courant dominant parce qu’ils ont uni leurs forces avec d’autres groupes anti-scientifiques extrêmes », a déclaré Becky Christensen, de la SAFE Communities Coalition, qui plaide pour une législation pro-scientifique et contre les candidats anti-vaccination.

Elle a souligné que toutes les personnes qui ont des inquiétudes ou des hésitations à propos du vaccin COVID-19 ne sont pas opposées à la vaccination en général.

Dorit Rubinstein Reiss, professeur de droit à l’Université de Californie à Hastings College of Law Bien que nous ayons une longue histoire d’États réglementant les affaires, c’est généralement la réglementation pour améliorer la santé publique, pas pour la saper.

«Nous parlons de beaucoup de gens qui sont vraiment hésitants en ce moment par rapport aux gens qui sont en dehors d’une capitale avec un mégaphone disant: ‘Les vaccins vont tuer vos enfants.’»

Comme ils l’ont souvent été lors de cette session législative, aucun des projets de loi sur la vaccination n’a jusqu’à présent été adopté et peu devraient l’être, a déclaré Jennifer Laudano, directrice principale des communications et de l’engagement communautaire à la National Academy for State Health Policy.

«Les sessions législatives se terminent, donc beaucoup de ces projets de loi mourront lorsqu’ils seront ajournés», a déclaré Laudano, dont le groupe non partisan et à but non lucratif soutient les États dans l’élaboration de politiques de santé.

L’infirmière autorisée Amy Wells dessine une photo du vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson dans la pharmacie de l’hôpital national juif pour distribution tôt le samedi 6 mars 2021, dans l’est de Denver. David Zalubowski, AP

S’ils avaient été adoptés, ils auraient presque certainement été confirmés par les tribunaux, a déclaré Dorit Rubinstein Reiss, professeur de droit à l’Université de Californie à Hastings College of Law et spécialiste des réponses politiques aux questions de vaccination.

Les États ont une grande latitude pour réglementer les entreprises, bien que ces projets de loi soient contraires à la plupart de ces réglementations, a-t-elle déclaré.

«Bien que nous ayons une longue histoire d’États réglementant les affaires, c’est généralement la réglementation pour améliorer la santé publique, pas pour la saper». dit Reiss.

Ceux qui soutiennent la vaccination disent que même si aucun des projets de loi n’est adopté, ils permettent la répétition de fausses vérités dangereuses.

Jeudi, lors d’un débat au Sénat du Montana, le sénateur Keith Regier, R-Kalispell, a cité la fausse déclaration de puces informatiques insérées avec des vaccins.

Dans une interview télévisée locale le 5 avril, le sénateur Mike Testa de l’État du New Jersey, R-Cumberland, a déclaré que les vaccins contre le coronavirus n’empêchent pas le COVID-19 ou ne l’empêchent pas de se propager. Il a également déclaré que le COVID-19 avait un taux de survie de 99,8%.

Aucune de ces affirmations n’est vraie. Parmi les personnes non vaccinées qui ont été testées positives pour le COVID-19, environ 20% se retrouveront avec une maladie grave, 5% se retrouveront en soins intensifs et entre 1 et 2% mourront, selon les données des CDC.

Sur les 75 premiers millions d’Américains à avoir été entièrement vaccinés contre le COVID-19, seuls 5 800 avaient des infections révolutionnaires. Parmi ceux-ci, 74 sont décédés, soit un taux de mortalité de 0,0000009% contre 1% à 2% chez les personnes non vaccinées.

Des extraits de ce faux les déclarations sont fréquemment partagées sur les réseaux sociaux par des groupes anti-vaccins et utilisées pour promouvoir l’hésitation à la vaccination.

«Les élus sont dans une position de confiance et ils valident les craintes des gens», a déclaré Christensen, dont l’organisation promeut une législation pro-scientifique. «Ils se méfient de plus en plus de la santé publique.»

Contactez Weise à eweise@usatoday.com