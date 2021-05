Les législateurs de l’Alabama approuvent le projet de loi sur la marijuana médicale après des votes historiques

MONTGOMERY, Ala. – La législature de l’Alabama a donné jeudi son approbation finale à un projet de loi qui créerait un programme de marijuana médicale à l’échelle de l’État, après deux votes historiques et un débat à la Chambre s’étalant sur plus de deux jours.

La Chambre des représentants de l’Alabama a voté 68 contre 34 pour approuver la mesure, parrainée par le sénateur d’État Tim Melson, R-Florence, malgré une longue obstruction d’une demi-douzaine d’opposants dévoués qui a retardé le vote du projet de loi mardi. Le Sénat de l’État a approuvé les modifications du projet de loi jeudi soir sur un vote de 20 à 9.

Le représentant d’État Mike Ball, R-Madison, un défenseur de longue date du cannabis médical qui a traité le projet de loi à la Chambre, avait les larmes aux yeux en s’adressant aux journalistes après le vote de la Chambre.

« C’est juste un jour heureux pour moi et un lourd fardeau a été levé », a-t-il déclaré.

Gina Maiola, porte-parole du gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, a écrit jeudi soir que le gouverneur « avait hâte de revoir en profondeur » le projet de loi.

« Nous apprécions le débat de l’Assemblée législative sur le sujet », indique le communiqué. « C’est certainement une question émotionnelle. Nous sommes sensibles à cela et lui donnerons la diligence qu’elle mérite. »

Le projet de loi de Melson autoriserait l’utilisation du cannabis médical pour environ une douzaine de conditions, y compris le cancer, la douleur chronique, la dépression; l’anémie falciforme; maladies en phase terminale et VIH / SIDA. Les patients auraient besoin de l’approbation du médecin pour utiliser de la marijuana médicale, qui ne pouvait être obtenue que dans des dispensaires spéciaux, et devraient acheter une carte de cannabis médical, ne coûtant pas plus de 65 $ par an.

Le projet de loi interdit de fumer, de vapoter ou d’ingérer du cannabis dans les produits de boulangerie. Il peut être consommé sous forme de comprimés, de capsules, de gélatines ou d’huiles vaporisées. Le projet de loi exige que tous les bonbons au cannabis fabriqués aient une seule saveur.

Melson a déclaré le mois dernier qu’il s’attendait à ce que le cannabis médical soit disponible dans l’État à l’automne 2022, une évaluation que Ball a approuvée.

Le vote a reflété une transformation majeure d’une question qui était autrefois aussi populaire à l’Assemblée législative que les volontaires du Tennessee. La représentante d’État Laura Hall, D-Huntsville, a noté lors du débat de jeudi qu’elle avait présenté un projet de loi sur le sujet il y a plus de 20 ans en l’honneur de son fils Darren Wesley ‘Ato’ Hall, décédé du sida. Hall a déclaré que son fils avait des problèmes avec l’AZT, alors un traitement courant pour la maladie.

«J’ai toujours cru que s’il y avait eu autre chose qu’il aurait pu prendre, quelque chose qu’il aurait pu prendre, il vivrait peut-être aujourd’hui», a-t-elle déclaré.

La chambre a ajouté le nom du fils de Hall au titre du projet de loi après un amendement du représentant d’État Juandalynn Givan, D-Birmingham.

L’ancienne représentante de l’Alabama, Patricia Todd, D-Birmingham, a présenté un projet de loi sur la marijuana médicale en 2013, qui a remporté le «Shroud Award» de cette année, décerné au «projet de loi le plus mortel» présenté à la Chambre cette session. Todd a déclaré jeudi que l’adoption de la loi de Carly en 2014 et de la loi de Leni en 2016, permettant aux familles inscrites à une étude de l’UAB d’utiliser l’huile de cannabidiol (CBD) pour leurs enfants, a ouvert la porte au projet de loi.

