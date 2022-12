Les législateurs de l’Illinois adoptent une mesure limitant les investissements de l’État dans les actifs russes – Shaw Local

SPRINGFIELD – – L’Illinois House a adopté mercredi un projet de loi visant à interdire les investissements de l’État dans des actifs liés à la Russie et à la Biélorussie en représailles à leur participation à la guerre en Ukraine.

Projet de loi interne 1293par la représentante Lindsey LaPointe, D-Chicago, exhorte les cinq systèmes de retraite de l’État à se départir de leurs participations dans des sociétés domiciliées dans l’un ou l’autre de ces pays ainsi que de leur dette souveraine, et leur interdit d’y faire de nouveaux investissements.

“Nous ne pouvons pas nous asseoir et attendre que la guerre en Ukraine soit terminée”, a déclaré LaPointe lors du débat à la Chambre. “Nous, dans l’Illinois, devons faire tout ce que nous pouvons … pour nous assurer que nous faisons notre part pour appeler la Russie et mettre fin à cette guerre.”

La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février et a parfois utilisé la Biélorussie, avec l’autorisation de ce gouvernement, comme point de départ pour les incursions du nord.

Au 7 novembre, la guerre avait fait environ 6 490 morts parmi les civils, et 9 972 autres civils blessés, selon le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. Des millions d’autres ont été déplacés de leurs foyers ou ont fui le pays.

Le projet de loi exhorte, mais n’exige pas explicitement, tous les fonds de pension et systèmes de retraite de l’État “à céder leurs participations dans toutes les entreprises domiciliées en Russie ou en Biélorussie”, tout en exhortant également toutes les municipalités de l’Illinois à reconsidérer toute relation de ville sœur qu’elles pourraient avoir avec villes de Russie.

Un porte-parole du système de retraite des enseignants de l’Illinois, le plus grand fonds de pension de l’État, a déclaré dans un e-mail que l’exposition totale du système aux actifs russes n’était que d’environ 4,27 millions de dollars, soit 0,007% du portefeuille total du fonds. Elle n’a aucun investissement en Biélorussie.

Les collèges et universités publics seraient également tenus de divulguer au Conseil de l’enseignement supérieur toute dotation ou tout autre don qu’ils reçoivent d’une source associée à toute personne ou entité figurant sur la liste des entités sanctionnées du département du Trésor américain ou de toute société domiciliée dans ou a son établissement principal en Russie ou en Biélorussie.

Le projet de loi exhorte également le Département d’État américain à réinstaller les réfugiés ukrainiens dans l’Illinois tout en donnant au Département des services sociaux de l’Illinois le pouvoir d’adopter des règles d’urgence pour garantir la disponibilité des services de réinstallation des réfugiés.

De plus, le projet de loi vise à empêcher l’ingérence de la Russie dans les élections de l’Illinois avant les courses de 2024 en créant un groupe de travail sur l’intégrité des élections et des infrastructures pour se préparer et prévenir l’ingérence étrangère dans les élections.

Enfin, le projet de loi vise à endiguer le flux d’argent illicite provenant de sources russes et autres vers le marché immobilier de l’Illinois en créant un groupe de travail sur le blanchiment d’argent dans l’immobilier pour identifier les vulnérabilités du secteur immobilier qui facilitent le blanchiment d’argent.

Le projet de loi a initialement été adopté par la Chambre à l’unanimité en avril, quelques semaines seulement après l’invasion russe de l’Ukraine, mais il n’a pas été adopté par le Sénat en raison du calendrier abrégé de l’Assemblée générale de l’Illinois au printemps dernier.

Le Sénat a examiné le projet de loi au cours de la première semaine de la session de veto et a apporté quelques modifications mineures avant de l’adopter 50-0 et de le renvoyer à la Chambre. Mercredi, la Chambre a accepté les modifications du Sénat et les a adoptées, 109-0.

Bien que personne ne se soit prononcé contre le projet de loi, le représentant Blaine Wilhour, R-Beecher City, a déclaré qu’il aimerait voir une législation similaire appelant au désinvestissement des entreprises liées au Parti communiste chinois.

“La Russie est un mauvais acteur, personne ne le conteste, mais la Chine est pire”, a déclaré Wilhour. «Je demande simplement que nous retenions la Chine, qui, avec de nombreux membres de notre gouvernement et de nombreux membres de nos entreprises, a profité des travailleurs américains pendant des décennies. Et ils sont un adversaire bien plus puissant. Nous devons les obliger à respecter les mêmes normes que nous appliquons ici avec la Russie. »

