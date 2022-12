Les législateurs de l’Illinois approuvent le nettoyage du projet de loi sur la criminalité, le plan met fin à la caution

SPRINGFIELD, Illinois (AP) – Les démocrates qui contrôlent l’Assemblée générale de l’Illinois ont approuvé jeudi des clarifications de suivi de leur refonte de la justice pénale, apaisant les critiques en ajoutant de nombreuses infractions à une liste de crimes qui permettent à un accusé de rester en prison en attendant son procès.

L’action du Sénat suivie par la Chambre est intervenue le dernier jour de la session d’automne de l’Assemblée législative et exactement un mois avant la date d’entrée en vigueur du 1er janvier de la soi-disant loi SAFE-T. La loi modifie notamment un principe fondamental de la jurisprudence de l’État en éliminant le dépôt d’une caution en espèces – une pratique utilisée depuis longtemps pour s’assurer que l’accusé comparaît au procès, mais qui, selon les critiques, pénalise les pauvres.

L’objectif de la proposition, qui attend toujours la signature attendue d’un gouverneur démocrate favorable, JB Pritzker, est de détenir des personnes dangereuses en attendant leur procès sans enfermer ceux qui ne représentent aucune menace mais qui restent en prison simplement parce qu’ils ne peuvent pas se permettre caution, selon les partisans.

Au Sénat, le parrain du sénateur Robert Peters, un démocrate de Chicago, a rappelé qu’Atticus Finch, l’avocat daltonien de la défense dans le roman “To Kill a Mockingbird”, a déclaré que le courage, c’est de savoir “vous êtes léché avant de commencer… mais vous le voyez à travers.

“Nous allons jusqu’au bout quoi qu’il arrive”, a déclaré Peters. “L’Illinois, le 1er janvier 2023, entrera dans l’histoire – l’histoire des droits civiques.”

Les démocrates ont facilement obtenu le vote à la majorité des 3/5 requis par la Constitution pour rendre le plan effectif immédiatement tandis que les républicains ne pouvaient que se moquer d’eux pour avoir dû revenir à plusieurs reprises pour apporter des corrections ou des clarifications.

Émergeant après que la police de Minneapolis a battu la mort de George Floyd en mai 2020, la loi SAFE-T établit de nouvelles normes de formation rigoureuses pour les forces de l’ordre, énonce les règles d’utilisation de la force par la police pour immobiliser les suspects gênants, exige des caméras corporelles sur tous les policiers d’ici 2025 et Suite.

Une grande partie de l’accent de jeudi était sur le renflouement en espèces, à la suite d’une poignée d’États qui l’interdisent ou le restreignent, notamment la Californie, le New Jersey, le Nebraska, l’Indiana et New York.

“L’Assemblée générale a confirmé les principes pour lesquels nous nous sommes battus, notamment en mettant fin à un système dans lequel les personnes accusées d’infractions violentes peuvent acheter leur sortie de prison, tandis que d’autres personnes pauvres et accusées d’infractions non violentes attendent en prison pour être jugées, », a déclaré Pritzker dans un communiqué.

Mais alors que les républicains ont convenu que l’ajout de crimes à ce que la loi appelle le «filet de détention» améliorait considérablement les choses, ils restent préoccupés par les risques de libération potentielle de criminels dangereux. Ils ont également exprimé leur inquiétude quant au court délai dont disposent les juges et les procureurs pour se préparer aux changements, et à ce qu’ils considèrent comme la fuite en retraite des agents des forces de l’ordre en raison de parties répréhensibles de la loi.

Le sénateur Steve McClure, républicain de Springfield et ancien procureur, a reconnu les améliorations apportées par Peters et les co-sponsors démocrates, le sénateur Elgie Sims de Chicago et Scott Bennett de Champaign. Parmi les changements, la législation clarifiante élargit le filet de détention pour inclure les crimes forcés et les personnes non éligibles à la probation, ainsi que les personnes accusées de crimes haineux et d’autres infractions graves.

Mais comme une grande partie du débat depuis l’approbation de la loi SAFE-T aux petites heures d’une session boiteuse en janvier 2021, le débat de jeudi a porté en grande partie sur la sémantique – par exemple, le cambriolage.

Les républicains ont déclaré que le cambriolage devrait être inclus dans le filet de détention, les démocrates ont affirmé qu’il l’était déjà. Au cours du débat au sol, Peters a souligné le numéro de page et de ligne, qui comprend «le cambriolage où il y a usage de la force contre une autre personne», une redéfinition du cambriolage, a noté McClure.

“C’est du vol”, a répondu McClure. “Si vous entrez dans le garage indépendant de quelqu’un, ou dans une entreprise ou dans la voiture de quelqu’un, ce sont tous des cambriolages réguliers où vous ne menacez pas de recourir à la force contre quelqu’un d’autre.”

Les personnes soupçonnées de tels cambriolages, une fois libérées, ont peu de raisons de ne pas commettre une autre infraction de ce type, a-t-il déclaré.

Les républicains se sont précipités sur les modifications répétées de la loi malgré les affirmations des démocrates selon lesquelles elle était solide. La législation de Peters marque le troisième soi-disant «projet de loi de remorque» conçu pour nettoyer les malentendus au cours des deux dernières années.

À la Chambre, la représentante Deanne Mazzochi, une républicaine de la banlieue d’Elmhurst à Chicago, a tiré sur le représentant démocrate de Chicago, Justin Slaughter, qui, lors d’un débat en avril sur le plan qu’il a parrainé, s’est plaint de “la puanteur du racisme provenant de ce côté de l’allée », identifiant les républicains.

“Nous nous sommes opposés à l’adoption d’une mauvaise législation utopique qui n’a jamais fonctionné historiquement et en disant que d’une manière ou d’une autre, nos objections pratiques et de bon sens au langage législatif dont nous savions qu’elles allaient créer des problèmes … étaient basées sur le racisme étaient offensantes”, a déclaré Mazzochi.

Un autre changement établit un calendrier après le Nouvel An afin que les personnes incarcérées ce mois-ci puissent demander des audiences pour être éligibles au nouveau processus et peut-être être libérées. La priorité doit être donnée aux délinquants non violents de bas niveau.

___

La législation de la loi SAFE-T est HB1095.

___

Suivez l’écrivain politique John O’Connor sur https://twitter.com/apoconnor

John O’connor, Associated Press