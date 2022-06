Les législateurs de New York adoptent un nouveau plan de financement pour sauver le logement public

Pendant des décennies, les fonctionnaires n’ont pas réussi à entretenir les plus de 170 000 maisons qui composent le vaste réseau de bâtiments vieillissants de NYCHA, dont la plupart ont été construits dans les années 1950, laissant les résidents à faible revenu vivre dans des appartements en proie au plomb, à la moisissure et aux infrastructures en ruine.

Dans plus de 40% des appartements NYCHA, soit environ 73 400 maisons, les résidents ont signalé trois problèmes d’entretien ou plus, contre 8% des résidents des appartements privés, selon une récente enquête sur le logement de la ville.

L’agence estime qu’elle a besoin de 40 milliards de dollars pour les réparations et les rénovations.

Alors que New York devient plus chère et que les logements décents et abordables deviennent plus difficiles à trouver, les résidents de NYCHA sont souvent piégés dans ces conditions, a déclaré Susan Popkin, membre de l’Urban Institute, une organisation de recherche à but non lucratif basée à Washington, qui a étudié le public. logement.

« Il n’y a vraiment nulle part ailleurs pour les personnes à faible revenu à louer dans cette ville à ce stade », a-t-elle déclaré.

Le loyer mensuel médian des appartements NYCHA est d’environ 500 $ et le revenu médian des ménages est d’environ 18 500 $ par an, contre 1 500 $ et 50 000 $ dans toute la ville. Plus de 43% des ménages NYCHA ont au moins une personne employée, selon les estimations de la ville.

Selon l’agence, plus de 250 000 familles sont sur liste d’attente pour un appartement NYCHA.

Les problèmes reflètent ceux des systèmes de logement public à travers le pays. Mais avec une population officielle d’environ 360 000 personnes vivant dans plus de 330 développements – plus que l’ensemble des populations de Pittsburgh, Orlando ou St. Louis – l’ampleur des problèmes de NYCHA éclipse ceux des autres villes.

La société nouvellement formée serait dirigée par un conseil d’administration de neuf membres, dont les membres comprendraient le directeur général de NYCHA, son directeur financier, un maire adjoint, quatre résidents de NYCHA, un membre nommé par le directeur général de l’autorité du logement et un membre nommé par le maire pour représenter les employés de NYCHA.

Le projet de loi prévoit que jusqu’à 25 000 unités seront louées à la société et que ce nombre sera révisé chaque année, avec la possibilité que l’Assemblée législative autorise une augmentation.