Les législateurs de l’État de New York prévoient d’augmenter les impôts qui pourraient être antidatés pour les résidents qui gagnent 1 million de dollars ou plus, dans la crainte que cela alimente un exode des riches vers des villes moins chères telles que Miami et Austin.

Le président de l’Assemblée démocratique, Carl Heastie, du Bronx, a déclaré lundi que l’État devait agir « maintenant » pour augmenter les taux de ses résidents les plus riches, afin de combler le trou béant dans le budget de l’État laissé par la pandémie de coronavirus.

Le bureau du budget du gouverneur Andrew Cuomo prévoit un déficit de 8,7 milliards de dollars pour l’exercice 2021 qui commence le 1er avril, ce qui, en plus du trou noir existant de 8 milliards de dollars, pourrait jeter New York près de 17 milliards de dollars dans le rouge.

Une source étatique a déclaré au Wall Street Journal que les responsables prévoyaient d’imposer de nouveaux prélèvements aux personnes gagnant 2 millions de dollars ou plus, tandis qu’un autre a déclaré que la hausse aurait un impact sur ceux qui gagnent plus d’un million de dollars.

On ne sait pas combien les législateurs de l’État prévoient d’augmenter les impôts, mais le New Jersey a récemment augmenté les impôts sur les salariés empochant 1 million de dollars à 10,75%.

À l’heure actuelle, les New-Yorkais qui gagnent plus de 1 077 550 $ sont imposés au taux de 8,82%, avec une taxe supplémentaire pour ceux qui vivent dans la ville, ce qui signifie un pic d’environ 2 points de pourcentage si les fonctionnaires suivent la voie de l’État voisin.

DailyMail.com a contacté les bureaux de Cuomo, Heastie et Stewart-Cousins ​​pour plus d’informations sur les prélèvements proposés.

Les chiffres officiels de l’État montrent que plus de la moitié des quelque 50 milliards de dollars que New York recueille chaque année auprès des contribuables proviennent des 2% les plus riches.

Pendant ce temps, les estimations du Manhattan Institute révèlent que 80% des recettes fiscales de New York proviennent des 17% les plus riches gagnant plus de 100 000 dollars.

Les craintes grandissent qu’une augmentation des impôts, en plus d’avoir déjà l’un des taux d’imposition les plus élevés du pays, poussera davantage de résidents riches à se réinstaller et à déménager, alimentant à son tour un trou encore plus grand dans les finances de l’État.

Une partie des New-Yorkais a déjà quitté l’État – et en particulier la ville – alors que les entreprises sont passées à l’apprentissage à distance au plus fort de la pandémie.

Les législateurs de l’État de New York prévoient d’augmenter les impôts qui pourraient être antidatés sur les résidents gagnant 1 million de dollars ou plus dès ce mois-ci, au milieu des craintes que cela alimente un exode des riches vers des villes à faible coût telles que Miami et Austin. Un Times Square vide le mois dernier

Le membre de l’Assemblée, Heastie, a déclaré aux journalistes lundi que l’augmentation des impôts de l’État pourrait être introduite avant Noël et qu’il était en pourparlers avec Cuomo et le chef de la majorité au Sénat, Andrea Stewart-Cousins, pour faire adopter une proposition.

«Je pense à quelque chose comme un impôt sur le revenu, si vous voulez en obtenir la valeur pour une année complète, je pense que vous devez en tenir compte maintenant», a-t-il déclaré depuis Albany.

Heastie a déclaré qu’il souhaitait franchir un pic lors d’une session de décembre afin que l’augmentation puisse être ressentie au cours de la nouvelle année, plutôt que d’attendre la date de début de session prévue le 6 janvier.

Cependant, il a déclaré que le Sénat et le gouverneur de l’État devraient s’entendre sur des détails tels qu’un taux, ajoutant que «le gouverneur a toujours la capacité de dire oui ou non».

Cuomo a suggéré mercredi qu’il prévoyait de retarder toute augmentation des impôts jusqu’à l’entrée de Joe Biden à la Maison Blanche en janvier, dans l’espoir que le gouvernement approuvera plutôt l’aide fédérale pour combler le déficit.

« Je pense que le président Biden corrigera la situation », a déclaré le gouverneur lors d’une conférence de presse du président élu démocrate qui prendra ses fonctions le 20 janvier.

‘Il comprend [but] le problème est qu’il doit entrer en fonction, puis il doit proposer un budget, donc nous envisageons février, mars.

Cuomo a critiqué au Congrès ses négociations en cours sur un plan de relance fédéral qui ne contient aucune disposition pour envoyer de l’argent aux États en déficit.

«C’est de la folie. Hyper-politique. Esprit de clocher. Folie, dit-il.

Cuomo s’exprimait après que Biden a eu un appel téléphonique avec plusieurs gouverneurs d’État mercredi, discutant d’un plan de relance fédéral.

Le gouverneur a déclaré qu’il espérait qu’une hausse des impôts serait évitable si le gouvernement fédéral s’acquittait de cette tâche.

Il a déclaré qu’une augmentation devrait être décidée dans le cadre d’un plan budgétaire global de l’État pour la nouvelle année et a averti que la planification maintenant pourrait également entraîner des réductions massives du financement des services essentiels comme les soins de santé.

