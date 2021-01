COLUMBUS, Ohio (AP) – Alors que de la neige légère tombait autour de l’église de l’Ohio mardi matin, la famille, les amis et les étrangers d’Andre Hill en colère contre sa mort – vêtus de leurs masques de dimanche et de Black Lives Matter – sont entrés pour honorer sa vie.

À l’intérieur de l’église de Columbus, une photo de Hill, 47 ans, entourée des visages de Tamir Rice, Breonna Taylor et des autres Noirs tués par les autorités ces dernières années, appuyée contre la scène à côté de son cercueil ouvert. Une marque blanche a été enregistrée sur toutes les autres chaises pour faciliter la distanciation sociale pendant la pandémie de coronavirus.

Le sénateur d’État Hearcel Craig a accueilli les invités à la porte. Le législateur démocrate est un ministre de l’Église de Dieu, au sud-ouest de Colomb, où le service de Hill avait lieu.

«C’est la deuxième fois en trois semaines que je viens ici pour honorer la vie d’un homme noir enlevé par les fonctionnaires de cette ville», a déclaré Craig.

Le premier était pour les funérailles de Casey Goodson Jr., 23 ans, qui a été tué par un adjoint du bureau du shérif du comté de Franklin le 4 décembre.

À peine trois semaines plus tard, l’agent de police de Columbus, Adam Coy, peut être vu dans des images de bodycam tirant mortellement sur Hill au début du 22 décembre alors que Hill émergeait d’un garage tenant un téléphone portable dans sa main gauche avec sa main droite obscurcie. Il rendait visite à un ami de la famille à l’époque.

«Être noir en Amérique nous donne des raisons d’être cyniques, et nous devons dire que ça suffit», a déclaré Shannon Hardin, présidente démocrate du conseil municipal de Columbus, au début du service de Hill.

Hardin a également annoncé une résolution du conseil municipal appelée Loi d’André qui garantirait que les policiers de Columbus utiliseraient leurs caméras corporelles avec précision en les allumant avant les fusillades et pour aider les victimes dans un délai approprié.

«Nous savons qu’André Hill était bien notre frère, mais la question mérite de se répéter: suis-je le gardien de mon frère? Sommes-nous le gardien de notre frère? il a dit. «Si nous sommes le gardien de notre frère, alors nous, en tant que communauté, avons besoin de justice pour André. Si nous sommes le gardien de notre frère, nous ne fermerons pas les yeux sur ces injustices envers les hommes noirs et les femmes noires.

Le maire de Columbus, Andrew Ginther, la représentante américaine Joyce Beatty, la représentante de l’État Erica Crawley figuraient parmi les nombreux législateurs et dirigeants présents.

Beatty, une démocrate de Columbus et présidente du Congressional Black Caucus, a noté que Hill est décédée portant une chemise Black Lives Matter, qu’elle a qualifiée de symbole de résistance contre une force policière excessive.

«Sa mort ne sera pas simplement un cri de ralliement aux manifestations. Sa mort ne sera pas vaine. Sa mémoire ne sera pas oubliée », a déclaré Beatty. «Au lieu de cela, sa vie sera célébrée comme un appel à la justice, son héritage respecté par tous.»

Dans les instants qui ont suivi Hill a été mortellement abattu, des images supplémentaires de la caméra corporelle montrent que deux autres officiers de Columbus ont roulé Hill et lui ont mis des menottes avant de le laisser à nouveau seul. Aucun d’entre eux, selon les images diffusées jeudi, n’a offert les premiers soins même si Hill bougeait à peine, gémissait et saignait alors qu’il était allongé sur le sol du garage.

Coy, qui avait une longue histoire de plaintes de citoyens, a été licencié le 28 décembre pour ne pas avoir activé sa caméra corporelle avant la confrontation et pour ne pas avoir fourni d’aide médicale à Hill.

Au-delà d’une enquête interne du département de police de Columbus, le procureur général de l’Ohio, le procureur américain du centre de l’Ohio et le FBI ont commencé leurs propres enquêtes sur la fusillade.

