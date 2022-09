Les législateurs de la Californie approuvent un plan de soins de santé mentale pour les sans-abri

SACRAMENTO, Californie (AP) – La Californie établira un nouveau programme judiciaire pour orienter – voire forcer – les sans-abri souffrant de troubles mentaux graves vers un traitement après que les législateurs ont donné mercredi leur approbation finale à une proposition présentée en mars par le gouverneur démocrate Gavin Newsom.

Le Sénat a accepté à l’unanimité les modifications approuvées à l’Assemblée mardi soir, malgré les objections des défenseurs des libertés civiles qui craignent qu’elles ne soient utilisées pour forcer les résidents sans logement à recevoir des soins dont ils ne veulent pas.

Newsom a déclaré dans un communiqué que le passage “signifie l’espoir pour des milliers de Californiens souffrant de formes graves de maladie mentale qui languissent trop souvent dans nos rues sans le traitement dont ils ont désespérément besoin et qu’ils méritent”.

Les sans-abri souffrant de troubles mentaux graves circulent souvent dans les rues, les prisons et les hôpitaux, sans qu’une seule entité soit responsable de leur bien-être. Ils peuvent être détenus contre leur gré dans un hôpital psychiatrique jusqu’à 72 heures. Mais une fois stabilisée, une personne qui s’engage à continuer à prendre ses médicaments et à suivre les services doit être libérée.

La proposition obligera les comtés à mettre en place un tribunal civil spécial pour traiter les requêtes présentées par la famille, les premiers intervenants et d’autres au nom d’une personne diagnostiquée avec des troubles spécifiés, tels que la schizophrénie et d’autres troubles psychiatriques.

Le tribunal pourrait ordonner un plan d’une durée maximale de 12 mois et renouvelable pour 12 mois supplémentaires. Une personne faisant l’objet d’une accusation criminelle pourrait éviter d’être punie en suivant un plan de traitement en santé mentale. Une personne qui n’accepte pas un plan de traitement pourrait y être contrainte. Newsom a déclaré qu’il espérait que ces tribunaux arrêteraient les gens avant qu’ils ne tombent dans le système judiciaire pénal.

La Californie et ses gouvernements locaux dépensent des milliards de dollars pour essayer de résoudre le sans-abrisme chaque année, seulement pour que le public perçoive peu de progrès dans les rues. Newsom a déclaré que sa proposition tiendrait les comtés responsables ainsi que les personnes ayant besoin d’aide.

La proposition a reçu un large soutien des législateurs qui ont déclaré qu’il était clair que la Californie devait faire quelque chose contre la crise de santé mentale visible le long des autoroutes et dans les rues de la ville. Les partisans ont raconté des histoires déchirantes sur le fait de voir des êtres chers entrer et sortir de détentions psychiatriques temporaires, sans mécanisme pour les stabiliser dans un plan de traitement à long terme.

Suzette Martinez Valladares, membre de l’Assemblée républicaine, a déclaré que son cousin, un vétéran de la guerre du Vietnam, vivait dans la rue dans un camp de sans-abri avant sa mort.

“Je souhaite que ma famille ait les outils que ce projet de loi va apporter pour qu’il soit toujours en vie et avec nous”, a-t-elle déclaré. « Cela va sauver des vies. Il était temps.

D’autres législateurs ont soutenu le projet de loi à contrecœur.

“À quel moment la compassion prend-elle fin et notre désir de simplement faire sortir les gens de la rue et de notre vue publique commence-t-il?” a déclaré le membre de l’Assemblée Al Muratsuchi, un démocrate. « Je ne pense pas que ce soit un excellent projet de loi. Mais cela semble être la meilleure idée que nous ayons à ce stade pour essayer d’améliorer une situation horrible.

Les détracteurs de la législation ont soutenu que l’État manque de suffisamment de maisons, de lits de traitement, d’agents de proximité et de thérapeutes pour s’occuper de ceux qui ont besoin d’aide, sans parler des personnes obligées d’en prendre. Ils disent que les personnes qui choisissent d’accepter un traitement ont beaucoup plus de chances de réussir que celles qui y sont contraintes.

« Les Californiens sans logement n’ont pas besoin d’une infrastructure de surveillance qui les cible. Ils ont besoin d’un logement permanent avec services de soutien, d’une communauté, d’un but et de soins de santé », a déclaré James Burch, directeur adjoint de The Anti Police-Terror Project.

Newsom a jusqu’à fin septembre pour le signer.

Le projet de loi stipule que les comtés de Glenn, Orange, Riverside, San Diego, San Francisco, Stanislaus et Tuolumne doivent établir des tribunaux d’ici le 1er octobre 2023, les autres d’ici le 1er décembre 2024.

Les tribunaux pourraient infliger aux comtés une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 dollars par jour pour non-conformité, ce que les comtés jugent injuste s’ils ne bénéficient pas d’un soutien suffisant de la part de l’État en matière de logement et d’agents de santé comportementale.

___

Har a rapporté de San Francisco.

Janie Har et Adam Beam, Associated Press