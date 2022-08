Les législateurs de Caroline du Sud envisagent une interdiction quasi totale de l’avortement

COLUMBIA, SC (AP) – Un petit groupe de législateurs de Caroline du Sud a donné son approbation à une interdiction quasi totale de l’avortement qui n’inclut pas d’exceptions pour les grossesses causées par un viol ou un inceste.

Le vote 3-1 mardi – tous les républicains pour et le seul démocrate contre – organise une confrontation plus tard dans la journée sur l’opportunité d’envoyer le projet de loi restrictif à l’étage de la Chambre.

La Caroline du Sud a actuellement une interdiction de six semaines adoptée en 2021 qui est entrée en vigueur après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade en juin. Les législateurs républicains prévoient des sessions spéciales au cours du mois prochain pour envisager encore plus de restrictions.

Le projet de loi interdit tous les avortements sauf lorsque la vie de la mère est en danger. Il énumère un certain nombre d’urgences médicales différentes qui entreraient dans les exceptions.

La législation a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir atteindre le gouverneur républicain Henry McMaster, qui a déclaré qu’il ne voulait voir aucun avortement dans l’État.

Les opposants et les partisans ont déclaré que la proposition pourrait changer considérablement lors de son passage à l’Assemblée générale.

Certains républicains, en particulier au Sénat de Caroline du Sud, ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs de vouloir aller plus loin que la loi actuelle qui interdit les avortements après la détection d’une activité cardiaque chez le fœtus, généralement environ six semaines après la conception. Ils ont déclaré qu’un vote au Kansas empêchant les législateurs de demander davantage de restrictions et d’autres développements les ont amenés à réévaluer si une interdiction totale est une bonne idée en ce moment.

Mais le sous-comité des républicains à la Chambre mardi matin semblait prêt à laisser ce genre de discussion se dérouler au sein de la commission judiciaire plénière de la Chambre plus tard dans la journée.

Le représentant démocrate Spencer Wetmore a parcouru le projet de loi section par section, soulignant comment les médecins et les experts avec lesquels elle a parlé pensent que cela met la santé des femmes en danger.

L’adoption de ce projet de loi laissera « les médecins effrayés de pratiquer; les femmes ont peur de fonder une famille parce qu’elles craignent que cet État ne les criminalise si elles font une fausse couche ou, pire, les laissent saigner aux urgences pendant que l’avocat d’un hôpital décide si les médecins peuvent les aider », a déclaré Wetmore.

Elle a également déclaré que sans exception pour le viol et l’inceste, la Caroline du Sud met en danger la santé physique et mentale des femmes handicapées ou des jeunes filles violées.

Le représentant républicain John McCravy a déclaré que le projet de loi avait été soigneusement élaboré pour protéger la vie d’une mère tout en veillant à ce que “toutes les vies pré-nées soient protégées et toutes les vies innocentes soient protégées, quelles que soient les circonstances de la conception”.

Le projet de loi soutenu par les républicains ne fait rien non plus pour apporter plus de soins prénatals aux femmes enceintes, a déclaré Wetmore, soulignant que la Caroline du Sud se situe vers le bas des États-Unis en ce qui concerne le taux de mères qui meurent pendant la grossesse ou l’accouchement.

“Mais nous sommes trop occupés à parler de contrôler le corps des femmes pour faire quoi que ce soit qui garde réellement nos femmes et nos bébés en vie”, a déclaré Wetmore.

La représentante républicaine Sylleste Davis a déclaré qu’elle avait été enceinte cinq fois, dont trois se sont terminées par des fausses couches. Elle a dit qu’elle était consciente des problèmes que certaines femmes ont à propos du projet de loi, mais sa propre expérience l’a amenée à penser que l’État doit interdire l’avortement avec seulement l’exception de la vie en danger.

« Je crois que chaque vie est importante. Chaque vie compte et je crois que chaque vie est délibérée », a déclaré Davis.

À l’extérieur de l’immeuble de bureaux de la Chambre sur le terrain de Statehouse, une douzaine de manifestants de Planned Parenthood South Atlantic se sont rassemblés. Ils étaient plus nombreux que les forces de l’ordre, qui ont installé des clôtures et des barricades censées rester en place la majeure partie de la semaine.

La commission des affaires médicales du Sénat de Caroline du Sud prévoit mercredi une audience publique sur de nouvelles restrictions à l’avortement.

L’écrivain de l’Associated Press, James Pollard, a contribué à ce rapport.

Jeffrey Collins, l’Associated Press