Les législateurs de la Chambre examinent le crédit d’impôt pour la rétention des employés à l’ère de la pandémie

Le commissaire de l’IRS, Daniel Werfel, témoigne devant une audience du comité sénatorial des finances le 15 février 2023. Kévin Lamarque | Reuter

L’examen d’un crédit d’impôt à l’ère de la pandémie s’est intensifié cette semaine alors que les législateurs, l’IRS et les fiscalistes cherchaient des solutions pour la vague de petites entreprises qui réclamaient à tort l’allégement fiscal. Le crédit de rétention des employés, ou ERC, a été promulguée en 2020 pour soutenir les petites entreprises touchées par les fermetures pendant la pandémie de Covid-19 et vaut des milliers de dollars par employé. Il est encore temps pour les entreprises éligibles de modifier les déclarations et de réclamer des crédits, ce qui a déclenché une industrie artisanale d’entreprises, appelées « usines ERC », poussant le crédit aux entreprises qui peuvent ou non être éligibles. « Bien qu’il s’agisse d’une excellente opportunité et d’une bouée de sauvetage indispensable pour les petites entreprises, elle est pleine de fraudes », a déclaré Roger Harris, président du cabinet comptable et fiscal Padgett Advisors, s’exprimant devant un comité des voies et moyens de la Chambre. audience Jeudi. En savoir plus sur les finances personnelles :

L’IRS arrête la plupart des visites inopinées aux contribuables

L’IRS pèse les conseils pour le crédit d’impôt pour la rétention des employés

Comment savoir si votre entreprise est admissible au crédit d’impôt pour la rétention des employés « Chaque fois que cette somme d’argent est distribuée par le biais du système fiscal, les mauvais acteurs se présentent, et ils se sont présentés en grand nombre », a-t-il déclaré. Depuis le 26 juillet, l’IRS a ditil avait environ 506 000 déclarations de cotisations sociales modifiées sous forme de formulaire 941-X non traitées. Alors que l’IRS traite son arriéré de déclarations modifiées non traitées, on ne sait pas combien de petites entreprises ont pu demander le crédit à tort. Mais un futur audit « pourrait les ruiner », selon Harris. L’IRS a reçu plus de 2,5 millions de demandes ERC depuis le début du programme, mais le traitement a ralenti en raison de la « complexité des déclarations modifiées », selon l’agence.

« La joie d’obtenir l’argent pourrait très rapidement être remplacée par la réalité terrifiante que, parce que vous n’étiez pas éligible, vous pourriez être mis en faillite en raison du montant d’argent que vous devez maintenant au gouvernement fédéral », a déclaré Harris. Selon Pat Cleary, président et chef de la direction de la National Association of Professional Employer Organizations, qui a également témoigné à la Chambre, le véritable arriéré de réclamations de l’ERC peut être considérablement plus élevé en raison des organisations professionnelles d’employeurs, ou PEO, qui fournissent des avantages sociaux et d’autres services de ressources humaines. audience. En effet, une seule réclamation PEO peut représenter de nombreuses petites entreprises.

L’IRS déclare que les demandes légitimes d’ERC sont en baisse

L’IRS a émis plusieurs avertissements sur les « régimes ERC » et a ajouté la question au sommet de son « Sale douzaine» liste des arnaques fiscales pour 2023. Cette semaine, l’agence a indiqué avoir « intensifié le travail d’audit et d’enquête criminelle » dans ce domaine. « Plus nous nous éloignons de la pandémie, plus nous pensons que le pourcentage de réclamations légitimes qui arrivent diminue », a déclaré le commissaire de l’IRS, Danny Werfel, lors de la Forum national sur la fiscalité de l’IRS à Atlanta cette semaine. « Au lieu de cela, nous continuons à voir de plus en plus d’allégations douteuses arriver suite à l’assaut du marketing trompeur des promoteurs poussant les entreprises à postuler. »

Plus nous nous éloignons de la pandémie, nous pensons que le pourcentage de réclamations légitimes qui arrivent diminue. Danny Werfel Commissaire du fisc

Actuellement, les petites entreprises ont jusqu’au 15 avril 2024 pour modifier les déclarations pour 2020 et jusqu’au 15 avril 2025 pour modifier les déclarations pour 2021. « Cela soulève des inquiétudes futures », et l’agence envisage une date de fin plus rapprochée, a déclaré Werfel.

Les professionnels de la fiscalité ont besoin d’une « solution concrète »

Pendant ce temps, des questions persistent pour les fiscalistes qui répondent aux questions des petites entreprises sur les demandes d’ERC. « En tant que praticiens, nous avons besoin de conseils », a déclaré Larry Gray, expert-comptable agréé et associé chez AGC CPA, dans témoignage écrit pour l’audience de la Chambre. « Nous avons besoin de conseils pour pouvoir montrer clairement à nos clients pourquoi ils sont éligibles ou non. »