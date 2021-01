BRUXELLES: Les législateurs de l’UE, qui se préparent à réduire le pouvoir des géants américains de la technologie, ont déclaré à Amazon, Apple, Facebook et Alphabet qu’ils étaient prêts à repousser de deux mois une audience proposée le 1er février.

Le Parlement européen avait invité au début du mois les dirigeants des quatre entreprises technologiques à une audition à Bruxelles pour les aider à préparer leur contribution aux nouvelles règles strictes proposées par la Commission européenne.

Les régulateurs antitrust de l’UE veulent que les quatre mettent fin aux pratiques commerciales visant à consolider leur domination et à bloquer les petits rivaux, ainsi qu’à faire plus pour supprimer les contenus illégaux et préjudiciables sur leurs plates-formes, sous peine de lourdes amendes.

La commission des affaires économiques du Parlement, qui a envoyé les invitations, est «disposée à envisager un rééchelonnement et à examiner d’autres dates plus tard que la date initialement prévue du 1er février», selon une lettre consultée par Reuters.

Les législateurs ont déclaré qu’ils étaient ouverts à une autre date en février ou mars. Cependant, des personnes familières avec la situation ont déjà déclaré que les PDG des entreprises ne répondraient probablement pas à l’invitation, préférant envoyer des cadres supérieurs si l’événement avait lieu.