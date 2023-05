Les législateurs de l’Illinois présentent des projets de loi exigeant la transparence des salaires et la parité de crédit des collèges communautaires – Shaw Local

SPRINGFIELD – Alors que l’Assemblée générale se prépare à conclure sa session législative de printemps cette semaine, les législateurs démocrates présentent un projet de loi qui obligerait les offres d’emploi à inclure une fourchette de salaire dans une mesure qui, selon eux, favoriserait l’équité sur le lieu de travail.

Pendant ce temps, un projet de loi bipartite conçu pour rendre le transfert vers une université publique de l’Illinois à partir d’un collège communautaire plus facile et plus rentable sera bientôt envoyé au gouverneur JB Pritzker pour sa signature.

Transparence salariale

Les démocrates du Sénat de l’Illinois ont approuvé la semaine dernière une mesure qui obligerait les employeurs à indiquer une échelle salariale et les avantages attendus pour tout poste figurant sur une offre d’emploi. Cela créerait également une structure réglementaire permettant au ministère du Travail d’enquêter sur les violations de la loi proposée.

« Nous savons que de plus en plus d’employeurs ont commencé à inclure ces échelles de rémunération dans leurs offres d’emploi, car il devient tout à fait clair que cela est crucial pour attirer les talents », a déclaré la sénatrice Cristina Pacione-Zayas, D-Chicago, parrain du projet de loi lors d’un débat. la semaine dernière.

Pacione-Zayas a déclaré que le projet de loi inciterait les employeurs à s’interroger sur les « disparités injustifiées » potentielles entre les salaires des employés en fonction de facteurs tels que la race, l’origine ethnique, le sexe ou la langue.

Projet de loi interne 3129 adopté par 35 voix contre 19. Parce qu’il a été amendé au Sénat, il est maintenant renvoyé à la Chambre pour examen.

Le projet de loi exigerait la divulgation des salaires attendus des employeurs comptant 15 employés ou plus dans l’État et s’appliquerait à des choses telles que les listes d’emplois, les annonces dans les journaux et les publications faites par un tiers au nom d’un employeur.

Le sénateur Win Stoller, R-East Peoria, a qualifié la proposition de « dissociée de la réalité », notant que le projet de loi ne tient pas compte du processus d’embauche imprévisible.

« En tant que propriétaire d’une petite entreprise moi-même, nous avons eu des situations où nous trouvons la bonne personne et nous allons restructurer un département », a déclaré Stoller. « Nous allons réorganiser certains rôles pour en tenir pleinement compte, pour tirer pleinement parti de leurs compétences et de leurs capacités. »

Des groupes d’affaires se sont opposés au projet de loi lorsqu’il a été présenté, bien que cette opposition ait diminué. Alors que les amendements ont amené des groupes puissants comme l’Association des fabricants de l’Illinois et la Chambre de commerce de Chicagoland à des positions neutres sur le projet de loi, la Fédération nationale des entreprises indépendantes et la Technology Manufacturers Association se sont opposées au projet de loi lors d’un comité de la Chambre mardi matin.

Si le projet de loi devient loi, l’Illinois rejoindra un nombre croissant d’États qui envisagent des moyens de rendre la rémunération plus transparente dans le processus de demande d’emploi. New York a adopté une loi l’année dernière qui exige que toutes les offres d’emploi incluent un salaire ou un salaire minimum et maximum. Le Colorado a adopté une loi similaire qui exige la divulgation de l’échelle salariale et une description générale des avantages en 2019. Certains États, comme la Californie, le Nevada, le Maryland et le Rhode Island, exigent que les employeurs divulguent les échelles salariales aux candidats à un emploi sur demande.

Le projet de loi sur la transparence des salaires fait suite à des efforts similaires ces dernières années visant à rendre les pratiques d’embauche plus équitables, y compris un loi 2019 cela rendait illégal pour les employeurs de poser des questions sur l’historique des salaires d’un candidat dans le cadre du processus d’entretien.

Parité des crédits des collèges communautaires

En vertu d’un projet de loi qui sera bientôt envoyé au bureau de Pritzker, les étudiants des collèges communautaires de l’Illinois seraient assurés que les crédits de classe liés à la majeure choisie dans certains domaines d’études seront transférables à tous les collèges et universités publics de l’État.

Projet de loi du Sénat 2288 a adopté la Chambre à l’unanimité la semaine dernière après avoir reçu le même soutien à l’échelle de la chambre au Sénat en mars.

En vertu de la loi actuelle de l’État, les collèges et universités de quatre ans de l’Illinois peuvent décider d’accepter ou non les crédits de cours des collèges communautaires comme équivalents directs aux cours requis dans la majeure déclarée d’un étudiant transféré. Si l’université considère que la classe du collège communautaire n’est pas équivalente à celle qu’elle offre, les crédits obtenus ne compteront que pour les exigences d’heures au choix d’un étudiant, et il devra reprendre une classe similaire à l’université.

Le directeur du conseil d’administration de l’Illinois Community College, Brian Durham, a salué l’adoption du projet de loi par la Chambre dans un communiqué lundi.

« L’égalisation de la valeur de certains crédits obtenus dans les collèges communautaires contribuera également à réduire la stigmatisation selon laquelle le travail effectué dans un collège communautaire a moins de valeur que dans un collège ou une université de quatre ans », a-t-il déclaré.

Dans le cadre de l’Illinois Articulation Initiative – un partenariat entre le Community College Board et le Illinois Board of Higher Education – il existe actuellement 18 majeures dans lequel les cours suivis dans un collège communautaire peuvent être comptés comme des cours équivalents dans une université d’État.

SB 2288 accorderait la parité des cours dans les 18 de ces majors, qui sont dans des domaines allant de l’informatique aux arts du théâtre. Mais le projet de loi obligerait également l’IAI à élaborer un plan d’équivalence pour les majeures de l’enseignement élémentaire et secondaire; l’éducation de la petite enfance est déjà couverte.

Les partisans du projet de loi affirment que l’élaboration du plan d’équivalence majeure en éducation aidera l’Illinois à faire face à sa pénurie d’enseignants.

Dès la signature du gouverneur, la loi entrerait en vigueur le 1er janvier.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.