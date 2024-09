Les législateurs de la ville de New York approuvent un projet de loi visant à étudier l’esclavage et les réparations

NEW YORK — Les législateurs de la ville de New York ont ​​approuvé jeudi une loi visant à étudier le rôle important de la ville dans l’esclavage et à envisager des réparations aux descendants des personnes réduites en esclavage.

Si elle est promulguée, la série de projets de loi adoptés par le conseil municipal suivrait les traces de plusieurs autres municipalités à travers les États-Unis qui ont cherché des moyens de faire face à l’histoire sombre du pays, ainsi qu’à une commission distincte de l’État de New York qui a commencé à fonctionner cette année.

New York a complètement aboli l’esclavage en 1827. Mais les entreprises, y compris les prédécesseurs de certaines banques modernes, ont continué à bénéficier financièrement de la traite des esclaves — probablement jusqu’en 1866. Les législateurs à l’origine des propositions ont noté que les préjudices causés par l’institution sont encore ressentis par les Noirs américains aujourd’hui.

« Le mouvement de réparation est souvent mal compris comme un simple appel à une compensation », a déclaré jeudi au conseil municipal Farah Louis, membre du conseil municipal et démocrate qui a parrainé l’un des projets de loi. Elle a expliqué que les formes systémiques d’oppression continuent d’avoir un impact sur les gens à travers le redlining, le racisme environnemental et les services dans les quartiers à prédominance noire qui sont sous-financés.

Les projets de loi doivent encore être signés par le maire démocrate Eric Adams. La mairie a manifesté son soutien dans un communiqué, qualifiant la législation de « nouvelle étape cruciale vers la lutte contre les inégalités systémiques, la promotion de la réconciliation et la création d’un avenir plus juste et plus équitable pour tous les New-Yorkais ».

Ces projets de loi demanderaient à la Commission sur l’équité raciale de la ville de proposer des solutions aux séquelles de l’esclavage, notamment des réparations. Ils créeraient également un processus de vérité et de réconciliation pour établir les faits historiques concernant l’esclavage dans l’État.

L’une des propositions exigerait également que la ville installe un panneau d’information sur Wall Street à Manhattan pour marquer le site Le premier marché aux esclaves de New Yorkqui a fonctionné entre 1711 et 1762. Un panneau a été placé à proximité en 2015, mais le défenseur public Jumaane D. Williams, un démocrate qui a parrainé la législation, a déclaré que son emplacement était inexact.

La commission travaillerait avec la commission d’état existantequi envisage également la possibilité de réparations. Un rapport du panel d’État, qui a tenu sa première réunion publique fin juillet, est attendu début 2025. La municipalité n’aura pas besoin de formuler de recommandations avant 2027.

La commission de la ville a été créée à partir de une initiative de justice raciale de 2021 pendant l’administration du maire de l’époque, Bill de Blasio, qui recommandait également à la ville de suivre les données sur le coût de la vie et d’ajouter un engagement à remédier aux « préjudices passés et actuels » au préambule de la charte de la ville.

« Votre appel et celui de vos ancêtres en faveur de réparations n’ont pas été ignorés », a déclaré Linda Tigani, directrice exécutive de la commission pour l’équité raciale, lors d’une conférence de presse avant le vote du conseil.

Une analyse d’impact financier des projets de loi a estimé que les études coûteraient 2,5 millions de dollars.

New York est la dernière ville à étudier les réparations. Tulsa, dans l’Oklahoma, où un massacre notoire de résidents noirs a eu lieu en 1921, a annoncé une commission similaire le mois dernier.

Evanston, dans l’Illinois, est devenue la première ville à offrir des réparations Les résidents noirs et leurs descendants en 2021y compris la distribution de certains paiements de 25 000 $ en 2023, selon PBSL’admissibilité était fondée sur le préjudice subi en raison des politiques ou pratiques discriminatoires de la ville en matière de logement.

San Francisco a approuvé les réparations en février, mais le maire a ensuite coupé les fonds, déclarant que les réparations devrait plutôt être menée par le gouvernement fédéral. La Californie a budgété 12 millions de dollars pour une programme de réparations cela incluait d’aider les résidents noirs à rechercher leur ascendance, mais cela a été rejeté par la législature de l’État ce mois-ci.