Les législateurs de l’Oklahoma doivent se concentrer sur la santé mentale dans le cadre de la sécurité scolaire

Les habitants de l’Oklahoma devraient être reconnaissants que nos législateurs investissent des fonds importants dans la sécurité des écoles.

Mais ayant enseigné à l’époque du crack et des gangs meurtriers des années 1980 et du début des années 1990, il est triste d’entendre que la sécurité dans les écoles est une chose à laquelle les dirigeants d’établissement doivent « penser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aujourd’hui plus que jamais ».

J’ai également été consterné d’apprendre que le surintendant d’État Ryan Walters a interféré dans la distribution des fonds de sécurité des districts scolaires. Nous devrions être reconnaissants de l’« avis accéléré » du procureur général Gentner Drummond qui a déclaré que « la Département de l’éducation de l’État d’Oklahoma doit immédiatement envoyer aux districts scolaires les fonds de sécurité qui ont été retenus par l’agence en raison d’un désaccord juridique avec la législature de l’État.

Il est encourageant de constater que les systèmes scolaires souhaitent utiliser l’investissement financier de l’État pour mettre à jour les caméras de sécurité, ajouter des clôtures et installer de meilleurs détecteurs de métaux. De plus, les projets de loi 2902 et 2903 de la Chambre des représentants fournissent à chaque district de l’Oklahoma un financement pour embaucher un responsable des ressources scolaires (SRO).

Je suis particulièrement impressionné par la façon dont le sergent Brandon Hendrix, vice-président de l’Association des officiers de ressources scolaires de l’Oklahoma, considère le rôle de ces officiers dans les écoles. Il estime qu’ils devraient être des modèles positifs qui établissent des relations avant que la violence ne survienne.

Ce sont des changements rafraîchissants basés sur mon travail passé à l’ancien lycée John Marshall et la violence que j’y ai rencontrée.

À l’époque, il était très facile d’introduire une arme dans un bâtiment, et il incombait aux étudiants, aux parents et aux éducateurs d’empêcher que des tragédies ne se produisent.

Ce sont les étudiants qui ont dit à un administrateur qu’un camarade de classe portait une arme. Et c’est l’expérience de l’administrateur en matière de communication avec les étudiants qui l’a aidée à lui faire face et à le désarmer.

John Thompson – photo fournie par Oklahoma Voice

Lors d’un autre incident, un élève a saisi une pagaie en bois et a chargé le policier de notre école. Notre policier était une personne attentionnée, mais alors que l’élève s’approchait, il était sur le point de décharger son arme. À la dernière seconde, notre agent de liaison avec les parents s’est précipité dans les escaliers et a sauté sur l’élève, lui sauvant la vie.

À l’époque, nous disposions encore moins de ressources pour protéger la santé physique et mentale des élèves. Nous devions intervenir continuellement, sans aide, dans des situations de vie ou de mort.

À deux reprises, j’ai eu des conversations profondes avec des étudiants en difficulté qui ont commis un meurtre ce jour-là. À cinq reprises, j’ai eu des conversations à cœur ouvert avec des étudiants qui étaient morts avant le lever du soleil suivant.

Pour améliorer les écoles comme celles que je connais le mieux, nous devons investir à la fois dans la sécurité physique des élèves et dans leur santé mentale.

C’était vrai à l’époque, mais, après la pandémie de COVID-19, c’est particulièrement vrai aujourd’hui.

Cela nécessite de construire des relations intenses, fondées sur la confiance et l’amour, ainsi que des fonds pour constituer et coordonner des équipes d’adultes attentionnés.

John Thompson est un ancien enseignant primé de l’ancienne école secondaire John Marshall et de la Centennial Mid-High School.

