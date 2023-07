Les législateurs de l’Alabama sont divisés à la veille d’un important délai de redécoupage affectant les électeurs noirs

MONTGOMERY, Ala. (AP) – À la veille d’un délai judiciaire, les législateurs de l’Alabama sont toujours divisés jeudi sur la carte désignant les nouveaux districts du Congrès et se sont disputés sur ce qui constitue un district «d’opportunité» que l’État a reçu l’ordre de créer pour les électeurs noirs.

Les comités contrôlés par les républicains à la Chambre des représentants et au Sénat continuent de proposer des plans distincts qui augmentent le nombre d’électeurs noirs dans le 2e district du Congrès de l’État, mais ne parviennent pas à établir le deuxième district à majorité noire, comme le souhaitaient les plaignants qui ont remporté l’affaire de la Cour suprême le mois dernier.

Selon le plan du Sénat de l’État, le nombre d’électeurs noirs dans le 2e district du Congrès passerait d’environ 30 % à 38 % ; selon le plan de la maison, il passerait à 42 %.

« Nous pensons qu’il respecte la norme sur les droits de vote (loi) car nous avons suivi toutes les directives. En tant que district d’opportunités, personne ne sait quelle est la définition de l’opportunité. Ils ne nous ont pas donné (de définition) », a déclaré le sénateur Steve Livingston. Le sénateur républicain de Scottsboro a déclaré que la chambre avait estimé que 38% de la population d’électeurs noirs était suffisant pour respecter la directive du tribunal.

« J’ai donc une opportunité de perdre », a déclaré le chef de la minorité au Sénat, Bobby Singleton, un démocrate de Greensboro.

Les législateurs noirs ont fait valoir que ces chiffres rendraient impossible pour un candidat noir de gagner dans ce district et ne se conformeraient pas à la directive du tribunal de créer un deuxième district à majorité noire «ou quelque chose d’assez proche».

«Il n’y a aucun moyen que dans ce district – dont nous traitons ici dans deux – qu’un Afro-Américain ait une chance d’être élu. Ce n’est pas du tout possible », a déclaré le sénateur démocrate Rodger Smitherman de Birmingham.

Les législateurs des États sont confrontés à une date limite vendredi pour adopter de nouvelles lignes après que la Cour suprême des États-Unis a confirmé en juin la conclusion d’un panel de trois juges selon laquelle la carte actuelle de l’État – avec un district à majorité noire sur sept dans un État à 27% noir – viole probablement la loi fédérale sur les droits de vote.

Les républicains de l’État, qui ont hésité à créer un district à tendance démocrate, s’engagent dans un pari à gros enjeux que le panel acceptera leur proposition, arguant que l’échelle compacte des districts satisfait aux principes de redécoupage, ou que l’État l’emportera dans un deuxième tour d’appels.

Le panel qui a émis une injonction préliminaire bloquant l’utilisation de la carte existante a déclaré en 2022 que l’Alabama devrait avoir « soit un district supplémentaire du Congrès à majorité noire, soit un district supplémentaire dans lequel les électeurs noirs ont autrement la possibilité d’élire un représentant de leur choix ». Les juges ont ajouté que toute carte devrait inclure deux districts où « les électeurs noirs comprennent soit une majorité en âge de voter, soit quelque chose d’assez proche ».

La signification des termes « assez proche » et « opportunité » a dominé une grande partie du débat législatif.

« Nous avons des informations qui viennent du tribunal. Nous avons eu des informations provenant des juges, mais une grande partie de cela est spéculative quant à ce qu’ils voulaient dire », a déclaré jeudi aux journalistes le président du Sénat, Pro Tem Greg Reed, le chef républicain du Sénat.

Reed a déclaré que les législateurs travaillaient à un compromis entre les plans de la State House et du Sénat, et que les législateurs respecteraient « absolument » la date limite de vendredi.

Une fois qu’une nouvelle carte GOP est approuvée, le combat reviendra rapidement sur les tribunaux. Un sénateur de l’État démocrate a émis l’hypothèse que les républicains de l’Alabama cherchaient une autre contestation de la loi sur les droits de vote devant la Cour suprême des États-Unis.

« Je pense que le procureur général (de l’Alabama) met en place une guerre avec la section 2 (de la loi sur les droits de vote) afin qu’une fois de retour, ils puissent avoir une vraie chance de vider la section 2. C’est juste mon instinct », a déclaré Singleton.

Les plaignants qui ont gagné l’affaire de la Cour suprême ont déclaré qu’ils contesteraient l’une ou l’autre des propositions si elles étaient adoptées.

Scott Douglas, directeur exécutif des ministères du Grand Birmingham et plaignant dans l’affaire, a déclaré que les législateurs n’avaient « apparemment rien appris de leur défaite à la Cour suprême, la législature a proposé une autre carte qui dilue le pouvoir électoral des Alabamiens noirs ».

—-

L’écrivain d’Associated Press, Jeff Amy, a contribué.

—-

Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées pour améliorer sa couverture explicative des élections et de la démocratie. En savoir plus sur l’initiative démocratique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Kim Chandler, l’Associated Press