Le président de l’Assemblée démocratique, Carl Heastie (ci-dessus) du Bronx, a déclaré lundi que l’État devait agir « maintenant » pour augmenter les tarifs de ses résidents les plus riches afin qu’ils puissent entrer en vigueur à partir de janvier, afin de combler le trou béant dans le budget de l’État laissé par le pandémie de Coronavirus

«Je préfère attendre l’année prochaine», a déclaré Cuomo.

Heastie – un allié de longue date – a critiqué Cuomo sur Twitter pour avoir poussé à retarder l’action.

«Je suis confus par la logique du gouverneur. Il n’a rien coupé jusqu’à présent. Nous espérons lui donner plus de revenus pour alléger la pression fiscale et aider à maintenir les services essentiels jusqu’à ce que le gouvernement fédéral fournisse une aide, et il menace de couper », a tweeté Heastie.

«En 2011, nous sommes revenus pour étendre la taxe des millionnaires sans faire la totalité du budget … Tout revenu supplémentaire aide encore.

« Je suis très préoccupé par le fait que le gouvernement fédéral supprime 160 milliards de dollars d’aide aux États et aux collectivités locales du plan de relance fédéral. »

Il a poursuivi: « Nous avons maintenant attendu plus d’un mois que le président élu Biden prenne ses fonctions et espérons également que les démocrates remporteront les deux sièges en Géorgie.

«L’Assemblée était disposée à augmenter les impôts en mars dans le cadre du budget précédent.

«Avec 11 milliards de dollars de pouvoir d’emprunt et 2,5 milliards de dollars de réserves non grevées, le gouverneur n’a pas besoin de couper et il peut attendre le gouvernement fédéral.

Jusqu’à la semaine dernière, Cuomo a juré de ne pas chasser les riches en mettant en œuvre des hausses d’impôts.

Il a même proposé de leur acheter un verre s’ils retournaient dans l’État après que beaucoup aient fui au plus fort de la pandémie.

Mais, dans un revirement marqué, Cuomo a admis lors d’une conférence de presse le 10 décembre qu’il « croyait[s] nous allons devoir augmenter les impôts ».

« Si Washington nous en donne une partie, alors nous allons devoir refaire un budget », a déclaré Cuomo.

«Nous allons devoir augmenter les impôts – je pense que nous allons devoir augmenter les impôts, en fin de compte, en tout cas. La question est de savoir combien d’impôts?

Stewart-Cousins ​​a déclaré dans une déclaration au Journal qu’elle travaillait avec l’Assemblée « pour s’assurer que toute action que nous entreprendrons contribue à faire face à la gravité de la crise actuelle ».

Un responsable de l’État familier avec les négociations a déclaré que l’équipe du sénateur Stewart-Cousins ​​prévoyait d’annuler les nouveaux taux d’imposition à un moment donné en 2020 pour les New-Yorkais gagnant 2 millions de dollars ou plus de revenus annuels, a rapporté le Journal.

Un autre responsable a déclaré au média que les négociateurs de l’Assemblée envisageaient de mettre en œuvre une hausse des impôts sur les personnes gagnant 1 million de dollars ou plus.

Si les New-Yorkais gagnant 1 million de dollars ou plus sont imposés à 10,75%, comme dans le New Jersey, cela pourrait générer 5,28 milliards de dollars pour aider à combler le déficit, selon le Fiscal Policy Institute.

Si de nouvelles tranches d’imposition sont introduites pour les salariés de 5 millions de dollars, 10 millions de dollars et 100 millions de dollars – ce que les membres de l’Assemblée proposent depuis des années – le FPI estime que 2 milliards de dollars supplémentaires pourraient être générés.

Bien que cela puisse aider à sauver l’État de la ruine financière à court terme, on craint de plus en plus que les augmentations d’impôts conduisent davantage de résidents riches à quitter l’État.

Des milliers d’habitants de New York ont ​​fui Manhattan et Brooklyn plus tôt cette année, alors que la ville était l’épicentre COVID-19 du monde.

En mai, environ 420 000 des 1 à 2% les plus riches de la ville – qui sont responsables de la moitié des impôts sur le revenu de l’État – étaient partis.

Beaucoup ont afflué vers leurs résidences secondaires dans les Hamptons ou dans le nord de l’État, tandis que d’autres ont loué ou acheté de nouvelles propriétés, abandonnant leurs appartements coûteux en ville, craignant une hausse des impôts.

En juillet, une «Marche sur les milliardaires» a eu lieu dans la ville avec des pancartes appelant Cuomo à «taxer les riches».

Près de la moitié des revenus de l’État provient de son impôt sur le revenu des particuliers, qui devrait rapporter environ 60 milliards de dollars avant les remboursements au cours des exercices en cours et à venir, selon les documents budgétaires.

Et plus de la moitié des 50 milliards de dollars d’impôt sur le revenu des particuliers perçus proviennent de seulement 188 000 salariés, selon le bureau du budget de l’État.

Selon les estimations du Manhattan Institute, si 5% des salariés de New York avec 100 000 dollars ou plus partent, Albany perdra 933 millions de dollars de recettes fiscales.

Ainsi que New York, les 1% les plus riches fuient également d’autres régions coûteuses du pays telles que Los Angeles et la Silicon Valley, car le travail à distance devient la nouvelle norme à mettre en place à Miami et au Texas, où les taux d’imposition sont moins chers.