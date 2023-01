Les législateurs de New York vont demander une enquête sur l’éthique de la maison de George Santos

M. Santos, fils d’immigrants brésiliens, a également déclaré posséder un appartement à Rio de Janeiro évalué à 1 million de dollars. Mais il a déclaré au New York Post le mois dernier qu’il ne possédait aucune propriété et qu’il n’avait pas fourni plus de détails sur la propriété au Brésil.

M. Goldman et M. Torres ont déclaré qu’ils voulaient que le comité d’éthique de la Chambre enquête pour savoir si le dépôt de M. Santos avait violé la loi sur l’éthique dans le gouvernement – ​​une loi anti-corruption adoptée après le scandale du Watergate des années 1970 – parce que ce n’était pas « opportun, précis et complet.

M. Torres, qui représente une partie du Bronx, a déclaré dans un communiqué que M. Santos “affirme avoir gagné des millions de dollars grâce aux clients qu’il a servis, mais il n’a pas divulgué les noms de ces clients, en violation de la loi fédérale. ”

M. Goldman et M. Torres ne sont pas les seuls législateurs à faire pression pour une enquête éthique de la Chambre. Le mois dernier, le représentant Nick LaLota, qui, comme M. Santos, est un républicain de premier mandat représentant Long Island, a appelé à une “enquête approfondie par le comité d’éthique de la Chambre et, si nécessaire, les forces de l’ordre” sur le comportement de M. Santos.

Le comité d’éthique, un groupe bipartite de législateurs qui applique les règles internes de la chambre, n’est pas connu pour infliger des sanctions importantes. Le Congrès prend rarement des mesures disciplinaires sérieuses contre d’autres membres, à moins que leur comportement n’atteigne le niveau d’un crime fédéral.

Les groupes de surveillance du gouvernement critiquent souvent le corps pour être trop lent. Jordan Libowitz, porte-parole de Citizens for Responsibility and Ethics à Washington, un groupe à but non lucratif, a déclaré que le comité “préférerait que les gens démissionnent ou que leur mandat se termine” plutôt que de devoir punir les législateurs en exercice.

Mais M. Libowitz a déclaré que la plainte de M. Torres et M. Goldman pourrait faire pression sur le comité pour qu’il ouvre une enquête, en particulier à la lumière des changements de règles poussés par les républicains de la Chambre au Bureau bipartisan d’éthique du Congrès qui pourraient entraver son pouvoir.