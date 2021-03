Les législateurs de New York ont ​​accepté de légaliser le cannabis à des fins récréatives par les adultes et d’autoriser sa vente dans l’État. Cependant, il peut s’écouler jusqu’à deux ans avant qu’il ne puisse être vendu.

La législation, actuellement soumise au Comité des finances du Sénat de New York, permettra à tous les adultes de plus de 21 ans d’acheter de la marijuana à des fins récréatives. Tout New-Yorkais adulte sera également autorisé à cultiver jusqu’à trois plantes matures et trois plantes immatures pour un usage personnel.

L’État abandonnera toutes les sanctions pour possession de moins de trois onces de cannabis et effacera les casiers judiciaires des personnes précédemment condamnées pour des infractions qui ne sont plus considérées comme criminelles. La possession et l’utilisation de pot par des mineurs seront toujours illégales, mais on ne sait pas exactement quelles sanctions une telle infraction entraînerait.

New York mettra également en place un processus d’octroi de licences pour les livraisons de cannabis aux clients. Les ventes de pots dans l’État devraient obtenir une taxe de 9% sur le cannabis et une taxe supplémentaire de 4% qui sera répartie entre les comtés et les gouvernements locaux. Plus de taxes pourraient également être giflées sur le niveau de THC, un ingrédient actif de la marijuana, allant de 0,5 cent par milligramme pour les fleurs et trois cents par milligramme pour les produits comestibles.

Les villes, villages et villages de l’État peuvent toujours interdire les dispensaires de vente au détail de cannabis pour adultes ou les licences de consommation sur place, mais ne peuvent pas refuser complètement la légalisation. De toute façon, la vente de marijuana ne commencera guère du jour au lendemain, car l’État devra d’abord établir des règles et mettre en place un conseil du cannabis. Le leader de la majorité à l’Assemblée de l’État de New York, Crystal Peoples-Stokes, a estimé vendredi que ce processus pourrait prendre entre 18 mois et deux ans.

L’administration démocrate du gouverneur Andrew Cuomo a déjà estimé que la légalisation du pot pourrait rapporter à l’État quelque 350 millions de dollars par an. Les démocrates, qui disposent actuellement d’une majorité à l’épreuve du veto à l’Assemblée législative de New York, ont fait de l’adoption du projet de loi une priorité pour cette année. Ils l’ont présenté non seulement comme un coup de pouce économique pour l’État, mais aussi comme un coup porté à l’injustice raciale.

«Mon objectif … a toujours été de mettre fin à l’application raciale disparate de l’interdiction de la marijuana qui a fait des ravages dans les communautés de couleur dans tout notre État, et d’utiliser la manne économique de la légalisation pour aider à guérir et à réparer ces mêmes communautés». a déclaré le sénateur Liz Krueger, le chef du comité des finances, qui a parrainé le projet de loi.

L’initiative a immédiatement été saluée par certaines ONG, qui l’ont saluée comme une nouvelle étape dans la lutte contre la discrimination des minorités. «Cette législation historique rend justice à l’État de New York en mettant fin à l’interdiction et en supprimant les dossiers de condamnation qui ont réduit les chances d’innombrables jeunes New-Yorkais, à prédominance noire,» La Legal Aid Society de New York a déclaré, ajoutant que ceux qui avaient «Application agressive et disparate de la marijuana» devrait être le premier à profiter des avantages de «Justice économique».

L’État prévoit déjà de fournir des prêts, des subventions et des programmes d’incubation aux communautés minoritaires, aux femmes et aux anciens combattants handicapés pour « encourager » de rejoindre l’industrie qui n’a pas encore été légalisée.

Cependant, tout le monde n’était apparemment pas ravi de la prochaine légalisation du pot. Un groupe d’organisations, dont la Medical Society of the State of NY, la New York State Parent Teacher Association et la New York Sheriff’s Association, a écrit une lettre ouverte affirmant que la légalisation de la marijuana ne ferait qu’exacerber les problèmes existants.

«Nous sommes au milieu de la pandémie de COVID-19, et avec la grave crise du vapotage chez les jeunes et l’épidémie persistante d’opioïdes, cette législation néfaste est contre-intuitive,» dit la lettre. Jusqu’à présent, l’État prévoit de s’attaquer à la consommation de cannabis par les jeunes grâce à un programme anti-vapotage, de sensibilisation aux drogues et de prévention.

New York ne sera certainement pas le premier État américain à légaliser le pot, avec au moins 14 autres États l’ayant déjà fait, au moins partiellement. Fin février, le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a signé un projet de loi légalisant l’usage de la drogue par les adultes et autorisant un marché de la marijuana à des fins récréatives.

En novembre 2020, l’Arizona, le Mississippi, le Montana, le New Jersey et le Dakota du Sud ont chacun adopté des mesures libéralisant leurs lois sur le cannabis. Dans le même temps, l’Oregon est allé plus loin et a dépénalisé la possession de toutes les drogues, y compris de petites quantités de stupéfiants de rue tels que la cocaïne, l’héroïne et la méthamphétamine.

Pourtant, la marijuana reste illégale au niveau national – et l’administration du président Joe Biden n’est apparemment pas pressée d’assouplir ces règles, du moins en ce qui concerne le personnel de la Maison Blanche. La semaine dernière, il a été rapporté que des dizaines d’employés de la Maison Blanche ont été invités à démissionner ou à rejoindre un «programme de travail à distance» après avoir admis avoir consommé de la marijuana dans le passé.

