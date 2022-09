CANBERRA, Australie (AP) – Les législateurs d’un État australien doivent prêter allégeance au roi Charles III mardi dans une bizarrerie juridique qui souligne à quel point le processus de rupture des liens constitutionnels entre l’Australie et le monarque britannique pourrait devenir compliqué.

Le gouvernement australien de centre-gauche du Parti travailliste veut qu’un président australien remplace le monarque britannique à la tête de l’État. La mort de la reine Elizabeth II la semaine dernière après un règne de 70 ans est considérée par beaucoup comme une occasion idéale de changement.

Mais le processus judiciaire à Victoria, le deuxième État le plus peuplé d’Australie et nommé d’après le monarque du XIXe siècle, la reine Victoria, souligne à quel point chaque État a sa propre relation unique avec le nouveau monarque, le roi Charles III.

Le serment ou l’affirmation d’allégeance des législateurs dans les autres États et au Parlement australien passe de la défunte reine à son fils aîné.

Victoria exige un nouveau serment au successeur d’un monarque décédé avant que les législateurs ne puissent voter sur des motions ou des lois – une procédure qu’un expert a qualifiée de “bizarre stupide”.

“Ils ont une clause dans leur constitution qui ne devrait pas être là”, a déclaré George Williams, un avocat constitutionnel de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud.

« Vraiment, vous n’en avez pas besoin. Vous devriez prêter serment… aux héritiers et successeurs du monarque », comme cela se produit au Parlement australien, a déclaré Williams.

Les Australiens ont voté lors d’un référendum en 1999 contre l’Australie devenant une république et rompant ses liens constitutionnels avec son ancien maître colonial.

Si ce référendum avait réussi à établir un président australien, les États devraient finalement faire le même pas, a déclaré Williams.

Williams ne considérait pas qu’une république australienne avec des monarchies d’État serait durable à long terme.

“Ce serait symboliquement chargé et assez gênant et n’aurait pas beaucoup de sens non plus d’être une nation républicaine et d’avoir des monarchies d’État”, a déclaré Williams.

“Je ne pense pas que quiconque penserait que cela durerait très longtemps, mais c’est au moins une possibilité théorique”, a ajouté Williams.

Le professeur de droit de l’Université d’Adélaïde, Greg Taylor, a déclaré que la possibilité pour les États de résister à la fin de leurs liens avec le monarque n’était pas une raison pour que l’Australie ne organise pas un deuxième référendum sur la création d’une république.

“Il y a de très bonnes raisons de ne pas le faire, mais ‘c’est trop dur’ n’en fait pas partie”, a déclaré Taylor.

Il a dit que l’Empire allemand de 1871 à 1918 était un exemple de coalition de monarchies et de républiques.

« Donc, une telle chose est possible. Je pense personnellement que ce serait plutôt étrange », a déclaré Taylor, faisant référence à la possibilité que des monarchies d’État restent dans une république australienne.

Le monarque britannique est représenté dans toute la nation australienne par un gouverneur général qui est nommé par le monarque sur l’avis du premier ministre.

Le monarque est représenté dans chaque État par un gouverneur d’État nommé sur l’avis du premier ministre de l’État.

Le Territoire de la capitale australienne et le Territoire du Nord n’ont pas les mêmes droits que les États et leurs liens avec le monarque sont moins directs.

Rod Mcguirk, l’Associated Press