Les législateurs de New York obtiennent une augmentation de salaire, ce qui en fait les mieux payés du pays

ALBANY, NY (AP) – Juste à temps pour le Nouvel An, les législateurs de New York sont devenus les législateurs d’État les mieux payés du pays en vertu d’un projet de loi signé samedi.

Les membres des deux chambres reçoivent une augmentation de salaire de 32 000 $, pour un salaire de base de 142 000 $, en vertu d’un projet de loi que la gouverneure Kathy Hochul a signé la veille de son investiture dimanche. C’est une augmentation de 29 % par rapport à leur salaire précédent de 110 000 $.

La loi est entrée en vigueur dimanche.

Avant l’augmentation des salaires, les législateurs des États de Californie étaient les mieux payés avec un salaire de base annuel de 119 000 $, selon la Conférence nationale des législatures des États.

Les législateurs de New York ont ​​​​adopté le projet de loi sur l’augmentation des salaires lors d’une session extraordinaire fin décembre.

La nouvelle augmentation de salaire est cependant assortie de restrictions.

À partir de 2025, les revenus extérieurs seront plafonnés à 35 000 $. Les paiements supérieurs à ceux du service militaire, des régimes de retraite ou des investissements seront toujours autorisés.

Certains démocrates de la législature ont soutenu l’augmentation de salaire et ont déclaré qu’elle était nécessaire pour suivre le coût de la vie.

Mais certains législateurs républicains se sont prononcés contre le projet de loi lors de la session extraordinaire, critiquant l’interdiction des revenus extérieurs.

“Leur tentative d’acheter une couverture politique en interdisant les revenus extérieurs n’améliorera pas Albany, cela l’aggravera”, a déclaré le sénateur George Borrello en expliquant son vote “non” sur le projet de loi.

Borrello a déclaré que l’interdiction découragerait les législateurs citoyens, ou «les personnes entreprenantes et accomplies ayant une expérience du monde réel, d’entrer dans la fonction publique».

La dernière augmentation de salaire que les législateurs des États ont reçue remonte à 2018, et il s’agissait de leur première augmentation en deux décennies.

Maysoon Khan est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Maysoon Khan sur Twitter à : twitter.com/MaysoonKhan.

Maysoon Khan, L’Associated Press