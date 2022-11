Les législateurs de l’Oregon lèvent la mesure de sécurité imposée au sénateur

SALEM, Oregon (AP) – Lundi, un panel du Sénat de l’Oregon a annulé la mesure de protection qu’il avait imposée à un sénateur d’État après avoir fait des déclarations menaçantes lors d’une session législative acrimonieuse de 2019, dans une affaire centrée sur la liberté d’expression.

Depuis juillet 2019, le sénateur Brian Boquist était tenu de donner un préavis de 12 heures avant de se rendre au Capitole de l’État de l’Oregon, pour donner à la police de l’État le temps de renforcer sa sécurité et d’assurer la sécurité des personnes dans le Capitole.

Boquist, qui était alors républicain et appartient maintenant au Parti indépendant de l’Oregon, a soutenu dans un procès que cette mesure violait son droit à la liberté d’expression en tant qu’élu et que la restriction imposée équivalait à des représailles pour ses déclarations enflammées. Dans une décision rendue en avril dernier, la 9e US Circuit Court of Appeals a donné son accord.

En 2019, les législateurs républicains minoritaires ont organisé des débrayages pour empêcher les démocrates d’atteindre un quorum et ont empêché d’autres législateurs d’adopter des projets de loi. La gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, et le président du Sénat, Peter Courtney, tous deux démocrates, ont fait allusion à la possibilité d’utiliser la police de l’État de l’Oregon pour contraindre les républicains à retourner au Capitole.

Le 19 juin 2019, Boquist s’est tenu au Sénat et a dit à Courtney: «M. Président, si vous envoyez la police d’État me chercher, l’enfer viendra vous rendre visite personnellement. Plus tard dans la journée, Boquist a déclaré à un journaliste que la police d’État devrait “envoyer des célibataires et venir lourdement armés”. Boquist a été élu pour la première fois à l’Assemblée législative en 2004. Après son retour d’un déploiement en Irak – il était lieutenant-colonel des forces spéciales – il avec la Réserve de l’Armée pendant des années.

« Je ne vais pas être un prisonnier politique dans l’État de l’Oregon. C’est aussi simple que cela », a déclaré Boquist.

Le gouverneur démocrate a fustigé le comportement de Boquist comme « indigne d’un élu et embarrassant pour tout l’État de l’Oregon. Je m’attends à ce que le Sénat le tienne responsable.

Le 8 juillet 2019, le Comité sénatorial sur la conduite a imposé la règle des 12 heures à Boquist, citant ses déclarations menaçantes.

“C’est une chose très, très sérieuse”, a déclaré le sénateur James Manning, qui était alors membre du comité et l’un des deux seuls membres noirs du Sénat, lors de l’audience. “Si j’avais fait ces commentaires, j’aurais été drogué hors du Capitole, au minimum.”

La réunion de lundi du comité spécial du Sénat sur la conduite, qui s’est déroulée à distance, n’a duré que 19 minutes, mais l’affaire n’est pas terminée.

Boquist a poursuivi Courtney, Manning, le coprésident du comité, le sénateur Floyd Prozanski, et plusieurs responsables législatifs, alléguant que ses droits à la liberté d’expression avaient été violés. Un juge fédéral en 2020 a rejeté le procès, jugeant que les propos de Boquist constituaient des menaces.

La cour d’appel fédérale a rendu un avis de 32 pages en avril indiquant que Boquist avait un argument valable et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de district américain d’Eugene, dans l’Oregon.

“La réponse rhétorique de Boquist à la menace de la majorité d’utiliser la police d’État pour arrêter les sénateurs partants et les renvoyer au Capitole s’inscrit donc facilement dans la grande latitude accordée aux élus” pour exprimer leurs opinions “”, a écrit la juge de la Cour d’appel Sandra Ikuta.

Ikuta, une personne nommée par le président républicain George W. Bush, a déclaré que la règle du préavis de 12 heures empêchait Boquist d’exercer l’autorité qu’il avait acquise en se faisant élire. Boquist, qui représente un district couvrant la vallée de Willamette au sud de Portland, a toujours été réélu par de larges marges sur les challengers démocrates.

Il a été élu pour la première fois à l’Assemblée législative en 2004. Après son retour d’un déploiement en Irak en tant que lieutenant-colonel des forces spéciales, il est resté avec la réserve de l’armée pendant des années.

Andrew Selsky, l’Associated Press