Les législateurs de l’Indiana adoptent la première interdiction d’avortement post-Roe

«La Virginie-Occidentale a essayé, et ils se sont éloignés du rebord. Le Kansas l’a essayé et les électeurs l’ont rejeté avec véhémence », a déclaré le représentant de l’État Justin Moed, un démocrate d’Indianapolis, à la Chambre avant de voter contre le projet de loi. “Pourquoi donc? Parce que jusqu’à présent, ce n’était qu’une théorie. C’était facile pour les gens de dire qu’ils étaient pro-vie. C’était facile de voir les choses en noir et blanc. Mais maintenant, cette théorie est devenue réalité, et les conséquences des points de vue sont plus réelles.

Le projet de loi de l’Indiana – qui interdit l’avortement dès la conception, sauf dans certains cas de viol, d’inceste, d’anomalie fœtale mortelle ou lorsque la femme enceinte risque la mort ou certains risques graves pour la santé – va maintenant au gouverneur Eric Holcomb, un républicain qui a encouragé les législateurs à envisager de nouvelles limites à l’avortement lors d’une session spéciale qu’il a convoquée. Au-delà de ces exceptions limitées, le projet de loi mettrait fin à l’avortement légal dans l’Indiana le mois prochain s’il est signé par le gouverneur. La procédure est actuellement autorisée jusqu’à 22 semaines de grossesse.

“Si ce n’est pas une question gouvernementale – protéger la vie – je ne sais pas ce que c’est”, a déclaré le représentant John Young, un républicain qui a soutenu le projet de loi. Il a ajouté: “Je sais que les exceptions ne suffisent pas pour certains et trop pour d’autres, mais c’est un bon équilibre.”

L’adoption du projet de loi est intervenue après deux semaines de témoignages émouvants et de débats amers à la Statehouse. Même si les républicains détiennent des majorités dominantes dans les deux chambres, le sort du projet de loi n’a pas toujours semblé assuré. Lorsqu’un comité sénatorial a examiné une première version du projet de loi la semaine dernière, personne ne s’est présenté pour témoigner en sa faveur : l’American Civil Liberties Union of Indiana l’a qualifié de “facture cruelle et dangereuse“Indiana Right to Life l’a décrit comme” faible et troublant “, et un défilé d’habitants ayant des opinions divergentes sur l’avortement ont tous exhorté les législateurs à le rejeter.