Les législateurs européens ont approuvé la ratification finale de l’accord commercial post-Brexit entre l’Union européenne et le Royaume-Uni près de cinq ans après que la Grande-Bretagne a décidé de quitter le bloc.

L’accord, qui a été finalisé la veille de Noël, avait déjà été ratifié par le Parlement britannique et est entré en vigueur sous condition en attendant l’approbation du Parlement européen, ce qui marque le dernier obstacle juridique.

Les législateurs du Parlement européen ont approuvé l’accord de libre-échange par 660 voix pour, 5 contre et 32 ​​abstentions. Le vote a eu lieu mardi mais les résultats n’ont été annoncés que mercredi matin.

Le Royaume-Uni avait rejoint le bloc en 1973.

Lors d’un débat avant le vote, de nombreux législateurs ont critiqué le départ de la Grande-Bretagne, mais ont insisté sur le fait que la ratification du texte était la meilleure option pour éviter les perturbations économiques et garantir l’intégrité du marché unique de l’UE.

Au milieu des tensions persistantes entre Londres et Bruxelles sur les règles commerciales de l’Irlande du Nord, le Parlement européen a également déclaré que l’accord fournira des outils juridiques supplémentaires pour «prévenir et protéger contre les divergences unilatérales par rapport aux obligations auxquelles les deux parties ont souscrit».

Plus tôt cette année, l’Union européenne a accusé la Grande-Bretagne d’avoir enfreint le droit international après que le gouvernement britannique a prolongé unilatéralement jusqu’en octobre une période de grâce pour ne pas effectuer de contrôles sur les marchandises circulant entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. son ancien pays membre.

L’Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni mais est restée partie du marché unique des marchandises de l’UE après le Brexit pour éviter les contrôles douaniers à la frontière du territoire avec l’Irlande, membre de l’UE. Une frontière irlandaise ouverte a contribué à soutenir le processus de paix qui a mis fin à des décennies de violence sectaire en Irlande du Nord.

Mais les tensions et la violence se sont intensifiées ces dernières semaines, les syndicalistes affirmant que l’arrangement élaboré par le gouvernement britannique et l’UE équivalait à la création d’une frontière entre le territoire et le reste du Royaume-Uni.

La sensibilité du statut de l’Irlande du Nord a également été constatée en septembre lorsque le Parlement britannique a examiné une législation qui aurait donné au gouvernement du Premier ministre Boris Johnson le pouvoir de passer outre une partie de l’accord de retrait du Brexit concernant l’Irlande du Nord.

La tension a augmenté en janvier lorsque l’UE a menacé d’interdire les expéditions de vaccins contre le coronavirus vers l’Irlande du Nord dans le cadre de mesures visant à renforcer l’approvisionnement du bloc. Cela aurait dessiné une frontière dure sur l’île d’Irlande – exactement le scénario que l’accord sur le Brexit a été conçu pour éviter.

Les relations entre l’UE et le Royaume-Uni ont été tendues depuis la fin de la période de transition du Brexit le 1er janvier. Les deux parties se sont disputées jusqu’à présent cette année sur des questions allant de l’approvisionnement en vaccins COVID-19 à la pleine reconnaissance diplomatique de l’UE en Grande-Bretagne.