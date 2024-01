Les législateurs de Louisiane adoptent une carte du Congrès qui donne davantage de pouvoir aux électeurs noirs

Mais certains se demandent pourquoi un tel changement était nécessaire, considérant que la candidature de M. Landry au poste de gouverneur en octobre était si décisive qu’un second tour n’était pas nécessaire. D’autres ont averti qu’il s’agissait d’un exercice coûteux qui consoliderait le pouvoir politique avec les électeurs les plus radicaux des deux partis et ostraciserait les centaines de milliers d’électeurs de Louisiane qui ne sont affiliés à aucun parti.

“Le passage à un système primaire fermé pourrait coûter plus cher et réduire le choix des électeurs”, a déclaré le Public Affairs Research Council of Louisiana, une organisation de surveillance gouvernementale non partisane. dans un rapport. Il ajoute qu’« il est difficile de comprendre pourquoi les législateurs voudraient soutenir l’abandon du système qui les a fait élire ».

La représentante de l’État, Julie Emerson, qui a dirigé le projet de loi cette semaine, a souligné que la mesure n’avait pas pour but d’élargir le gouvernement ou d’être coûteuse, affirmant à un moment donné que « les élections sont une chose très importante pour laquelle nous devons payer dans cet État ».

Un compromis a finalement été trouvé qui limiterait le changement aux élections au Congrès et à la Cour suprême de l’État à partir de 2026, ainsi qu’aux élections du conseil de l’éducation de l’État et de la commission de la fonction publique. Cela permettrait également aux électeurs non affiliés de voter pour les primaires d’un parti de leur choix.

Le compromis final a été soutenu par un certain nombre de républicains, dont l’un des sénateurs de l’État, John Kennedy, qui a déclaré il a parlé directement avec M. Landry sur la manière d’accommoder les électeurs non affiliés.

On ne sait pas exactement quand M. Landry – qui a célébré l’adoption des deux mesures dans une vidéo libéré par son bureau – signera les projets de loi.