Les législateurs de Floride espèrent aider le marché de l’assurance habitation en difficulté

TALLAHASSEE, Floride (AP) – Les législateurs de la Floride doivent se réunir lundi pour examiner les moyens de consolider le marché de l’assurance habitation en difficulté de l’État lors de la deuxième session spéciale de l’année consacrée au sujet.

Les législateurs envisagent une législation pour aider à maintenir la solvabilité des assureurs privés en créant un fonds de réassurance d’un milliard de dollars, en réduisant les frais de justice et en obligeant certains clients à quitter l’assureur de dernier recours créé par l’État et à revenir sur le marché privé. Cela obligerait également les assureurs à répondre plus rapidement aux réclamations et renforcerait la surveillance par l’État de la conduite des assureurs après les ouragans.

Le projet de loi de 123 pages sur l’assurance habitation a été déposé vendredi soir avant l’ouverture lundi d’une session qui devrait durer de trois à cinq jours tout en envisageant également un allégement de la taxe foncière pour les victimes de l’ouragan Ian et des réductions de péage pour les navetteurs fréquents.

La Floride a lutté pendant des années pour freiner la flambée des primes d’assurance habitation et conserver les assureurs privés dans un marché où les ouragans dévastateurs pèsent lourdement sur le coût des affaires. Six assureurs ont quitté l’État cette année.

L’ouragan Ian, qui s’est abattu sur la côte sud-ouest fin septembre et a causé des dommages considérables aux maisons et aux entreprises de tout l’État, a causé entre 40 et 70 milliards de dollars de pertes assurées.

Le projet de loi sur les assurances vise à s’appuyer sur la législation adoptée lors d’une session extraordinaire en mai, mais les dirigeants législatifs ont averti les résidents de ne pas s’attendre à des réductions rapides des taux de l’un ou l’autre ensemble de réformes.

Les législateurs voteront pour accélérer le processus de réclamation et éliminer les lois de l’État sur la cession des prestations, dans lesquelles les propriétaires cèdent leurs réclamations à des entrepreneurs qui gèrent ensuite les procédures avec les compagnies d’assurance.

La proposition obligerait également les personnes titulaires de polices d’assurance des biens des citoyens créées par l’État à payer une assurance contre les inondations et exigerait des déménagements vers des assureurs privés s’ils proposent une police jusqu’à 20% plus chère que les citoyens.

La législation supprimerait les frais d’avocat «à sens unique» pour l’assurance de biens, qui obligent les assureurs de biens à payer les frais d’avocat des assurés qui intentent avec succès des poursuites pour réclamations tout en protégeant les assurés de payer ces frais aux assureurs lorsqu’ils perdent.

La législation fournirait 1 milliard de dollars en fonds publics pour un programme visant à fournir aux transporteurs une réassurance contre les ouragans – une couverture achetée pour s’assurer qu’ils peuvent payer les réclamations. Il offrirait des tarifs “raisonnables” dans un marché où les entreprises se plaignent de la hausse des coûts.

Les projets de loi du Sénat et de la Chambre sur l’assurance habitation sont identiques, ce qui signifie que la mesure devrait passer par l’Assemblée législative dominée par les républicains.

Un autre projet de loi qui sera examiné au cours de la session extraordinaire prévoit un allégement de l’impôt foncier pour les personnes dont les maisons et les entreprises ont été rendues inhabitables par la tempête. Encore une fois, la Chambre et le Sénat ont une législation identique.

Les législateurs chercheront également à fournir des remboursements de 50% aux navetteurs qui paient plus de 35 péages en un mois et paient avec un transpondeur.

The Associated Press