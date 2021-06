Les législateurs de l’Oregon expulsent un membre du GOP pour son rôle dans la violation du Capitole de l’État

SALEM, Oregon – La Chambre des représentants de l’Oregon a évincé le représentant républicain Mike Nearman jeudi soir, la première fois dans l’histoire de l’État qu’un législateur en exercice de l’Oregon a été expulsé.

Le décompte était de 59-1, le seul vote contre venant de Nearman lui-même. Il n’a montré aucune contrition lors de brefs commentaires sur le parquet de la Chambre.

Nearman a été renvoyé pour comportement désordonné consistant à autoriser des émeutiers à entrer dans le bâtiment fermé du Capitole lors d’une session législative spéciale le 21 décembre 2020.

Ses actions ont conduit des dizaines de personnes – certaines armées et portant des gilets pare-balles – à accéder au Capitole, des milliers de dollars de dégâts et six policiers de Salem et de l’État de l’Oregon blessés.

« Confrères, cela ne pourrait pas être plus clair. Le représentant Mike Nearman a intentionnellement autorisé des manifestants armés, des occupants, à entrer illégalement dans le bâtiment pendant le pic de la pandémie », a déclaré le représentant Paul Holvey, D-Eugene, sur le sol du Loger. « Il s’est coordonné avec ses partisans et les groupes extrémistes, puis a ouvert une porte pour les laisser entrer. »

Les législateurs ont déclaré que la journée était « triste » et « sombre », mais ont déclaré que la législature avait la responsabilité d’expulser Nearman après avoir mis ses collègues et son personnel en danger et a refusé les appels bipartites à sa démission.

« L’expulsion est le seul plan d’action raisonnable », a déclaré la représentante Andrea Salinas, D-Lake Oswego.

L’article IV Section 15 de la Constitution de l’Oregon donne à chaque chambre le droit de punir ses membres pour « comportement désordonné », et la punition peut inclure l’expulsion.

Quelques dizaines de manifestants – dont beaucoup étaient également présents lors de l’émeute du 21 décembre – se sont rassemblés devant le bâtiment du Capitole lors du vote d’expulsion en faveur de Nearman. Il y avait des chants de « laissez-nous entrer » et des coups sur une porte extérieure, tous deux audibles depuis l’intérieur de la chambre de la Chambre.

Les acclamations sont montées lorsque Nearman a pris la parole, apparaissant via de grands écrans de télévision disposés à l’extérieur, un incontournable d’une législature en pleine pandémie.

Nearman a fait une brève déclaration, dénonçant que le bâtiment reste fermé au public et ce qu’il considère comme un manque de procédure régulière pour son expulsion.

« Il n’y a aucune raison d’entendre les deux parties et d’avoir au moins quelque chose qui ressemble à une procédure régulière », a-t-il déclaré sarcastiquement. « Le parti au pouvoir n’a pas besoin d’être juste – le pouvoir fait le bien. Alors, si c’est ce que vous voulez faire, faisons ce pour quoi les gens nous ont envoyés ici. Décidons. »

Aucun autre républicain n’a pris la parole lors du débat au sol.

Nearman est parti après tous les votes, sortant de la chambre de la Chambre et retirant son masque facial en chemin. Ses partisans à l’extérieur se sont rassemblés autour de la sortie du parking du Capitole et ont chahuté les législateurs alors qu’ils s’éloignaient.

La présidente de la Chambre, Tina Kotek, D-Portland, avait présenté la résolution 3 de la Chambre lundi et créé le comité spécial bipartite qui a voté à l’unanimité jeudi après-midi pour déplacer la résolution à la Chambre entière.

La Chambre a suspendu certaines règles du processus législatif pour permettre aux législateurs de voter immédiatement sur la résolution.

« Les faits sont clairs que M. Nearman a coordonné et planifié sans vergogne une violation du Capitole de l’État de l’Oregon », a déclaré Kotek dans un communiqué après le vote. « Ses actions étaient flagrantes et délibérées, et il n’a montré aucun remords pour avoir mis en danger la sécurité de chaque personne dans le Capitole ce jour-là. »

2 vidéos racontent l’histoire

Les républicains étaient restés pour la plupart silencieux sur les actions de Nearman jusqu’à la semaine dernière, après la diffusion d’une vidéo montrant Nearman suggérant à une foule quelques jours avant l’émeute que si les manifestants lui envoyaient un texto, il pourrait les laisser entrer au Capitole.

Les 22 autres membres du caucus républicain de la Chambre ont appelé Nearman à démissionner de l’Assemblée législative par le biais d’une lettre lundi.

« C’est notre conviction, en tant qu’amis et collègues, qu’il est dans le meilleur intérêt de votre caucus, de votre famille, de vous-même et de l’État de l’Oregon que vous démissionniez de vos fonctions », lit-on en partie dans la lettre.

Les démocrates demandent la démission ou l’expulsion de Nearman depuis des mois, et beaucoup ont redoublé ces appels à la suite de la diffusion de la vidéo.

La vidéo – diffusée en direct sur YouTube le 16 décembre – le montrait en train de parler à l’Oregon Citizens Lobby, un groupe d’engagement politique de droite qu’il a décrit comme des nerds législatifs et principalement des « vieilles dames aux cheveux bleus ».

« Il pourrait y avoir le numéro d’une personne qui pourrait être (son numéro de téléphone portable), mais ce ne sont que des nombres aléatoires … ce n’est pas le vrai téléphone de quelqu’un », a déclaré Nearman dans la vidéo. « Et si vous dites: » Je suis à l’entrée ouest » pendant la session et envoyez un SMS à ce numéro là-bas, que quelqu’un pourrait sortir par cette porte pendant que vous vous y tenez. »

Nearman fait également face à des accusations criminelles découlant de l’incident. Il a été interpellé le 11 mai. Ce sont des délits mais peuvent entraîner une peine de prison.

Avant la découverte de la deuxième vidéo, une enquête législative non partisane a conclu que Nearman « plus probablement qu’improbable » avait laissé des manifestants entrer dans le bâtiment exprès.

Cette enquête s’est appuyée en grande partie sur des preuves vidéo des caméras de sécurité du Capitole.

Des preuves vidéo montrent Nearman sortant du Capitole à 8 h 29 le 21 décembre depuis l’entrée du vestibule du côté de la maison.

À l’époque, un seul manifestant se tenait près de la porte. Lorsque Nearman est sorti, il a contourné le manifestant et l’homme s’est précipité à l’intérieur. Une seconde a rapidement suivi, et ils ont tous deux fait signe à d’autres de les rejoindre tout en tenant la porte extérieure ouverte.

Trois autres l’ont fait avant que des policiers n’arrivent et les renvoient dehors. Mais à ce moment-là, la porte était maintenue ouverte de l’extérieur et les quatre agents n’ont pas pu la fermer.

La police a finalement dû se retirer en raison de la libération d’un irritant chimique.

Au final, au moins 50 personnes ont accédé au vestibule du Capitole. Six policiers de Salem et de l’État de l’Oregon ont été aspergés de poivre lors des échauffourées qui ont suivi.

Contribution : Brian Hayes, Salem Statesman Journal

