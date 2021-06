Les législateurs de la Chambre envisagent 6 projets de loi visant les grandes technologies

Les législateurs de la Chambre ont entamé mercredi le processus d’examen d’un paquet législatif qui réviserait les lois antitrust du pays dans le but de limiter le pouvoir d’Amazon, Apple, Facebook et Google.

Au cours de la journée, les membres du comité judiciaire de la Chambre devraient voter sur six projets de loi qui pourraient empêcher les géants de la technologie de donner la priorité à leurs propres produits en ligne, les obliger à rompre certaines parties de leurs activités et générer plus de ressources pour les forces de l’ordre. agences qui contrôlent la Silicon Valley. Les législateurs sceptiques peuvent proposer des amendements aux projets de loi ou s’opposer catégoriquement aux mesures.

Le comité a procédé à son premier vote en début d’après-midi, votant en faveur d’un projet de loi qui augmenterait le montant que les entreprises verseraient aux agences gouvernementales lors de l’approbation de certaines fusions. Cet argent pourrait financer une application plus agressive des lois antitrust, disent ses partisans.

Le projet de loi a été rejeté par le comité avec 29 législateurs en faveur et 12 contre. Tous les démocrates présents ont voté en faveur du projet de loi et cinq républicains les ont rejoints. Même si elle est considérée comme l’une des moins controversées des six mesures, les législateurs ont tout de même débattu de la législation pendant des heures et examiné plusieurs propositions d’amendements.