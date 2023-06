Les législateurs de l’Alabama se réuniront pour redessiner les cartes La Cour suprême des États-Unis déclarée injuste envers les électeurs noirs

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le gouverneur de l’Alabama a organisé mardi une session législative spéciale pour redessiner les cartes des districts du Congrès que la Cour suprême des États-Unis a déclarées injustes pour les électeurs noirs.

Le gouverneur Kay Ivey a fixé la session du 17 juillet pour l’Assemblée législative de l’Alabama contrôlée par les républicains après que la Haute Cour a confirmé la décision d’un panel de trois juges selon laquelle l’État a illégalement dilué le pouvoir politique des électeurs noirs en n’ayant qu’un seul district du Congrès à majorité noire. Le panel de trois juges a donné aux législateurs jusqu’au 21 juillet pour soumettre une carte redessinée pour examen ou le tribunal dessinera la sienne.

« La législature de l’Alabama a une chance de le faire avant la date limite du tribunal du 21 juillet », a déclaré Ivey dans un communiqué. « Notre législature connaît notre État, notre peuple et nos districts mieux que les tribunaux fédéraux ou les groupes d’activistes. »

La Cour suprême des États-Unis a confirmé ce mois-ci la conclusion du panel selon laquelle l’Alabama avait probablement violé la loi sur les droits de vote avec une carte du Congrès qui ne comptait qu’un seul district à majorité noire sur sept dans un État où plus d’un habitant sur quatre est noir. Le panel a déclaré dans sa décision de 2022 que l’Alabama devrait avoir « deux districts dans lesquels les électeurs noirs comprennent soit une majorité en âge de voter, soit quelque chose d’assez proche ».

« J’espère que c’est un moment où nos élus choisissent de mettre l’Alabama du bon côté de la loi sur les droits de vote », a déclaré Evan Milligan, le principal plaignant dans le procès qui a conduit à l’ordonnance de redécoupage, a déclaré dans un téléphone. entretien. « Nous consacrons beaucoup de temps, d’énergie, d’argent à lutter contre des choses qui profiteraient vraiment à beaucoup de gens. »

La décision de la Cour suprême met en place la première refonte importante de ses districts du Congrès en Alabama depuis 1992, lorsque l’Alabama a été ordonné par les tribunaux de créer son premier district à majorité noire.

Le Comité législatif sur la redistribution, qui rédigera les lignes à examiner par les législateurs lors de la session extraordinaire, a tenu sa première audience publique mardi. Le président de la Chambre Pro Tempore Chris Pringle, qui est coprésident du comité, a déclaré avoir déjà reçu des dizaines de cartes proposées.

Les plaignants dans l’affaire ont proposé une nouvelle carte qui, selon eux, serait conforme à l’ordonnance du tribunal et à la loi sur les droits de vote. Il redessinerait le 2e district du Congrès de l’État, désormais représenté par le représentant républicain Barry Moore, pour créer ce qui est décrit comme un district « d’opportunité », car cela donnerait aux électeurs noirs, qui représentent désormais 50 % de la population en âge de voter, une plus grande opportunité. pour élire un candidat de son choix. Le district proposé s’étendrait vers l’ouest et engloberait certains comtés de la ceinture noire et certaines parties du comté de Mobile.

« Nous exhortons le comité de redécoupage et la législature de l’Alabama à adopter cette carte afin que nous puissions faire avancer ce processus et être prêts pour notre prochaine élection », a déclaré au comité Benard Simelton, président de la section Alabama de la NAACP.

Cependant, le chef de longue date de l’Alabama Democratic Caucus, une organisation politique pour les démocrates noirs, a déclaré qu’il craignait que cela ne soit pas allé assez loin pour créer un « district noir sûr ».

« À moins que nous ayons une population en âge de voter majoritaire – une population importante – nous n’aurons rien. Je ne suis en colère contre personne, mais vous devez être réel », a déclaré Joe Reed au comité.

Les plaignants dans un procès de redécoupage séparé ont déposé leur propre carte proposée, et les membres du public ont également soumis des plans proposés.

Les républicains détiennent une majorité déséquilibrée à l’Assemblée législative de l’Alabama et ont le nombre nécessaire pour adopter un plan à volonté. Mais ils doivent également approuver quelque chose qui sera jugé satisfaisant par le tribunal.

« Nous examinons tout maintenant et tout ce qui a été soumis par le public et les plaignants », a déclaré Pringle lundi. Le comité se réunira à nouveau le mois prochain.

Le représentant Chris England, membre démocrate du comité, a déclaré après la réunion qu’il craignait que les législateurs ne se concentrent pas suffisamment sur la directive du tribunal.

«Cela ressemble un peu au jour de la marmotte. Nous faisons les mêmes choses qui nous ont mis dans l’eau chaude. J’espère qu’à un moment donné, nous verrons des changements fondamentaux où le respect de la loi sur le droit de vote et de l’ordonnance de la Cour suprême et de l’ordonnance du tribunal de district dominera sur la politique et tout ce qui nous éloignera de l’objectif que la Cour suprême nous a assigné « , a déclaré l’Angleterre.