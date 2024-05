Les législateurs de la Chambre se rendent à Taiwan alors que la Chine avertit les États-Unis de rester à l’extérieur

{{#rendered}} {{/rendered}}

TAIPEI, TAIWAN – Un groupe de législateurs de la Chambre des représentants est à Taiwan cette semaine pour rencontrer ses nouveaux élus, malgré les avertissements de la Chine de rester en dehors de la région et alors que Pékin intensifie ses exercices militaires autour de l’île.

Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Michael McCaul, républicain du Texas, dirige ce voyage diplomatique de plusieurs jours, qui a lieu une semaine après l’entrée en fonction du président Lai Ching-te et de ses adjoints, avec un discours de défi soulignant l’indépendance de Taiwan vis-à-vis du Parti communiste chinois au pouvoir à Pékin. (PCC).

« Diriger ce CODEL historique et bipartisan à Taiwan – la première délégation du Congrès américain à rencontrer les responsables nouvellement élus de Taiwan – envoie un signal au Parti communiste chinois selon lequel les États-Unis sont aux côtés du peuple de Taiwan et s’efforceront de maintenir le statu quo. à travers le détroit de Taiwan », a déclaré McCaul à Fox News Digital. « J’ai hâte de rencontrer de hauts dirigeants de Taiwan et des membres de la société civile pour continuer à renforcer nos relations bilatérales sur tous les fronts. »

Le groupe bipartisan comprend également le représentant Young Kim, R-Calif., président du sous-comité du panel pour l’Indo-Pacifique, ainsi que les représentants Andy Barr, R-Ky., Jimmy Panetta, D-Calif., Chrissy Houlahan, D- Pa., et Joe Wilson, RS.C.

Panetta a déclaré à Fox News Digital que le voyage avait envoyé un message critique en faveur de la démocratie dans le monde entier.

« Les démocraties du monde entier doivent s’unir pour défendre nos valeurs et libertés communes », a déclaré Panetta. « Cette délégation bipartite à Taiwan est une démonstration de ce partenariat nécessaire. J’ai hâte de féliciter le président Lai Ching-te pour sa récente investiture et de continuer à renforcer les liens entre nos deux nations en gardant un œil sur les défis et les opportunités qui nous attendent dans la région. »

L’armée chinoise, quant à elle, a exercé une démonstration de force menaçante lors d’exercices impliquant « des assauts maritimes, des frappes terrestres, des défenses aériennes et anti-sous-marines dans l’espace aérien et les eaux au nord et au sud de l’île de Taiwan », a déclaré jeudi le ministère de la Défense de Pékin.

Le ministère de la Défense de Pékin a déclaré que les exercices comprenaient « la prise conjointe du contrôle complet du champ de bataille et des frappes conjointes de précision sur des cibles clés » et constituaient « une punition sévère pour les actes séparatistes des forces de l’« indépendance de Taiwan » et un avertissement sévère contre l’ingérence et la provocation de l’extérieur. les forces. »

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré avoir repéré vendredi 49 avions militaires chinois et 19 navires de la marine chinoise opérant autour de l’île. Il a qualifié les exercices chinois de « provocation irrationnelle ».

Dans son discours inaugural, le président taïwanais Lai a déclaré qu’il ne cherchait « ni à céder ni à provoquer » Pékin, mais s’est engagé à rester ferme contre l’empiétement de la Chine.

Le gouvernement chinois a réprimandé le nouveau dirigeant et un haut responsable du PCC a directement averti les législateurs américains de ne pas le rencontrer ni d’autres responsables du gouvernement taïwanais.

« Toute visite de membres du Congrès à Taiwan violerait gravement le principe d’une seule Chine… s’ingérerait dans les affaires intérieures de la Chine, porterait atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine et enverrait un signal très erroné aux forces séparatistes de l’indépendance de Taiwan », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Wang Wenbin a déclaré à la fin de la semaine dernière.

Wenbin a appelé les États-Unis à mettre fin aux communications diplomatiques officielles avec Taiwan, « sinon, toutes les conséquences qui en découleront devront être supportées par les États-Unis ».