«Les gens ne comprenaient pas la marijuana», a déclaré Todd. « Beaucoup a été fait depuis. De toute évidence, l’adoption de la loi de Carly a ouvert la conversation sur les propriétés médicales. »

Le Sénat, qui a approuvé des versions du projet de loi de Melson en 2019 et 2020, a adopté le projet de loi avec peu de débats en février. Mais le processus à la Chambre a été difficile. Le projet de loi a été soumis à deux comités, au lieu du comité habituel.

Les comités de la justice et de la santé de la Chambre ont apporté des modifications à la législation, principalement en ce qui concerne la distribution de l’argent soulevé par le projet de loi ou les conditions couvertes, mais n’ont pas touché au cœur de la législation et ont rejeté plusieurs propositions d’amendements du procureur général Steve Marshall qui, selon Melson, auraient été vidée La législation.

Le président de la Chambre de l’Alabama, Mac McCutcheon, R-Monrovia, a mis le projet de loi à l’ordre du jour de la Chambre de mardi. Le projet de loi a passé deux votes au sol avec des marges confortables et a semblé avoir un large soutien des démocrates et des républicains. Mais un petit groupe de législateurs du GOP – qui comprenait des représentants d’État Mike Holmes, R-Wetumpka; Reed Ingram, chemin R-Pike; Charlotte Meadows, R-Montgomery et Rich Wingo, R-Tuscaloosa – obstrués à la législation pendant des heures, lançant de multiples attaques contre elle.

Le groupe d’obstruction a affirmé que le projet de loi était anti-Alabamien; ouvrirait la porte à la marijuana à des fins récréatives (que le projet de loi interdit) ou avait été présentée trop rapidement à l’Assemblée législative. Les attaques sont devenues entièrement dilatoires à mi-chemin du débat de neuf heures, mais environ une demi-douzaine de législateurs ont fini par retarder un vote sur la législation.

McCutcheon a déclaré après le vote de mardi qu’il n’y avait pas eu de tentatives sérieuses pour cloturer les individus. Alors que les républicains de la Chambre cloturent souvent les démocrates engagés dans des flibustiers, ils sont très réticents à faire de même avec les autres républicains.

Le débat de jeudi sur le projet de loi a duré relativement peu de deux heures et demie et il n’y a pas eu d’obstruction systématique comme il y en avait eu mardi. Les partisans ont réussi à exclure du projet de loi ce qu’ils considéraient comme des amendements hostiles et ont critiqué les suggestions des opposants selon lesquelles la loi interdirait la marijuana à des fins récréatives. Givan a affirmé jeudi avoir eu une conversation avec un « weed man » sur le sujet.

« Ce projet de loi n’a aucun effet sur eux et sur les vrais fumeurs d’herbe dans l’état de l’Alabama », a-t-elle déclaré.

Certains démocrates ont déclaré que le projet de loi aurait dû aller plus loin, dans des conditions couvertes; remédier aux inégalités dans les poursuites relatives à la marijuana ou contrôler le prix du cannabis médical. La représentante de l’Alabama, Merika Coleman, D-Birmingham, s’est opposée à une initiative antérieure du Comité de la santé de la Chambre visant à retirer le syndrome prémenstruel et la ménopause de la liste des affections couvertes.

« Je suis tellement déçu que nous ayons un amendement qui vise à exclure les femmes qui représentent 51% de la population de ce pays, de cet état, mais pas dans cet organe. »

La représentante de l’Alabama, Mary Moore, D-Birmingham, a déclaré que les pauvres et les travailleurs ne seraient pas en mesure de se payer du cannabis médical, «tout comme les soins de santé pour les pauvres et les travailleurs, parce qu’ils n’en ont pas les moyens».

Ball a reconnu les préoccupations au cours du débat et en parlant avec les journalistes par la suite. Il a déclaré que le prix élevé était dû au fait que la marijuana était classée comme drogue de l’annexe I par le gouvernement fédéral, en tant que substance présentant un risque élevé d’abus et aucune propriété médicale connue. (Les modifications du budget fédéral empêchent le ministère de la Justice des États-Unis de poursuivre les programmes d’État de marijuana à des fins médicales.)

«C’est un point de départ», a-t-il déclaré. « Comme cela devient de plus en plus courant dans la pratique médicale, le prix baissera probablement. »

