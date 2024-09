Les législateurs de Caroline du Nord approuvent davantage de fonds de bons d’achat et ordonnent aux shérifs d’aider les agents fédéraux

RALEIGH, Caroline du Nord — L’Assemblée législative de Caroline du Nord, dominée par les républicains, a adopté mercredi un projet de loi de dépenses supplémentaires qui élimine une longue liste d’attente pour les bons d’études dans les écoles privées et ordonne également aux shérifs d’aider les agents fédéraux de l’immigration à la recherche de détenus. Bien que le gouverneur démocrate Roy Cooper opposera presque assurément son veto à la mesure, elle est toujours sur le point de devenir loi plus tard cette année si les législateurs républicains restent unis.

La Chambre a voté à 67 contre 43 après débat pour accepter la législation élaboré par les dirigeants législatifs républicains. Le Sénat a approuvé la mesure séparément lundi lors d’une session prévue de l’Assemblée générale cette semaine.

La Chambre a également réussi mercredi à annuler avec succès un veto sur un autre projet de loi du Sénat concernant le code de construction de l’État. Le projet de loi est désormais une loi.

La proposition de dépenses contient des dispositions examinées par les républicains du Sénat et de la Chambre, mais n’a pas atteint le bureau de Cooper lors de la principale session de travail de l’année. terminé fin juin parce que les dirigeants du GOP n’ont pas pu parvenir à un accord sur les ajustements budgétaires ou d’autres projets de loi.

La mesure de compromis transfère 463,5 millions de dollars supplémentaires pour cette année scolaire et l’année prochaine au programme de bourses d’études Opportunity. Le programme a connu une augmentation massive des demandes pour l’automne, car les législateurs ont supprimé en 2023 les limites de revenu imposées aux familles pour y avoir droit.

La mesure prévoit également davantage de fonds pour Medicaid au cours de cet exercice et pour faire face à la croissance des inscriptions dans les écoles publiques et les collèges communautaires.

Sans suffisamment de fonds de bourses prévus, environ 55 000 enfants n’ont pas pu sur liste d’attentece qui signifie que le programme ne pourrait cet automne accorder des bourses qu’aux récipiendaires de bourses et à certains nouveaux candidats dont le revenu familial est inférieur à certains niveaux. Le projet de loi financerait des bourses approuvées même pour les personnes aux revenus les plus élevés, dont le montant est inférieur à celui que reçoivent les familles à faible revenu par enfant.

Le financement intégral du programme de bons « universels » était une priorité absolue pour les législateurs républicains au début de cette année. Des dizaines de parents la liste d’attente a augmenté en juillet pour faire pression sur les législateurs après qu’ils ont quitté Raleigh sans accord. Le projet de loi final prévoit que les familles pourront être remboursées rétroactivement de leurs frais d’école privée à l’automne.

Cooper, d’autres démocrates et des groupes alliés opposés aux bourses soutiennent que le programme élargi dévastera les écoles publiques sur lesquelles comptent la plupart des familles à faible revenu, tandis que les familles les plus riches recevront des paiements pour aider leurs enfants à fréquenter des écoles privées et religieuses.

La facture conserve également la langue qui demande aux shérifs des comtés de se conformer aux ordres de détention de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis, qui identifie les détenus soupçonnés d’être dans le pays illégalement et qui ont été accusés des crimes les plus graves. Ces détenus seraient détenus jusqu’à 48 heures sur ordre d’un fonctionnaire judiciaire afin que les agents de l’ICE puissent les récupérer.

Le projet de loi est maintenant soumis à Cooper, dont le bureau n’a pas immédiatement répondu à un courriel demandant des commentaires après le vote. Mais son opposition aux bons d’achat et son veto à deux versions précédentes du projet de loi ICE en 2019 et 2022 indiquent qu’il opposera son veto à cette mesure omnibus contenant les deux éléments. Mais contrairement aux années précédentes, les républicains disposent désormais de majorités étroites à l’épreuve du veto dans les deux chambres.

Alors que les législateurs devraient revenir pour une session le mois prochain, le chef du Sénat, Phil Berger, a déclaré lundi qu’il prévoyait que des mesures de dérogation supplémentaires n’interviendraient probablement pas avant la prochaine session prévue à la mi-novembre, après les élections.

Les partisans républicains affirment que les dispositions sur l’immigration sont nécessaires parce qu’une poignée de shérifs dans des comtés à majorité démocrate ne tiennent pas compte des détenus de l’ICE, menaçant ainsi la sécurité publique. Ils ont par le passé cité des situations où les agents de l’immigration auraient dû être contactés au sujet de détenus de Caroline du Nord qui ont ensuite été libérés et ont commis d’autres crimes.

« Quand les shérifs disent : « Je ne vais pas coopérer avec l’ICE », cela ne résout aucun problème », a déclaré le représentant Destin Hall, un républicain du comté de Caldwell qui a piloté la mesure sur l’immigration pendant des années. Forcer les agents fédéraux à traquer les personnes détenues à l’extérieur des prisons, a ajouté Hall, « met en danger les personnes qui se trouvent dans cette communauté ».

Les opposants à la législation ont fait valoir qu’elle ciblerait de manière inconstitutionnelle la population hispanique de Caroline du Nord, nuisant aux familles et réduisant la confiance dans les forces de l’ordre locales.

Le projet de loi « sera utilisé pour attaquer la communauté des sans-papiers, approfondissant la peur et la division dans nos communautés », a déclaré Mario Alfaro d’El Pueblo, qui défend les Latinos en Caroline du Nord, aux législateurs avant un vote en commission.