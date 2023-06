Les législateurs de New York votent sur un projet de loi qui envisage des réparations pour l’esclavage

ALBANY, NY (AP) – New York créerait une commission chargée d’envisager des réparations pour remédier aux effets négatifs persistants de l’esclavage dans le cadre d’un projet de loi voté jeudi par la législature de l’État.

« Nous voulons nous assurer que nous examinons l’esclavage et ses héritages », a déclaré la députée de l’État Michaelle Solages avant le débat en salle. « Il s’agit d’amorcer le processus de guérison de nos communautés. Il y a toujours un traumatisme générationnel que les gens vivent. Ce n’est qu’un pas en avant. »

New York suit l’exemple de la Californie, qui est devenue le premier État à former un groupe de travail sur les réparations en 2020. Ce groupe a recommandé des excuses officielles de l’État sur son héritage de politiques racistes et discriminatoires et la création d’une agence pour fournir un large gamme de services pour les résidents noirs. Ils n’ont pas recommandé de montants de paiements spécifiques pour les réparations.

La législation de New York créerait une commission de neuf membres qui examinerait dans quelle mesure le gouvernement fédéral et celui de l’État soutenaient l’institution de l’esclavage. Cela permettrait également de remédier aux disparités économiques, politiques et éducatives persistantes vécues par les Noirs dans l’État aujourd’hui.

Selon le projet de loi de New York, les premiers Africains réduits en esclavage sont arrivés à la pointe sud de l’île de Manhattan, alors une colonie hollandaise, vers les années 1620 et ont aidé à construire l’infrastructure de New York. Alors que la législature de l’État a promulgué une loi qui a donné la liberté aux Africains réduits en esclavage à New York en 1817, elle n’a été mise en œuvre que 10 ans plus tard.

Le gouverneur et les dirigeants législatifs nommeraient chacun trois membres qualifiés à la commission.

La commission serait tenue de remettre un rapport un an après sa première réunion. Leurs recommandations seraient non contraignantes, ce qui signifie que le corps législatif ne serait pas tenu de les soumettre à un vote.

« Je crains que nous ouvrions une porte qui était fermée dans l’État de New York il y a près de 200 ans », a déclaré jeudi le membre républicain de l’Assemblée de l’État Andy Gooddell lors des débats sur le projet de loi. Il a dit qu’il soutenait les efforts existants pour offrir l’égalité des chances à tous et qu’il aimerait « continuer sur cette voie plutôt que de se concentrer sur les réparations ».

Le Sénat de l’État devrait débattre du projet de loi quelques jours avant la fin prévue de la session législative.

En Californie, le groupe de travail sur les réparations a déclaré dans son rapport que l’État serait responsable de plus de 500 milliards de dollars en raison de décennies de sur-police, d’incarcération de masse et de redlining qui ont empêché les familles noires de recevoir des prêts et de vivre dans certains quartiers. Le budget de l’État de Californie l’année dernière était de 308 milliards de dollars. Les réparations à New York pourraient également coûter très cher.

Parmi les autres législatures d’État qui ont envisagé d’étudier les réparations figurent le New Jersey et le Vermont. Une banlieue de Chicago à Evanston, dans l’Illinois, est devenue la première ville à offrir des réparations aux résidents noirs grâce à un projet de logement de 10 millions de dollars en 2021.

Au niveau fédéral, une proposition vieille de plusieurs décennies visant à créer une commission chargée d’étudier les réparations est au point mort au Congrès.

Certains détracteurs des réparations par les États disent que si l’idée est bien intentionnée, elle peut être erronée.

William Darity, professeur de politique publique et d’études africaines et afro-américaines à l’Université Duke, a déclaré que même les appeler des réparations est « présomptueux », car il est pratiquement impossible pour les États de faire face aux paiements importants qui les accompagnent.

Il a déclaré que le gouvernement fédéral a la capacité financière de payer de véritables réparations et qu’il devrait en être responsable.

« Ma crainte la plus profonde avec tous ces projets fragmentaires est qu’ils deviendront en fait un obstacle à l’action fédérale parce qu’il y aura un certain nombre de personnes qui diront qu’il n’y a pas besoin d’un programme fédéral », a déclaré Darity. « Si vous finissez par vous contenter d’initiatives étatiques et locales, vous vous contentez de beaucoup moins que ce qui est dû. »

Le président de l’Assemblée de New York, Carl Heastie, qui est le premier Noir à occuper ce poste, a qualifié la législation d' »historique ».

« La commission serait chargée d’examiner l’histoire de New York et de chercher où nous pouvons construire un pont vers la guérison », a déclaré Solages. « Ces inégalités ne se résoudront pas simplement d’elles-mêmes. »

___

La rédactrice de l’Associated Press Sophie Austin à Sacramento, en Californie, a contribué à ce rapport.

Maysoon Khan est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Maysoon Khan sur Twitter.

Maysoon Khan, L’Associated Press